Carrasco Polo goleó en el arranque del hockey y un partido se suspendió por alerta de contagio

Carrasco Polo pisó fuerte en el arranque de la temporada de hockey sobre césped y goleó como locatario a Náutico, equipo al que venció en las finales del año pasado.

Las tetracampeonas uruguayas alcanzaron la victoria con goles de Micaela Grajales, Agustina Suárez, la capitana Agustina Rebellato y Kaisuami Dall'Orso.

"Jugamos un partido espectacular", dijo a Referí la delantera Camila Piazza, quien jugó la pasada temporada en Lille de Francia y que en marzo tuvo que pegar la vuelta por la pandemia del coronavirus.

El partido se jugó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Las jugadoras ingresaron con tapabocas al predio de Polo que quedó cerrado para el ingreso de público. Los pocos que se arrimaron tuvieron que seguir las incidencias desde la calle. En el banco de suplentes las jugadoras mantuvieron siempre el distanciamiento debido y no hubo tránsito alguno sobre los bancos de suplentes.

Fue un partido especial para ambos equipos ya que tras ganar las finales del año pasado, Náutico protestó los puntos alegando que Polo había alineado a una jugadora inhabilitada. El fixture quiso que ambos rivales se enfrentaran en la primera rueda. De todas formas, el trámite del encuentro fue tranquilo entre las jugadoras -cuya mayoría se conoce de años y varias incluso son amigas por compartir la selección- más allá de algún pico de tensión, algo en definitiva normal entre dos equipos tan intensos.

Polo visitará en la próxima fecha a Old Christians al tiempo que Náutico, que no contó con una de sus figuras, Lucía Laborde, por razones laborales, será local contra Old Ivy. En la semana se le practicarán estudios a Manuela Serra quien debió dejar la cancha acusando una molestia muscular en el cuádriceps.

Diego Battiste

Mateo Pereiro saca a Manuela Serra, lesionada

Suspensión por precaución

Old Girls-Yacht no se jugó debido a que la madre de una de las jugadoras de Old Girls presentaba los síntomas de covid-19. En caso de que el hisopado que se le practicó dé negativo el encuentro se disputará entre semana.

Ganó Old Sampa

Old Sampa, la gran revelación de la temporada pasada, también arrancó ganando. De local, el equipo que terminó tercero el año pasado superó 2-0 a Old Ivy con goles de Pilar Oliveros, quien seguirá su carrera en la Universidad de Michigan, y Lucía Lamberti quien el viernes se recibió de doctora.

Un empate

Woodlands

En cancha de Woodlands, el local rescató un punto contra Old Christians (1-1) que se puso en ganancia con tanto de Paula Carvalho. El empate lo decretó Maite Lugaro.

Segunda fecha

Náutico-Old Ivy

Old Christians-Carrasco Polo

Yacht-Woodlands

Biguá-Old Girls

Libre: Old Sampa