Cavani cumple 35 años, otra vez lesionado y en su “último baile” antes del retiro

El delantero uruguayo Edinson Cavani cumple 35 años este 14 de febrero, mientras se recupera de una lesión en Manchester United y en medio de su “último baile”, según ha manifestado al hablar de su retiro del fútbol.

El atacante no pudo jugar el pasado sábado ante Southampton debido a que se lesionó en la ingle, por lo que quedó afuera de la convocatoria para el partido disputado en Old Trafford que terminó 1-1.

“Para ser honesto, no sé (si llegará al martes). Pensé que iba a estar listo para hoy (el sábado), pero el médico vino a verme después del último entrenamiento para explicarme su situación. Luego hablé con Edinson y me dijo que estaba con mucho dolor y que no iba a poder jugar así”, declaró el entrenador alemán Ralf Rangnick tras el enuentro

Manchester United Cavani en el gimnasio

Y tampoco podrá estar este martes ante Brighton, también de local, en un juego postergado por la Premier League. Cavani y Nemanja Matić no llegarán a este choque por diversos inconvenientes físicos, informó el club.

“Fred y Alex (Telles) ya se encuentran disponibles, pero Edinson y Nemanja aún están fuera”, anticipó Rangnick en la conferencia de este lunes.

Manchester United

Cavani en la práctica de Manchester United

Se trata de una nueva lesión del atacante, quien estuvo en sanidad durante una semana en setiembre y luego durante tres semanas en diciembre.

Mientras se recupera, Cavani recibió saludos de cumpleaños de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de Mancheste United, de PSG donde es goleador histórico del club, y de compañeros de la selección como Nahitan Naandez y Lucas Torreira, y de otros compañeros y excompañeros como Paul Pogba, Leo Paredes y Pocho Lavezzi, según se pudo ver en su Instagram.

El último baile

Con 35 años cumplidos, el retiro de Cavani se acerca y podría ser en unos meses, a fines de este 2022, según manifestó en junio del año pasado al hablar sobre el cierre de su carrera.

"Honestamente, eso es lo que estoy pensando. Creo que la vida de todo ser humano se basa en objetivos, en los deseos que se quieren alcanzar, en llegar a ciertas metas”, comentó en ese momento.

AFP

El gol ante Venezuela

“Desde una perspectiva futbolística mi objetivo a nivel de selecciones, y en general, es ir al Mundial de Catar y de ahí dar un paso al costado y dedicarme a mi familia, mi gente, mis cosas. Creo que este es el último baile", reconoció.

A su edad, el delantero sigue vigente con la celeste y lo demostró el pasado 1° de febrero cuando le marcó un gol de chilena a Venezuela en el Estadio Centenario por las Eliminatorias.

Los próximos partidos de Cavani por Eliminatorias serán el 24 y 29 de marzo, ante Perú, en el Centenario, y Chile, de visitante. Por lo expresado por el salteño, será el último encuentro oficial en el Estadio. Después, si Uruguay clasifica al Mundial, tendrá los partidos amistosos de despedida.

Pese a ser indiscutible en la selección, por sus declaraciones, ya tiene en mente su retiro, que anunció será pronto.