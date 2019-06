Cavani se emocionó y lloró durante un minuto en un programa de TV

Edinson Cavani hablaba de su niñez en Salto, de que andaba todo el día descalzo hasta que en determinado momento le pasaron el mensaje de un viejo conocido de su familia y rompió en llanto por espacio de un minuto, sin parar, y obligó a mandar una pausa publicitaria.

Cavani fue entrevista en el programa La Caja Negra de TV Ciudad, que se emitió este lunes. En determinado momento le mostraron el mensaje de Omar “Gogo” Feris, un dirigente del club Nacional y amigo de la familia.

Gogo apareció en la sede del club donde hay un mural en la fachada con la imagen de Cavani con el puño apretado, y comenzó diciendo: “Pela (apodo de Cavani en Salto) me pidieron que te mandara un saludo y un buen augurio para la próxima Copa América y no elegimos mejor lugar que este, la sede tricolor, nuestra sede, donde tuviste tu primer camisetita tricolor. Lo que quiero decirte es que no usamos tu foto ni tu imagen para sacarnos ningún rédito ni sentirnos los dueños de tu historia sino que usamos tu imagen como ejemplo”, comenzó diciendo Feris.

El mensaje continuó: “Ese mismo puño apretado y corazón abierto y dientes apretados que tenés que cuando te ponés la celeste sabemos que en la vida sos igual pero al revés: las manos bien abiertas, la dos para dar, ese corazón enorme que tenés para ayudar y esos dientes en vez de estar apretados son unos dientes que florecen con una gran sonrisa con cualquier niño que venga a pedirte que le firmes algo o que te saques una foto. Jamás te negaste a eso y eso te ha hecho inmensamente grande, te ha hecho un gran padre, un gran hijo, y un excelente futbolista. Nosotros no pretendemos sacar (rédito) de esta foto tuya (la del mural en la fachada de la sede) de que todos los gurises nuestros van a ser de primer nivel sino que te tenemos como ejemplo, como un gran tipo, una gran persona, un gran amigo. Un beso grandote y que tengas una buena Copa América”.

Tras el mensaje la imagen vuelve a Cavani que rompió el llanto. Increíblemente el delantero de París Saint Germain lloró durante un minuto sin parar.

Visiblemente emocionado, y con la voz entrecortada, el jugador intentó decir algo: “Perdón pero bueno… El tema es que, digamos yo lo conozco muy bien al Gogo, es un amigo de la familia de toda la vida. Sabés que lo que dice lo dice de corazón… entonces, por eso te llega… El Gogo me vio crecer, me vio nacer, siempre le dio una mano a mi familia”. Cavani no aguantó y rompió en llanto otra vez lo que llevó al conductor a mandar la tanda para recomponer la situación.

Al regreso, el goleador de la selección uruguaya agregó: “Quería aclarar porque no pude hablar anteriormente porque me emocioné. Uno siente que lo que dice viene del corazón porque me vio crecer, ayudó siempre a mi familia, me tuvo al lado porque mi viejo trabajó un tiempo con él, es dirigente de Nacional y mi viejo jugó en Nacional y siempre le dio trabajo, entonces tuvimos siempre en contacto con él. Él me enseñó a manejar cuando yo era niño, tenía 7 años. Cosas de las que uno no se olvida. A veces la distancia te lleva a que te alejás un poco de ese contacto más afectivo, más allá de que estás en contacto por alguna llamada en cumpleaños, pero te alejás de ese contacto que es el verdadero, el calor de los amigos de la familia. Me emocioné por eso. Uno va para atrás”.

Cavani hizo referencia al mural pintado en la sede de Nacional de Salto.

“Yo sé que esa foto no la pone ahí por ningún beneficio. Sino porque lo siente así y me emociono porque me conoce y sabe lo que uno ha crecido, ha luchado. Me ha brindado siempre su cariñó, su amor, su familia, su casa, y eso uno lo agradece y por eso me emocioné y me corté. Por eso quería decir quién era esa persona. El Turco (algunos lo conocen por ese sobrenombre), el Gogo, una persona increíble que hoy está pasando por un momento difícil del que espero que todo pueda salir bien. Y por esa situación que vive me emocioné también”.