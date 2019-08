Cerro Largo, ese viaje entre el liderazgo y la permanencia

Hay días que Cerro Largo entrena en el Campestre, la cancha de un club local que es solo eso: una cancha abierta. Los días que el equipo no puede practicar en el Ubilla o en el Complejo Los Pintos, se las deben ingeniar para hacerlo en ese lugar que no tiene vestuarios. Así se prepara el equipo arachán que, si gana el fin de semana y no triunfa Peñarol, alcanzará el primer puesto en el Tabla Anual.

Este sábado los dirigidos por Danielo Núñez visitan a Rampla Juniors en el estadio Olímpico a la hora 15. Este partido es fundamental porque definirá, según el técnico, para qué están en el Intermedio. Hasta ahora han ganado los tres partidos jugados en este torneo corto, pero cree que aún es temprano para decir si son candidatos.

Si Cerro Largo gana el sábado pasará a la primera posición de la tabla anual y deberá esperar qué pasa el domingo con Peñarol, que enfrentará a Defensor Sporting. Con 36 puntos, los azules y blancos están dos abajo de los aurinegros: ganaron 11 partidos, empataron tres y perdieron cuatro.

Diego Battiste

"Quedar primeros el domingo es importante porque tomás un lugar de privilegio, pero después tenés que trabajar para mantenerlo, hay que redoblar la apuesta si queremos terminar en los primeros lugares", dijo Núñez a Referí.

El entrenador contó que no sienten presión por las expectativas de los hinchas del equipo. "Tenemos que estar fuera del entorno de la gente porque lo viven con la expectativa de un hincha que está disfrutando el momento y nuestro momentos para disfrutar son muy cortos", explicó.

Fuertes en el Ubilla

El 18 de mayo de 2018 Cerro Largo perdió por última vez jugando como local en el estadio Ubilla de Melo. Ese día Cerrito les ganó 4-3 en el torneo de Segunda División Profesional. En primera división no han sido derrotados y ya recibieron a los dos grandes: empataron con Nacional y le ganaron a Peñarol.

Cerro Largo se toma cada partido que se juega en el estadio municipal de la ciudad como una final. Los jugadores intentan aprovechar que los rivales llegan de un viaje cansador y también de la localía porque en general el estadio está lleno.

"La gente ha entendido cuál es el cometido y está al lado del equipo que es fundamental", destacó el entrenador. "Podemos perder con cualquiera, pero acá tenemos que entregar todo, poner mucha actitud, buscar doblegar al rival en los noventa y no renunciar al juego. Por ahí vas creando una mentalidad ganadora", agregó.

Núñez cree que hay diferencias marcadas con los equipos que son de la capital por, mientras Cerro Largo tiene que viajar a Montevideo cada 15 días, el resto se traslada solo una vez sola. Esa acumulación de kilómetros genera un desgaste físico y económico.

Dante Fernández/FocoUy

Otra de las desventajas de ser un equipo del interior que menciona el entrenador la padecen en la pretemporada. Los equipos de Montevideo pueden preparar amistosos entre ellos y llegar con un ritmo que a los arachanes les cuesta conseguir.

Cuando Cerro Largo debe viajar a la capital lo hace un día antes del partido y concentra en El Pinar.

El equipo de primera

En 2018 los directivos arachanes fueron a buscar a Danielo Núñez con el objetivo de ascender. Ese plantel lo logró y la dirigencia mantuvo el 70% de los futbolistas para la temporada 2019. "Había una necesidad de cambiar de divisional porque el tiempo era marcado en una divisional inferior y había que subir rápido", recordó el entrenador.

El equipo cuenta con el apoyo de la intendencia del departamento principalmente en infraestructura, según Núñez. Cerro Largo también fue declarado por la Junta, de interés departamental.

Núñez define casi de memoria el juego que intenta que su equipo tenga: “Buscar en forma constante una tenencia responsable, tener paciencia para encontrar los espacios, ser profundos e intensos cuando los espacios están dados, llegar con presencia por dentro", destacó entre otros puntos.

Su nombre está completamente relacionado con el del equipo. De hecho, es el único club profesional que dirigió, pese a que le gustaría tener posibilidades en otros. Núñez ha estado en ascensos y descensos; campeonatos uruguayos y copas internacionales. También dirigió a la selección del departamento y otros equipos amateurs.

Nicolás Garrido

Su objetivo para este año es permanecer en la principal categoría del fútbol uruguayo, pero la tabla de posiciones indica que el arachán está para más. El promedio del equipo en la tabla del descenso es de dos puntos y está muy lejos de los últimos lugares.

El segundo puesto en la Anual y la posibilidad de ganar el Intermedio le permitiría a Núñez pensar en clasificar a una copa internacional, pero el técnico no quiere hablar de eso. "No hay que estar marcándose objetivos en lo previo, sino ir semana a semana".