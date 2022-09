“Claro retroceso” y “atentado a la salud pública”: las críticas del FA a cambios en empaquetado de cigarros

La nueva normativa despertó críticas de la oposición: los intendentes Carolina Cosse, Yamandú Orsi, y legisladores del Frente Amplio (FA) se manifestaron vía Twitter y cuestionaron la decisión del gobierno.

En ese sentido, Cosse escribió: “Muy grave. Atentado a la salud pública. Resistir y luego construir”.

Por su parte, Orsi consideró que no es una "buena señal retroceder en el tema tabaquismo".



Desde la cuenta oficial del Frente Amplio, en tanto, afirmaron que Uruguay supo “ser referencia en el mundo y representados a nivel internacional” por la lucha antitabaco.

No quedó claro el tema del narcopasaporte. No es buena señal retroceder en el tema tabaquismo. Mientras tanto, los salarios no se recuperan, muchas familias sufren por los efectos de la pasta base y seguimos con problemas de seguridad. Salud, trabajo y seguridad no se negocian.