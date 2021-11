¿Cómo repercuten en la selección las ausencias de Valverde y otros nueve futbolistas?

La selección uruguaya tiene que afrontar los partidos contra Argentina y Bolivia con 10 bajas por diferentes lesiones de los 32 futbolistas reservados por Óscar Tabárez. Entre ellos, dos de los que más jugaron en las 12 fechas de las Eliminatorias: Federico Valverde y Matías Viña.

Las ausencias en el plantel son las siguientes:

Sergio Rochet (fractura de tercer metacarpiano de su mano izquierda)

(fractura de tercer metacarpiano de su mano izquierda) Sebastián Coates (dolor intenso y derrame en la rodilla derecha)

(dolor intenso y derrame en la rodilla derecha) Sebastián Cáceres (contractura)

(contractura) Matías Viña (lesión muscular en el aductor derecho)

(lesión muscular en el aductor derecho) Nicolás de la Cruz (trombosis venosa en el pie izquierdo)

(trombosis venosa en el pie izquierdo) Federico Valverde (esguince de rodilla derecha)

(esguince de rodilla derecha) Giorgian de Arrascaeta (distensión en la región posterior del muslo izquierdo)

(distensión en la región posterior del muslo izquierdo) Darwin Núñez (proceso inflamatorio tendinoso de la rodilla derecha, con edema óseo rotuliano)

(proceso inflamatorio tendinoso de la rodilla derecha, con edema óseo rotuliano) Edinson Cavani (molestia en el tendón del posterior)

(molestia en el tendón del posterior) Maximiliano Gómez (pequeña rotura en el recto anterior de su pierna derecha)

Una situación compleja que se agrega al bajo rendimiento que tuvo el equipo en los últimos tres partidos (empate 0-0 de local contra Colombia y derrotas por 3-0 y 4-1 de visitante ante Argentina y Brasil) y que puso en jaque la continuidad del entrenador, aunque tras una reunión con el Ejecutivo de la AUF, se resolvió su continuidad.

A esto hay que sumarle que las Eliminatorias entraron en la recta final y solo quedan seis jornadas. Los celestes deben enfrentar a Argentina (local), Bolivia y Paraguay (visitante), Venezuela y Perú (de local) y Chile (de visitante).

Uruguay se encuentra en la quinta ubicación, con el mismo puntaje que Colombia, pero con peor diferencia de goles. En este momento los celestes deberían jugar un repechaje contra una selección de otra Confederación que aún no está definida, para clasificar al mundial de Catar 2022.

Posiciones

Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 31 11 10 1 0 26 4 Argentina 25 11 7 4 0 19 6 Ecuador 17 12 5 2 5 20 13 Colombia 16 12 3 7 2 16 16 Uruguay 16 12 4 4 4 14 17 Chile 13 12 3 4 5 14 14 Bolivia 12 12 3 3 6 17 25 Paraguay 12 12 2 6 4 9 17 Perú 11 12 3 2 7 10 19 Venezuela 7 12 2 1 9 8 22

No es la primera vez en las actuales Eliminatorias que el entrenador tiene que hacer malabares para armar el equipo debido a las ausencias. En el arranque de la competición, en octubre de 2020 frente a Chile y Ecuador, no pudo contar por diferentes motivos con Fernando Muslera, José María Giménez (covid-19), Matías Vecino, Edinson Cavani, Lucas Torreira, Ronald Araújo, Darwin Núñez y Cristhian Stuani.

En esa oportunidad venció 2-1 a Chile en el Centenario con un gol en los descuentos de Maxi Gómez y perdió 4-2 contra Ecuador. Para ese segundo encuentro tampoco estuvo Giorgian de Arrascaeta, por una molestia en el muslo izquierdo.

Las bajas más sentidas

Valverde y Viña son de los que siempre están en el esquema del técnico. Con 10 partidos cada uno, ambos siguen a Godín y Nández (11 cada uno) entre los que tienen mayor participación en las Eliminatorias.

De todas formas, la ausencia más notoria parece ser la del jugador de Real Madrid, que es clave en la mitad de la cancha, ya sea jugando como doble cinco o por uno de los extremos. Desde que debutó en 2017 contra Paraguay en Asunción, no salió más del equipo.

Este año en un conferencia de prensa, Tabárez contó una charla que tuvo con Valverde sobre su polifuncionalidad en el campo de juego, que lo llevó a jugar inclusive de lateral en Real Madrid.

"Lo de Valverde es bueno. Creo que cuando un jugador recoge experiencias exitosas o positivas, es bueno para él. Me sorprendió cuando jugó contra Liverpool de Inglaterra de marcador de punta. Ahora me contó los detalles. Y eso no lo hace cualquier jugador, lo hacen los grandes, los que confían en lo de ellos y los que se sacan cualquier rasgo de ego exagerado de ‘no, yo ahí no voy, yo soy esto’. Eso es bueno”, indicó el DT celeste.

En los dos partidos que faltó, contra Colombia y Brasil en noviembre pasado, Uruguay ganó 3-0 el primer partido y cayó 2-0 el segundo.

Viña es otro de los pilares en los que se apoya Tabárez para la defensa, aunque cuando no estuvo lo sustituyó Joaquín Piquerez con un rendimiento similar. Pero el actual jugador de la Roma se quedó con el lateral izquierdo y si está en condiciones físicas, es el titular.

Apenas faltó a dos partidos: contra Brasil en noviembre del año pasado porque tenía covid y contra Bolivia en setiembre por una decisión del cuerpo técnico de gestionar el esfuerzo de los futbolistas que debieron jugar tres partidos en ocho días.

Los altibajos de Cavani

La ausencia de Edinson Cavani es importante por lo que representa históricamente en la selección, pero su participación en las presentes Eliminatorias es escasa. En partidos jugados y en goles, ya que marcó solo uno, contra Colombia en Barranquilla.

No jugó los primeros dos partidos en 2020 porque arrastraba una larga inactividad tras terminar su contrato con PSG. Luego fue expulsado frente a Brasil y quedó afuera de otros dos encuentros. Fue titular en todos los partidos de la Copa América, pero por una decisión en conjunto entre la AUF y Tabárez, se resolvió no convocarlo para los tres partidos de setiembre debido a que al regresar a Inglaterra tenía que hacer cuarentena y lo iba a perjudicar en su rendimiento futbolístico en el Manchester United y por ende en la selección.

Volvió a la selección en octubre y fue suplente contra Colombia y Argentina; en ambos partidos disputó el segundo tiempo. Regresó a la titularidad contra Brasil, en una triple fecha que dejó secuelas en la selección por los resultados en contra, porque dejó de ocupar un lugar de clasificación directa al mundial y por las críticas que recibió Tabárez desde un sector de la prensa.

Ahora, por un problema en el tendón, el salteño tampoco puede participar de las próximas dos jornadas.

De Arrascaeta empezó siendo titular, pero después debido a lesiones musculares y al covid, solo pudo jugar cinco partidos. Desde que se lesionó contra Colombia, el 7 de octubre pasado, no volvió a la actividad. De todas formas es el segundo goleador de Uruguay en la competencia: suma tres (dos contra Bolivia y uno ante Perú), dos menos que Luis Suárez.

De la Cruz y otras bajas

En una situación similar se encuentra De La Cruz, a quien Tabárez suele utilizar por el extremo derecho de la línea de volantes. Las lesiones lo apartaron de las convocatorias y en los últimos tres partidos no tuvo buenos rendimientos. Contra Brasil y Argentina integró el equipo titular, pero en ambos dejó la cancha durante el entretiempo.

El resto de los jugadores lesionados en esta oportunidad, no son titulares habitualmente. El golero de Nacional Sergio Rochet es suplente de Fernando Muslera y quedó afuera por una fractura en un dedo de la mano; Sebastián Coates juega si José María Giménez o Diego Godín no están, aunque ahora también compite por un puesto con Ronald Araújo; Darwin Núñez fue suplente en la última convocatoria y podría haber tenido otra oportunidad ante la ausencia de Cavani; Maximiliano Gómez no fue citado en octubre y en setiembre el técnico se inclinó por Agustín Álvarez Martínez, mientras que Sebastián Cáceres aún no debutó con la celeste.

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de minutos que suma cada uno de los futbolistas citados en las Eliminatorias. Valverde y Viña están entre los 11 que más actuaron.

