Como te digo una cosa, te digo la otra

Por Marcelo Nougué, vocero de Un Solo Uruguay, especial para El Observador

La frase que titula la nota sin dudas que fue inmortalizada por el expresidente de la República José Mujica, pero es parte de nuestra inagotable cantera de dichos populares, desde hace ya mucho tiempo.

Como todo dicho popular tiene un anclaje, una referencia a la realidad misma, a la forma natural que tenemos de ser los uruguayos como sociedad.

En este corto período de dos meses en el que el tema combustibles ha estado arriba del tapete, y cuando mucho se está discutiendo a través de los medios y por ende poca cosa se logra para cambiar la realidad, esta frase me comenzó a resonar fuertemente porque ha sido el comportamiento que más se ha escuchado y visto en diferentes sectores y corporativismos sociales.

Por un lado, se levantan voces de todos lados quejándose por tener combustibles muy caros, pero por el otro lado muchos de los que hacen política con este tema, y se quejan, se niegan a que se generen los cambios fundamentales para que la realidad se modifique.

Como te digo una cosa (combustibles caros), te digo la otra (que todo siga igual).

Esto mismo que vemos a diario ocurre en todos los temas que refieren al Estado y en ese sentido podemos ejemplificar de mil maneras:

La educación media es un desastre… pero que sigan al mando las mismas corporaciones.

La burocracia es insoportable en este país… pero cada uno de los trámites y trabas burocráticas son fundamentales.

Los impuestos son altos… pero ni un paso atrás en los “derechos adquiridos”.

El gasto estatal es insoportable… pero bienvenida sea la creación del congreso de ediles.

El BPS es una tranca para el desarrollo de las empresas y los empleos… pero al BPS hay que aprender a quererlo porque nos “cuida desde antes de nacer hasta después de morir”.

Desmonopolizar los combustibles es atentar contra la soberanía… pero privatizar la generación de energía eléctrica es ganar en soberanía.

En este devenir de contradicciones en las que nos hemos parado como sociedad, a fuerza de discursos que lo único que buscan es arrimar votos en las próximas elecciones, nos hemos vuelto indecisos y conservadores.

Para la autojustificación, muchas veces utilizamos la muletilla de que los cambios acá se hacen “a la uruguaya”, que eso quiere decir en la mayoría de los casos cambiemos todo para que todo siga igual.

Ese mismo “como te digo una cosa te digo la otra”, hoy nos enfrenta a la sociedad a escuchar que quienes votaron y aportaron modificaciones en los criterios de fijación de precio de los combustibles en la LUC hoy nos digan que están en contra de los mismos poniendo cara de nada, cara de yo no fui.

Mientras tanto, no logramos avanzar en el tema combustibles en aquellos temas que son centrales para que sus precios sean competitivos y reflejen los costos reales y no sigan enmascarando subsidios –a esta altura inmorales–, sobrecostos e ineficiencias que recaen en los hombros de cada uno de los uruguayos, que además como no tenemos escapatoria por el monopolio de Ancap debemos seguir pagándolos de forma obligatoria.

Para poder cambiar realmente, hemos propuesto que el Poder Ejecutivo implemente un grupo de “expertos” integrado por todos los partidos políticos y diversos actores sociales y económicos que tengan como objetivo común el marcar la hoja de ruta para lograr combustibles competitivos.

A esta altura de los acontecimientos parece ser la única herramienta que queda para que este tema no sea un circo mediático y así evitar los cambios.

Esto blanqueará qué actores quieren combustibles baratos y quiénes quieren defender corporativismos a costa de todos los uruguayos.

De esa forma, además, se logrará juntar alrededor de una mesa de trabajo a todos aquellos que sí queremos los cambios, que sí pensamos que es un tema fundamental para la generación de empleo en el sector privado y para el desarrollo de más empresas y emprendedores.

Como diría Sabina, “... que ser valiente no sea tan caro, que ser cobarde no valga la pena”.