Con este estatuto, será difícil gobernar para el nuevo presidente de la AUF

Desde el viernes a la noche y con el voto del nuevo estatuto que tendrá la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que será avalado por la FIFA, el mapa de la Asociación cambiará drásticamente en algunos aspectos debido a que en lugar de 19 votos, se pasará a un congreso con 76.

Uno de los principales puntos que cambiarán de ahora en adelante es la forma de gobernar que tendrá el futuro presidente del máximo organismo del fútbol uruguayo a partir de que el estatuto sea aprobado por el Poder Ejecutivo.

Más allá de que todos en la AUF reconocieron el viernes en asamblea luego de votar por unanimidad lo llevado a votación de que todo estatuto puede ser revisado y modificado y que es un hecho que se pondrán a trabajar en ello, ya hay algunas certezas de cara al futuro.

1) Para el nuevo presidente de la AUF va a a ser muy difícil que pueda negociar con este nuevo estatuto.

Los que tienen la idea de una escuela presidencialista en distintas instituciones del fútbol uruguayo, con lo votado el viernes, han tenido un revés, debido a que el futuro titular de la Asociación no tendrá una tarea sencilla a la hora de gobernar.

El Consejo Ejecutivo pasará de tener cinco a siete miembros. Uno será elegido por el congreso, el presidente, quien luego elegirá a tres de sus compañeros con lo que serán cuatro de esos siete. Como ocurre casi normalmente, los clubes grandes seguramente pondrán a sus representantes. Allí quedará un solo aliado de un club chico que también el presidente lo tendrá que manejar en función a un equilibrio político. Los tres restantes llegarán, uno de la Liga Profesional. Ahí toda la Divisional A y la Segunda división profesional (ex Divisional B) van a nombrar a uno y pueden elegir a quien quieran. Habrá seguramente un bloque político y no se sabe a quién podrán nombrar.

Si se va al caso de que, por ejemplo, ese nombre puede ser alguien que pueda haber tenido problemas o conflictos con el presidente, lo pueden nombrar de todas maneras porque están en su derecho.

Luego habrá a su vez un miembro por parte de los jugadores porque el cargo en el Ejecutivo pertenece al grupo de interés, y los futbolistas tienen 11 votos y preponderancia en en ese grupo. Después vienen los grupos del fútbol amateur. OFI tiene garantizada la mayoría absoluta, en contra del futsal, de la ex C y del fútbol femenino, por lo que OFI va a tener un miembro en el Ejecutivo.

Ese presidente tendrá tres aliados, más uno del fútbol profesional si se maneja muy bien. Después tendrá gente orientada a otros intereses. Y ese es uno de los problemas. Por eso se avizora un problema de funcionamiento complicado en la AUF.

Así será como quedará conformado el nuevo consejo de neutrales de la AUF que llevará a que la figura del presidente no sea del todo la más destacada. En otras palabras, será imposible que el futuro titular asociacionista pueda gobernar de forma presidencialista, como se ha acostumbrado en muchos casos.

2) La A, la B y la C juntas tienen mayoría.

Hasta ahora, si se sumaban las dos divisionales profesionales del fútbol uruguayo más la ex C que es amateur, contaban con el 94% de los votos en una asamblea ordinaria en la AUF.

Con lo votado el viernes, entre las tres mantienen la mayoría que ahora baja a un 68%. No obstante, como se resolvió que los temas importantes se voten de ahora en adelante por dos tercios de votos y no por tres cuartos ni cuatro quintos, ese 68% es mayoría.

De todas formas, tiene que quedar claro que ninguna de las tres votará en bloque. Por ejemplo, si un club o más de la A no está de acuerdo en el tema, por más que los demás tengan mayoría, no existe la misma como representativa de la A, ya que habrá algunos en discordia y hasta que no se pongan de acuerdo, no podrán votar en conjunto. Obviamente que lo mismo sucede con la B y la ex C.

3) Se generarán reglamentaciones internas.

A partir de lo votado el viernes a la noche, lo que se va a generar son las reglamentaciones internas. Si la Segunda división profesional tiene 14 votos, pero a partir de 2022 contará con 10 clubes como está estipulado, eso se deberá reglamentar, ya que tendrá más votos que instituciones. Hoy son 14, pero el año que viene serán 13, luego 12, 11 y 10 en 2022.

4) El poder de los jugadores.

Con lo votado el viernes, los futbolistas tendrán una injerencia importante dentro de la AUF. Como se explicó, por un lado contarán con un integrante en el Consejo Ejecutivo -un dato no menor-, pero a su vez, también tendrán un representante en la comisión de contralor.

5) Los clubes profesionales perdieron poder en decisiones políticas.

El estatuto que se intentó votar en abril-mayo pasado, que solo integraba un miembro por los jugadores y un miembro por los entrenadores, cambió radicalmente con este nuevo estatuto. Los clubes profesionales han perdido poder político que para el fútbol se entiende que son importantes.

6) El poder político de los árbitros perdió un lugar.

El Colegio de Árbitros, históricamente estaba compuesto por cinco miembros políticos. Con lo de votado el viernes, perdió un lugar más. El Colegio tendrá un presidente que podrá ser político o una persona afín al arbitraje y después cuatro técnicos, es decir, cuatro exárbitros. El poder político de los árbitros perdió un lugar. Antes nombraban un presidente y un secretario. Hoy les queda solo el presidente.

“Habrá que meter mucho pienso en el futuro de la AUF”, dijo una fuente a Referí pensando en el futuro.

Lo positivo, entre tantos meses de trabajo, es que si no se votaba el estatuto, a la hora 0 del lunes, Uruguay estaba suspendido por parte de la FIFA.

Lo que puede complicar las cosas es que ahora el futuro congreso tenga 76 votos cuando antes había un voto por cada una de las personas que estaba sentada en una asamblea.

Varios dirigentes comentan a voces que todavía no está claro cómo va a funcionar este nuevo estatuto y que esta experiencia se va a ir aprendiendo con el tiempo. Aun hay más incertidumbres que certezas.