Con ley de financiamiento, MPP procuró “concentrar el poder en pocos grupos”

A Darío Pérez le gustan las comparaciones. Siempre tiene una en su cabeza para responder acerca de los temas en los que no quiere ser absolutamente directo porque sabe que su verborragia le puede traer problemas, principalmente con sus compañeros del Frente Amplio.

Sentado en su casa de San Carlos, el diputado de la Liga Federal dice que fue “menos doloroso” que se fuera de sala sin levantar el receso parlamentario que habilitar el debate para terminar “discutiendo” con sus compañeros sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos. En entrevista con El Observador, Pérez dijo que en el Frente Amplio hay “perros garroneros”, que hay “muchos cargos de confianza” en el gobierno y que su sector dará la batalla para que el FA no se “desequilibre” hacia el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista.

¿Por qué no habilitó la votación de la ley de financiamiento de los partidos políticos?

Estoy convencido que la ley tiene una serie de defectos y me parece que lo mejor que pudo haber pasado es que no la tratáramos. Mi idea inicial era que esto fuera a comisión, con la búsqueda del consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, porque una de las principales debilidades que tiene este proyecto tal como viene del Senado es que cuenta con opiniones negativas de cinco de los seis partidos políticos.

¿Del Frente Amplio la única persona que no estaba de acuerdo con la ley era usted?

El emergente soy yo pero hay otras personas que no están de acuerdo con aspectos de esta ley. Dentro del FA, en apariencia era yo, aunque existían otras críticas pero como siempre, cuando se dan determinadas cosas todo el mundo boca abajo y nadie hace expresión verdadera de lo que está pensando. Esto se da en política particularmente en aquellos grupos en los que existen las ‘listas sábana’, donde si no hacés molde fuiste.

El diputado Felipe Carballo –que es el coordinador de bancada– dijo que usted se retiró y no les avisó.

Nosotros hablamos con Alejandro Sánchez que era el negociador. En la última conversación que mantuvimos esa mañana en la antesala le dije ‘no gastes más saliva’ porque yo esto lo voy a mandar a comisión. Algunas de las cosas que planteamos relativamente habían sido tenidas en cuenta, pero quedaban un montón. Una de las mayores críticas que hacíamos es que estaba hecha para favorecer exclusivamente a los grupos grandes del Frente Amplio. Concentraba el poder en muy pocas manos y evitaba a través de los controles que pequeñas agrupaciones no pudieran concurrir, salvo que tuviera organización o mucho dinero. Eso congelaba al sistema político porque quien quisiera llegar a ser elegible tendría serias dificultades.

¿Por qué cree que los grupos mayoritarios eran beneficiados con esta ley?

Nunca supimos quiénes eran los ideólogos de este proyecto, pero te hacían pasar por una serie de formalidades que solo quien estuviera muy bien organizado podría cumplir.

¿Y ahora saben de qué sectores son los ideólogos?

Lo presumo con más facilidad de acuerdo al tamaño de la artillería con la que me tiran y me doy cuenta de qué sector puede venir. Me parece que uno de los más interesados en esto es el MPP. Yo sentí a Lucía Topolansky decir que en el FA había muchos grupos políticos. Creo que existía la manifiesta intención de reducir los grupos. Los chicos no se dieron cuenta y la barra que grita enfervorizada en la tribuna tampoco. Existía la manifiesta intención de concentrar el poder en muy pocos grupos grandes que pudieran cumplir con todos los requisitos.

¿El MPP se favorecería con esa ley?

Fijate qué dice la ley con respecto al tesoro partidario de cada grupo: nada.

¿Usted dice que el MPP tiene fondos ya suficientes para esta campaña?

Creo que hay grupos políticos que tienen fondos suficientes para esta campaña.

¿Uno de ellos es el MPP?

Uno de ellos es el MPP.

¿Pero hay otros grupos en el FA?

Desconozco. Uno presume cuáles son los grupos más fuertes de acuerdo a la cantidad de cargos de confianza que tienen. En la izquierda la inmensa mayoría de los grupos se nutren de los descuentos que le hacen a sus cargos de confianza.

¿Parte del interés del MPP además de la transparencia también estaba en que tiene organizada su campaña?

Eso es lo que yo pienso.

Antes de retirarse de sala usted dijo que la iba a clavar al ángulo. ¿La clavó al ángulo?

Eso corre por cuenta de ustedes. Yo le había avisado a Sánchez que mi idea era mandarlo a comisión, de hecho pedí un formulario pero después evalué que quizás lo menos doloroso -porque se iban a generar discusiones adentro con mis compañeros- era que directamente no se levantara el receso parlamentario. No es ni la primera vez ni será la última en que tomo una decisión en el último momento. Ya lo he hecho en otras oportunidades retirándome de sala cuando no estoy conforme, porque también de esa manera estás mandando un mensaje.

¿Habló con alguien de la oposición? ¿Les dijo que se iba a retirar?

No, la oposición me preguntó cuál era mi posición, pero no más de eso.

Luego de la sesión, en el Facebook del diputado del MPP, Óscar Groba, se difundió una imagen de su camioneta que decía que ahí “huía” usted. ¿Cómo la tomó?

Como una cuestión absolutamente rastrera. Esa camioneta ha recorrido 700 mil kilómetros a lo largo y ancho del país buscando votos afuera de la pecera para el Frente Amplio desde hace muchos años. Voy a hacer una comparación: ese perro blanco (señala a un animal) se llama requeche, es un garronero. Sabe que le doy de comer, pero cuando sale a la portera da vuelta la cabeza diciendo “mirá lo malo que soy, cómo los voy a morder”. Bueno, en política está lleno de perros garroneros.

¿Groba es un perro garronero?

Yo hablé de mi perro.

¿Usted tiene compañeros que son perros garroneros?

Hay perros garroneros, sí.

En el Parlamento se especuló que su decisión de irse fue una vendetta por la sanción del plenario, que lo suspendió por cuatro meses, cuando la Liga Federal pretendía una sanción menor, igual a la del Partido Comunista años atrás.

Crecí en un barrio que se llama La Cuchilla. Era un gordito pacífico y tímido, pero cuando te daban un castañazo (golpe) en la nuca injustamente, te dabas vuelta y le pegabas en un ojo, aunque después te desarmaran a patadas. Eso era cuando era niño.

¿Usted dice entonces que no fue una venganza?

No, simplemente te digo cómo crecí yo.

Ustedes nunca tuvieron un cargo de confianza. ¿No se los respeta?

Lo que pasa es que en el Frente Amplio hay hijos y entenados. Hay grupos que no tienen casi votos y tienen un ejército de cargos de confianza. No sé si de acomodados, pero de confianza sí.

Está de acuerdo con Sendic en este punto.

No quiero estar de acuerdo con Sendic, estoy dando mi visión del asunto. No me interesa estar de acuerdo con Sendic, pero hay muchos cargos de confianza y no sé cuál es el criterio que se utiliza para tenerlos.

¿Cómo sigue integrando el FA después de todas las cosas que le han dicho? Felipe Carballo lo trató de traidor.

No ofende quien quiere sino quien puede. Felipe Carballo en la casa no tiene espejo, porque si el espejo le devolviera la mirada, no podría ni abrir la boca.

¿Por qué?

Por todo en lo que se han visto envuelto su sector y sus líderes. Han dejado al Frente Amplio en serios riesgos y traicionado lo más importante, que es la confianza y la credibilidad de un partido político.

¿Usted dice que la credibilidad y la confianza del FA se perdió por la 711?

Entre otras cosas por las actitudes que tienen ellos.

¿Qué tan grande es la responsabilidad de la 711?

No es la única responsabilidad. Hay varias. Pero es muy importante, importantísima.

El FA inhabilitó a Sendic y De León por este período electoral. ¿Debió haberlos expulsado?

No creo en las condenas eternas, pero para el 2024 vamos a tener el mismo problema. Por lo menos tendríamos que haber previsto dos períodos eleccionarios.

¿Cómo visualizan el 2019 en su sector?

Queremos dar una batalla en el FA porque tal como están las cosas se está tendiendo a desequilibrar. La 711 implosionó, el Frente Líber Seregni se está debilitando, nosotros somos una incógnita, el Partido Comunista probablemente mantenga su votación y el MPP dependiendo de Mujica seguramente va a mantener su votación.Con ese escenario, el FA queda volcado particularmente hacia ese lado.

¿En esa búsqueda de equilibrio, cómo ve el rol que ha ocupado Javier Miranda?

Creo que ha tenido buenas intenciones pero en la práctica no le veo demasiado resultado.

¿Qué evaluación hace del balance de gobierno?

Faltando un año y mirando los estudios de opinión pública evidentemente que hay mucha gente que no está conforme con nosotros, lamentablemente.

¿Cree como Sendic que el gobierno ha hecho la plancha?

Creo que son momentos diferentes de la historia. En realidad las cosas que han ocurrido en este período de gobierno contrariarían algunos lineamientos históricos del Frente Amplio, como hacer el ajuste sobre la masa salarial y no sobre la verdadera riqueza. Es importante que la gente sepa que en Uruguay existe una gran concentración de la riqueza. Que 2.500 personas tienen el 14% de la riqueza y que el 10% tienen el 25% y que eso en realidad nosotros no lo hemos tocado.