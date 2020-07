Con muy poca oferta, el mercado ganadero mantiene la firmeza en los valores

La escasa oferta de ganado gordo da sostén a los precios. Los ganados de verdeo continúan demorados y, si bien ha disminuido la actividad industrial, semana a semana se registran moderadas subas en las cotizaciones.

El precio de punta para el novillo gordo especial se encuentra en US$ 3,35 por kilo en cuarta balanza y se logra algún centavo adicional en lotes puntuales, voluminosos, próximos a planta. Sigue operando alguna cuadrilla kosher, pero sin mayor incidencia sobre el mercado.

La vaca gorda especial alcanza los US$ 3,20 y en casos excepcionales supera ese valor. La vaquillona especial con destino al abasto interno logra los US$ 3,30, con exigencias marcadas por calidad. En todos los casos las entradas a planta son ágiles, entorno a una semana.

En Brasil, luego de un repunte de precio, los frigoríficos están reduciendo las compras de ganado y los valores tienden a estabilizarse, con máximos de hasta US$ 2,80 por kilo de boi gordo en San Pablo.

En Uruguay, algunas industrias reducen su actividad a la espera de que aparezca mayor volumen de ganado. La faena semanal se desplomó respecto a la semana anterior a algo más de 33.000 cabezas. En el primer semestre la actividad fue la más baja en 17 años y el ejercicio 2019/20 cerró por debajo de los 2 millones de cabezas por primera vez en seis años.

En este escenario de baja oferta de ganado de pasturas, los vacunos provenientes de corrales han tenido cada vez mayor incidencia en la faena.

En el primer semestre del año la participación de ganados de corral en el total de la faena fue de 14% contra el 10% de igual período de 2019 y 2018.

Un operador consultado estimó que en los próximos días comenzará a aparecer oferta de ganados de verdeo del litoral y posiblemente los valores tiendan a estabilizarse, dijo.

En el mercado internacional, llegan algunas señales positivas desde China, con una leve mejora de precios de la carne vacuna en los últimos días siguiendo la firmeza de la carne de cerdo.

Un reporte del Financial Times indicó que los mayores controles en el ingreso de alimentos en China más la suspensión de plantas frigoríficas de América del Sur, Europa y América del Norte llevó a que los precios del cerdo subieran casi 50% desde el mínimo de este año, registrado en mayo.

Firmeza para la reposición

En el mercado de la reposición los valores han mostrado un gradual ascenso, de la mano de una disminución de la oferta.

En la primera jornada de remate de Plaza Rural esta semana todas las categorías de invernada subieron sus valores. Los terneros hicieron un promedio de US$ 2,17 por kilo en pie, tres centavos más que los US$ 2,14 logrados en el mes anterior.

En lanares, poca oferta

La disponibilidad de ovinos es prácticamente inexistente y es muy limitada la concreción de negocios.

Los valores siguen firmes, con nuevos ascensos en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

El cordero se comercializa entorno a US$ 3,43 por kilo, el cordero pesado en US$ 3,52, los borregos cotizan en el eje de US$ 3,45, los capones entorno a US$ 3,10 y las ovejas en US$ 3,01.

Tonelada de carne vacuna exportada por debajo de US$ 4.000

Desde mediados del marzo el precio de exportación de carne vacuna se ubica por debajo de los US$ 4.000 por tonelada. En la semana cerrada el 4 de julio promedió US$ 3.869, levemente por encima de la semana anterior, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el acumulado anual el precio de exportación del producto se ubica en US$ 3.894, un 6,6% más que los US$ 3.651 de hace un año.

En carne ovina se ha consolidado un ajuste a la baja en el precio de exportación y por primera vez en lo que va de 2020 el acumulado anual cayó, comparado con 2019. El promedio se ubicó en US$ 4.315 por tonelada frente a US$ 4.317 en igual período del año pasado.

El dato semanal de exportación para carne ovina mostró un promedio de US$ 3.668, por debajo de la semana anterior, con solo 91 toneladas exportadas.