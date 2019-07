Con oferta escasa, el mercado del ganado gordo mantiene la firmeza

Oferta escasa, buena demanda y un precio de exportación de la tonelada de carne encima de los US$ 4.000 por tercera semana consecutiva, son algunos de los factores que mantienen firme el precio de la hacienda gorda. A pesar de esto, hay industrias que comenzaron a pasar menores valores, que aún no han sido convalidados por los productores.

Por los mejores novillos los pocos negocios concretados se realizan entre US$ 4 y US$ 4,05 por kilo en cuarta balanza, con negocios puntuales que han alcanzado los US$ 4,10 por ganados de excelente calidad. La vaca gorda tiene un amplio abanico de precios según la calidad y los negocios se concretan de US$ 3,80 a US$ 3,90. Y por las vaquillonas especiales de US$ 3,90 a US$ 4.

“Las lluvias y las bajas temperaturas provocaron que los ganados se atrasen y pierdan kilos. Por otra parte, la distorsión de cargas por las lluvias se regularizó y varían entre cinco días y una semana” explicó Joaquín Falcón, consignatario de Romualdo Rodríguez Negocios Rurales e integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado a Blasina y Asociados.

El mercado de reposición acompaña la firmeza del gordo. Este miércoles se realizó el remate por pantalla de Lote 21 en el que todas las categorías subieron respecto al remate anterior, a excepción de las vaquillonas preñadas. Los terneros de más de 140 kilos hicieron un promedio de US$ 2,35, un 5,4% más que el remate del mes pasado. Las vacas de invernada alcanzaron los US$ 1,64, un aumento de 4,5% respecto al remate pasado.

La faena semanal de vacunos subió luego de cinco semanas consecutivas de baja. Con un día menos de actividad por el paro del martes 24 de junio, se faenaron 35.712 cabezas, casi 3.000 más que las 32.810 de la semana anterior y 4.000 menos que las 39.924 de la misma semana del año pasado.

La actividad de hembras fue superior a la de novillos una vez finalizada completamente la faena de ganados para cuota 481. La participación sobre el total de la faena subió a 53,6%, cinco puntos porcentuales más que la semana pasada y que en igual semana de 2018. Se industrializaron 19.157 cabezas, 3.151 menos que las 16.006 de la semana anterior y apenas 300 menos que en igual período del año pasado (19.447).

El volumen de novillos bajó respecto a la semana anterior luego de finalizadas las últimas faenas para la cuota 481 a mediados de junio. Sumaron 15.572 cabezas, casi 600 menos que las 16.162 de la semana anterior y 4.000 menos que las 19.596 cabezas de igual semana de 2018.

En lanares la oferta es mínima, la industria absorbe todo lo que aparece y los pocos negocios que se concretan se realizan a valores firmes. La ACG subió un centavo la referencia para el cordero en US$ 3,60, el cordero pesado y el borrego se mantuvieron en US$ 3,60, los capones subieron tres centavos a US$ 3,33 y la oveja cuatro centavos a US$ 3,29.

La faena de ovinos subió respecto a la semana anterior, pero se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado. Se faenaron 7.926 lanares, más del doble que los 3.749 de la semana pasada y 400 más que los 7.580 de igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 35% de la faena con 2.776 cabezas, 400 más que las 2.303 faenadas en igual semana del año pasado.

Precio de exportación de carne sigue arriba de US$ 4.000

La tonelada de carne de vacuno exportada mantiene la firmeza, ubicándose por tercera semana consecutiva arriba de US$ 4.000 por tonelada, aunque con el volumen más bajo en lo que va del año. En las últimas cuatro semanas móviles la tonelada exportada se ubicó en US$ 4.057.

Si se observa el acumulado del año, el ingreso promedio por tonelada exportada fue de US$ 3.652, un 2,3% superior a los US$ 3.569 en mismo período del año pasado. El volumen de carne vacuna enviado al exterior también sigue arriba en la comparación interanual, totalizó al 29 de junio 236.596 toneladas, 2,2% por encima de las 231.555 de un año atrás.

El volumen de carne ovina exportado consolida una tendencia de caída. En lo que va del año se enviaron al exterior 6.551 toneladas, un 5,4% debajo de las 6.926 en mismo período de 2018, por un valor promedio de US$ 4.316, un 5,8% debajo de las US$ 4.580 de promedio de un año atrás. En la semana cerrada el 29 de junio se exportaron 112 toneladas a un valor promedio de US$ 4.820, casi mil dólares arriba de los US$ 3.992 de la semana anterior.