¿Con qué Perú se va a encontrar Uruguay? Gareca le cambió hasta la mentalidad a la selección

Ricardo Gareca tomó el mando de la selección peruana en 2015 y desde entonces logró cambiarle la mentalidad a los futbolistas, además de la forma de juego. En una de las primeras prácticas que dirigió, el entrenador argentino les dijo: “La mano en la cintura la tenemos que evitar ¿Por qué? Porque te está viendo la gente y con este ojo los rivales. ¿Y saben lo que piensan los rivales?… Están cansados. Siempre tenemos que mantenernos bien parados. Inflamos el pecho, inflamos el pecho aunque no demos más".

El Tigre empezó un proceso similar en algunos aspectos al de Óscar Tabárez en Uruguay, priorizando a jugadores comprometidos con la selección, dejando atrás a los que no lo estaban. Además, sumó al cuerpo técnico a un coach ontológico para acompañar al sicólogo.

“La idea es que acompañe a los jugadores para enfocarlas en sus metas principales. Los convence de que cada proyecto exige un esfuerzo, una actitud y un desgaste", explicó Gareca en una entrevista al diario El Comercio.

Daniel Apuy / Pool / AFP

Ricardo Gareca

Desde el arribo de Gareca, Perú se clasificó al Mundial de Rusia 2018, fue vicecampeón de América en 2019 y está en tránsito para clasificar al Mundial de Catar 2022. Para los incaicos el partido de este jueves contra Uruguay es una final y así lo vive todo el país: embanderaron edificios y agotaron las entradas 2.000 entradas a US$ 300 cada una, pese a que se quejaron por el precio, para el Estadio Centenario.

Uruguay se encuentra cuarto, puesto de clasificación directa al Mundial con 22 puntos y Perú está quinto, en la zona de repechaje, con 21. Después de este encuentro contra los celestes, los incaicos cierran las Eliminatorias frente a Paraguay en Lima.

¿Qué tiene Perú? ¿Con qué se va a encontrar Uruguay este jueves? El equipo con el que trabajó Gareca antes de viajar a Uruguay formó con Pedro Gallese, Luis Advícula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Posible equipo de Perú

De todas formas, el periodista Gustavo Peralta (Espn Perú y Líbero) señaló a Referí que el técnico también alternó con Christopher González y Edinson Flores en el lugar de Peña, y dijo que otro cambio posible es en la zaga: el ingreso de Carlos Zambrano por Ramos.

Solidez defensiva

Su colega Eli Schmerler (Depor y Líbero) explicó a Referí que lo más importante del conjunto peruano es la solidez defensiva, empezando por el golero Gallese, compañero de Facundo Torres en el Orlando City: "Es un golero que no luce, pero cumple. Y no tiene un suplente que de garantía", señaló Schmerler.

Contra Colombia de visitante, Perú le ganó de contragolpe: "Yotún en el mediocampo es una de las figuras, aunque llega a este partido sin jugar porque no tenía equipo. Acaba de fichar en Sporting Cristal, donde jugó un partido y no completó los 90 minutos", indicó el periodista.

Después de Colombia, la blanquirroja empató de local contra Ecuador y en ese partido el equipo sintió la ausencia de Christian Cueva por doble amonestación. Contra los celestes estará en el equipo.

Sebastián Castañeda / Pool / AFP

Gianluca Lapadula

Otra de las figuras es el delantero Gianluca Lapadula, quien logró que no se extrañe al goleador histórico Paolo Guerrero. Este no juega desde el año pasado por una operación de rodilla y se encuentra actualmente sin equipo.

Otro de los jugadores importantes que no llegó a Uruguay es Jefferson Farfán, también con problemas en la rodilla. El año pasado jugó en Alianza Lima, pero no logró continuidad. Así como a Guerrero lo sustituyó Lapadula con cierto éxito, para la Foquita no se ha encontrado un reemplazo.

"Perú es más equipo que individualidades y ese es mérito de Gareca. No viene jugando bien, su juego no convence desde hace varios partidos, pero pese a todo, está consiguiendo resultados y lo ha hecho mejor de visita que de local", reconoció Schmerler y agregó su punto de vista: "Veo difícil que Perú gane o empate en Montevideo, Uruguay es el gran favorito para este partido".

Así como ocurrió en las Eliminatorias pasadas, la selección incaica hizo una primera rueda bastante mala y se recuperó de forma notable en la segunda, al punto que aunque no consiga un buen resultado en el Centenario, tendrá una última oportunidad de clasificación frente a Paraguay.

Paolo Aguilar / Pool / AFP

Cueva y Guerrero, uno juega y el otro no fue convocado

Para eso, sus jugadores deben cuidarse frente a Uruguay porque hay 11 jugadores amonestados y si reciben la amarilla contra Uruguay, se pierden el partido ante los guaraníes.

Entrena en el Parque Central

Perú entrenó el martes por la mañana en su complejo de la Videna con el plantel completo de 29 jugadores. Los últimos en llegar fueron los futbolistas de Boca Juniors, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, que el domingo participaron en el triunfo clásico contra River Plate.

Por la tarde viajaron a Montevideo en un vuelo chárter, llegando en horas de la noche. Se hospedan en el hotel Hilton.

Este miércoles tiene previsto entrenar en el Gran Parque Central.

Perú necesita ganarle a Uruguay para quedar en zona de clasificación directa.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 39 15 12 3 0 32 5 Argentina 35 15 10 5 0 23 7 Ecuador 25 16 7 4 5 25 15 Uruguay 22 16 6 4 6 19 22 Perú 21 16 6 3 7 17 21 Chile 19 16 5 4 7 19 20 Colombia 17 16 3 8 5 16 19 Bolivia 15 16 4 3 9 23 35 Paraguay 13 16 2 7 7 9 23 Venezuela 10 16 3 1 12 14 30

Así se juega la última doble fecha de Eliminatorias: