Alessio Ortolani produce en Soriano, próximo al límite con Flores y Río Negro, en Andresito, en establecimiento familiar ganadero al que se la incorporó la lechería hace unos 30 años, primero con una sala y luego con una segunda. Allí se ordeñan a diario unas 600 vacas que dan un promedio de 20 a 21 litros, con genética Holando neozelandesa de buenos sólidos y se remite a Conaprole. Ortolani es el candidato a presidente por la lista 1936 en las elecciones de Conaprole, que se desarrollarán el viernes 10 de diciembre.

"Me lo propusieron y acepté esta enorme responsabilidad"

¿Cómo surgió esta realidad de ser el candidato a presidente de Conaprole por la lista 1936, lema “Por su familia, por su cooperativa”?

Fue algo sorpresivo. El candidato natural era Fernando Santarcieri –integra el directorio de Conaprole por la lista 1936, accedió como suplente por la licencia del titular, Miguel Bidegain–, pero por temas familiares y empresariales dio un paso al costado. Bidegain, candidato natural de la 1936, prefirió no ser candidato a presidente pero sí estar en la lista y en último lugar, él busca una renovación de directivos. Ya en el período anterior de gobierno de Conaprole había pedido licencia para darle la oportunidad de ser director a Gonzalo Urioste. Para estas elecciones, en orden de antigüedad seguía yo, me lo propusieron y acepté esta enorme responsabilidad.

El equipo de la lista 1936: Ortolani, González, Di Santi, Tornielli y Bidegain

¿Quiénes son los productores que completan la lista de cinco candidatos por la lista 1936?

Son José González, productor de San José; Carla Di Santi, productora de Florida; William Tornielli, productor de Cardona; y como dije Miguel Bidegain, productor de Rincón De La Torre (San José).

"Conaprole necesita sí o sí a los productores chicos, porque son una fortaleza para la cooperativa"

Con tres listas en esta puja –la oficialista 1010 con Gabriel Fernández como candidato, la 1936 y una nueva lista que se creó este año, Opción 2021, con Álvaro Lapido de candidato–, ¿qué es lo que ustedes proponen?

Las tres listas sabemos muy bien hacia dónde va Conaprole, que tiene un destino claro, el mundo, porque exporta del 70% al 80% de la leche que industrializa. Estoy en la comisión fiscal, conozco a todas las gerencias, es gente muy comprometida, así que por el lado operativo no habría grandes propuestas. La impronta nuestra es mirar más al productor chico, a ese empresario, a ese ser humano y a su familia, para darle una prioridad que merecen. Conaprole necesita sí o sí a los productores chicos, porque son una fortaleza para la cooperativa, hoy pueden aterrizar empresas muy grandes pero son empresas que no van a generar cuenca, generar una cuenca lleva muchísimo tiempo, esas grandes empresas buscan manotear a productores grandes, para cifrar. Como en toda actividad, el que tiene un solo proveedor tiene un riesgo, tener una canasta más atomizada es una fortaleza.

"Los extensionistas de Conaprole están muy comprometidos, pero hoy están atajando otros penales"

¿Qué otra intención tienen?

Hay un tema en el que se ha hecho mucha cosa, pero necesita se profundice su importancia: la transferencia de tecnología. Nuestra idea es tener un poco más de extensionistas, ingenieros y veterinarios, que sigan de cerca a los productores, sobre todo a los que no acceden a ese servicio por sus posibilidades. Conaprole brinda ese servicio, los extensionistas de Conaprole están muy comprometidos, pero hoy están atajando otros penales, los económicos, las cuentas en rojo... y no les alcanza el tiempo para realizar el trabajo de asesoramiento técnico a los productores.

"Lo que se puede hacer es dar información a más largo plazo, para que el productor sepa con qué se enfrenta y esté preparado"

¿Cómo ve el tema precio?

Es un tema a tratar, muy influenciado por lo que pasa en el mundo, Conaprole exporta casi toda la leche que recibe y el precio está altamente influido por el valor de la leche en polvo, lo que más exportamos, en los eventos de Global Dairy Trade en Nueva Zelanda. Lo que se puede hacer es dar información a más largo plazo, para que el productor sepa con qué se enfrenta y esté preparado. Lo otro es seguir trabajando en la apertura de mercados, en llegar de mejor modo y captar mejor precio.

"Hay por ejemplo un proyecto muy interesante en la planta de Rodríguez"

¿Es posible?

Es posible. Hay por ejemplo un proyecto muy interesante en la planta de Rodríguez, hubo una inversión de Conaprole muy importante en una planta de wet mixing para producción de mezclas y fórmulas con fuerte contenido nutricional, lo que tiene por objetivo exportar no solo leche en polvo, sino productos con valor, directos para el consumidor o como base para empresas internacionales de primera línea.

"Recién ahora están de nuevo empezando a cerrar las cuentas, pero queda todo lo asumido por resolver"

¿Qué ánimo tiene el productor hoy, cómo ve a sus colegas?

Desde hace un año cambió mucho, lo que no quiere decir que todo esté bien. Desde 2015 hubo muy malos años. Había una bonanza instalada y en 2015 se clavó la lechería, se desplomó el tema precios y había gente tomando créditos, invirtiendo y les pasó eso. Los dolores de crecimiento, lo sabemos, son importantes. Acá crecer no es tener un 20% o 30% más de vacas, se precisa mucha inversión acompañando eso, en maquinaria, en caminería, en comida, en sanidad en las salas, en los insumos... la gente se endeudó porque todo iba bien y tocaron de golpe muchos años malos. Recién ahora están de nuevo empezando a cerrar las cuentas, pero queda todo lo asumido por resolver.

"Hoy trabajar en un tambo está dejando de ser lo que era, se avanzó en el confort"

Este año igual cerraron muchos tambos y uno de gran porte como Olam está de salida.

Olam venía pensando esto hace tiempo, es una erosión que viene desde hace bastante, probablemente esperaron para salir un momento no tan malo, es una lectura mía, externa, es lo que yo habría hecho, me parece lógico. Preocupa lo de los tambos chicos, tienen el problema de la parte rentable, pero también el del recambio generacional. Una cosa muy buena que hizo el tambero fue invertir en darle estudios a sus hijos, que en muchos casos se capacitaron y accedieron a otras realidades, afuera del tambo. Conociendo el enorme sacrificio de sus padres y abuelos se les hace difícil ponerse al frente del tambo sin una rentabilidad adecuada. Quiero precisar, sobre el tema sacrificio que sigue siendo un halo en el sector, que hoy trabajar en un tambo está dejando de ser lo que era, se avanzó en el confort, por ejemplo no hay necesidad de levantarse de madrugada, hay tecnología que mejoró las condiciones como tanques de frío para que la leche espere al camión de Conaprole que en muchos casos pasa cada dos días... si se puede ir a una sala más grande se mejora porque es menos tiempo de ordeñe y eso le viene bien a la gente y a las vacas que están menos en la planchada, eso es menos bosta y es una vaca con más tiempo pastoreando, a la sombra o descansando. Vamos a preocuparnos en ver cómo hacemos, en lo que dependa de nosotros, para que ese joven se quede al frente del tambo cuando le toque, porque eso es fundamental para Conaprole.