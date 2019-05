Corujo, de recuperarse de una compleja lesión a ser el capitán tricolor

Ante la ausencia por sanción de Gonzalo Bergessio, la salida del equipo titular de Esteban Conde y la lesión de Gonzalo Castro, el brazalete de capitán lo llevó este domingo el zaguero Guzmán Corujo, quien con 22 años volvió a ser la voz de mando del equipo tal como era habitual cuando jugaba en la Tercera división.

Al defensor no le pesó la responsabilidad y si bien no fue muy efusivo a la hora de hablar con el juez Andrés Matonte, en un momento del primer tiempo, cuando se había ido arriba a cabecear le hizo un reclamo mientras volvía a su puesto corriendo junto al árbitro.

Fue en un lapso de esa primera mitad donde los referentes tricolores se hicieron sentir ante el juez. Rafael García, quien también es un capitán dentro de la cancha pese a no llevar la cinta, y Matías Zunino intercambiaron conceptos con el juez, antes de que lo hiciera Corujo.

En el resto del partido, el zaguero tuvo la solidez que ya le es característica ante un rival que tiene jugadores veloces y no tan altos en ataque pero que llegó con pelotas aéreas, lo que le facilitó la tarea al defensa y a su compañero Felipe Carvalho, su socio en la zaga.

De la lesión a lucir el brazalete de capitán

Antes de subir a Primera, Corujo era el capitán de la Tercera división tricolor.

En 2017 debutó en la principal categoría y a comienzos de 2018 se afianzó en el equipo de Alexander Medina jugando junto a Diego Polenta, quien era el capitán del equipo.

La dupla tuvo muy buenos rendimientos y Corujo fue el más destacado de Nacional en el clásico del pasado Apertura.

"Fue impresionante lo que jugó Guzmán Corujo hoy, impresionante", dijo el Cacique tras el partido ante Peñarol que terminó igualado 1-1 a fines de abril de 2018. "Jugó con mucho campo a las espaldas y anticipó. Jugó con un jugador rápido de punta como es Fidel Martínez y lo controló, estuvo muy bien, intenso, con mucha agresividad, con mucha concentración", agregó el entrenador que había dirigido al defensa en la Tercera.

La suerte del zaguero cambiaría a las pocas semanas. A principios de mayo, cuando estaba en su mejor momento, sufrió una rotura de ligamentos de rodilla, por lo que fue intervenido y se perdió el resto de la temporada.

Desde ese momento, el defensor comenzó a trabajar pensando en su regreso.

“Físicamente me estoy preparando desde el 9 de mayo del año pasado cuando me enteré de la lesión. Me estoy preparando para esto, para volver. Por suerte jugué varios partidos en Tercera, más los amistosos, a mi entender llegó bien, con mucha confianza. Llego bien, me siento bien y estoy preparado para poder jugar”, dijo este año, cuando se aprontaba para volver a las canchas ya con Álvaro Gutiérrez como entrenador.

El zaguero no llegó a jugar con Eduardo Domínguez por decisión técnica, y cuando asumió el Guti confió en él. Fue uno de los cambios que introdujo en el equipo que logró una solidez defensiva que no tenía.

“No poder estar a la orden es una situación muy fea, no se la deseo a nadie saber que tenés que venir a entrenar y no poder jugar. Saber que durante tres meses no podés trotar”, expresó Corujo.

Luego de 10 meses de inactividad por su grave lesión, y de jugar dos partidos en Tercera, Gutiérrez lo volvió a colocar en el equipo y reapareció ante Plaza Colonia, en el debut del DT en su nuevo ciclo.

Nacional ganó ese partido por 3-0 y el DT dio origen a la dupla de Corujo y Carvalho, la cual, jugando en el Gran Parque Central desde ese entonces solo ha recibido un gol, en el partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

“Álvaro no nos va a regalar nada por más que nos conozca, esto va a ser una pelea del día a día. Redoblamos esfuerzo y ahora hay que seguir para adelante”, dijo Corujo tras su reaparición ante el equipo de Colonia.

Desde ese entonces el zaguero siguió sumando minutos, tuvo otra buena participación en el clásico, en el que volvió a empatar 1-1, y hoy es uno de los referentes del equipo, tal como lo demostró Gutiérrez al darle la cinta de capitán.

Nacional jugó sin capitán durante 45' en el clásico

El detalle que pasó desapercibido fue que durante el histórico clásico del Campeón del Siglo, de la fecha 12, que igualaron 1-1, ningún jugador lució el brazalete de capitán después de la expulsión de Bergessio, quien vio la roja en los minutos adicionales del primer período.

En ese segundo tiempo tampoco estaban en el campo Conde, que fue suplente y Castro, que se retiró lesionado a los 37 minutos.