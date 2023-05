Crisis del agua: planta desalinizadora de la UTEC que anunció el gobierno no entra en el Hércules y demorará "semanas" en llegar en barco

El pasado 16 de mayo, entre varias medidas que anunció el gobierno para hacer frente a la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta OSE, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se harían una serie de inversiones de urgencia, entre ellas la compra de una planta desalinizadora movible diseñada por la UTEC.

Sin embargo, este lunes Delgado anunció en una rueda de prensa que la planta demorará más de lo previsto en llegar a Uruguay porque "por 15 centímetros" no entra en el avión Hércules de la Fuerza Aérea.

"Por 15 centímetros aparentemente no entra en el Hércules. Los primeros datos que dieron de las dimensiones, entraba. Cuando ajustó la empresa, que no era tan estándar el conteiner, por 15 centímetros no entra. Por lo que esta semana se habilita desde Houston la posibilidad de que venga en barco", afirmó el secretario de Presidencia en la rueda consignada por Telemundo. De esta manera, la planta demorará "semanas" en llegar.

Por otra parte, Delgado aseguró que el gobierno dispuso la exoneración de la tasa consular y de la tasa del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) para facilitar la importación de agua embotellada, otra de las medidas que había anunciado el Poder Ejecutivo.

"Se habilitó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El viernes estuvimos hablando con la ministra, seguramente en el día de hoy esté previsto el mecanismo", subrayó.

Entre las opciones que maneja el gobierno, tal como informó El Observador, es que las empresas locales importen de otros países o que Estado lo haga desde Argentina o Brasil.