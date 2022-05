Cristina Kirchner sobre la interna con Alberto Fernández: "Yo no le pegué a nadie"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, aseguró este domingo que en el gobierno argentino "no hay pelea sino debate de ideas", al referirse a las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández.

"Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato" y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación, que, aseguró, es un "debate". El acto, que se realizó en la sede del Consejo Superior de la casa de estudios, incluyó la entrega del título académico, una estola y una medalla.

Por otro lado, cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

En referencia a la economía argentina, afirmó que "el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria" que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse "con un gran acuerdo político".

afp

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En su disertación, la vicepresidenta habló en particular del presidente Fernández: "Dije que el poder es eso que, cuando una persona toma una decisión, esa decisión es acatada por el conjunto. En unos días más, el día del censo se cumplen tres años de aquel video en el cual le comuniqué a todos la decisión que había adoptado. Si fuera una disputa de poder, no sé, hubiera elegido al presidente del Frente Renovador (Sergio Massa), que venía de un partido político y de haber sido candidato a presidente, con legisladores, gobernadores... Elegí a una persona que hoy es presidente que no representaba a ninguna fuerza política que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o poder?".

Y agregó: "Además, esa decisión política, a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente 'generosa', fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera elegir quién era su gabinete económico".

"El capitalismo va donde le conviene"

Cristina Fernández de Kirchner también afirmó que "el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologías" ni de posturas "internacionales". La vicepresidenta argentina puso como ejemplo el desarrollo generado en la República Popular China en los últimos 70 años e ironizó: "Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

Fernández sostuvo que se siente parte de un proyecto colectivo "que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001" y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo argentino despidió al Kirchnerismo con una plaza llena "de bote a bote". Asimismo, reivindicó el rol del Estado para el desarrollo del "país profundo" y diferenció el "mérito" del esfuerzo con la idea de la "meritocracia".

"Quienes no han visto las dificultades de las familias del país profundo para que sus hijos estudien... Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos a los lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades", expresó la vicemandataria, quien defendió el mérito del esfuerzo, pero rechazó el concepto de "meritocracia".

El Cronista