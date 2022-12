¿Cuánto dinero invertirá la AUF en el contrato del entrenador de la selección uruguaya?

Comenzó una semana clave para la definición del entrenador de la selección uruguaya que estará al frente del combinado hasta el Mundial 2026.

La prioridad para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es extender el vínculo a Diego Alonso.

Existe unanimidad en el cuerpo de neutrales que encabeza Ignacio Alonso para transitar ese camino con quien dirigió a la selección durante 2022.

Ahora bien, ¿si no es Alonso, quién puede asumir como entrenador de la selección? Los otros tres nombres sobre los que trabajó la AUF en noviembre y diciembre de 2021 fueron los del argentino Marcelo Gallardo, quien fue prioridad para la AUF en ese momento, y los de los uruguayos Alexander Medina y Diego Alonso.

El problema para la llegada de Gallardo, independientemente de su compromiso con River Plate, era el salario del entrenador, que percibía en su momento un contrato anual de US$ 6.000.000.

La AUF estaba muy lejos de esas posibilidades.

En este contexto y de cara a la elección del entrenador para el período 2023-2026, la AUF ya estableció cuál es su techo salarial para el nuevo conductor de la selección.

Y también ya definió cuál es la base del ofrecimiento: se trata de la oportunidad de dirigir a la selección uruguaya, de trabajar con las jóvenes figuras de elite que llegarán al próximo torneo en la madurez de su carreras (27 años promedio) y de un contrato que tiene asegurado tres años de trabajo.

La AUF garantizará al próximo DT un contrato que se extenderá por todas las Eliminatorias, que se jugarán en los años 2023, 2024 y 2025. Si en octubre de 2025 Uruguay clasifica al Mundial, el contrato llegará hasta junio-julio 2026.

La cifra que maneja la AUF es un contrato anual de US$ 1.800.000 incluidos impuestos para todo el cuerpo técnico. Son US$ 150.000 al mes.

Si este contrato se extiende a tres años y medio, que es el plazo máximo que podrá trabajar con Uruguay, todo el cuerpo técnico cobrará US$ 6.300.000.

¿Cuánto cobraban Tabárez y Diego Alonso de salario en la selección?

Quien jerarquizó y le dio un salto de calidad al salario del entrenador de la selección uruguaya fue Óscar Washington Tabárez.

El exentrenador asumió en marzo 2006 cobrando un salario de US$ 20.000 para todo el cuerpo técnico. Estaba tan desprestigiada la función del entrenador de la selección uruguaya que en ese momento los entrenadores de Nacional y Peñarol cobraban tres veces más de salario.

Tabárez llegó al Mundial de Sudáfrica 2010 como el peor pago de todos, US$ 25.000 al mes. En 2010 tenía un contrato anual US$ 300.000 para todo el cuerpo técnico.

Al regreso, con el cuarto puesto en el Mundial, el expresidente Sebastián Bauzá ajustó el salario para todo el cuerpo técnico.

El último incremento se lo dio Pedro Bordaberry, como presidente de la comisión regularizadora que FIFA había puesto en la AUF.

En los últimos 16 años en la AUF, Tabárez firmó cuatro contratos: el primero en 2006, con Eugenio Figueredo con una remuneración mensual de US$ 20.000 para todo el cuerpo técnico; el segundo en 2010, con Bauzá cuando pasó a percibir US$ 100.000 todo el cuerpo técnico; en 2014, con Wilmar Valdez, mantuvo el acuerdo que tenía con los correspondientes ajustes por IPC anuales, y finalmente el cuarto lo firmó Bordaberry, en 2018, cuando le incrementó 20% el salario del entrenador de la selección (pasó de US$ 50.000 a US$ 60.000) y todo el cuerpo técnico US$ 130.000 al mes con impuestos incluidos.

Diego Alonso firmó por el mismo salario que Tabárez.