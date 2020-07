Cuatro libros recomendados para escarbar en el sinsentido del mundo

Libro del desasosiego - Fernando Pessoa

No importa en qué página abra este libro. El mismo autor advierte que se trata de pensamientos –y son más de 400– “sin nexo, ni deseo de nexo”. El desvelo filosófico, el pesimismo existencial, el absurdo, el amor, el sinsentido de la existencia humana. El otoño. Todo eso se presenta ante el lector bajo la excusa de ser una autobiografía, aunque cada prosa cae en forma de bucle inacabado, de interpelación peleadora, de espejo que no perdona. Pessoa sostiene que “vivir es ser otro” y vuelca en su texto: “Nos volvemos esfinges, aunque falsas, hasta el punto ya de no saber quiénes somos (…) El único modo de estar de acuerdo con la vida consiste en estar en desacuerdo con nosotros mismos. Lo absurdo es lo divino”. Se trata de un libro que necesita de una digestión lenta. No en vano su autor se pasó mitad de su vida escribiéndolo. “Soy un pozo de gestos que ni en mí llegaron a esbozarse todos, de palabras que ni pensé haciendo curvas con mis labios, de sueños que me olvidé de soñar hasta el final”. (Seix Barral, $ 1.450)

Ahorita - Martín Caparrós

El periodista argentino Martín Caparrós lleva años, décadas, observando la realidad, sopesándola, analizando sus componentes y sus contrastes. Hoy, a los 63 años y con varias obras publicadas, su ojo está más entrenado que nunca y su sentido del mundo está a flor de piel. Es por eso que, a pesar de su pequeño formato, Ahorita: apuntes sobre el fin de la Era del Fuego (Cuadernos de Anagrama, $ 490) es una de sus obras recientes más destacables. Editada a fines de 2019, a lo largo de varios artículos que aparentemente no tienen conexión, Caparrós navega entre la industria del entretenimiento, el negocio del hambre, el poder del lenguaje y sus transformaciones actuales hasta la semántica o el significado que tiene hoy ir al baño. Preciso, con una prosa ágil que lo hace difícil de soltar, Ahorita intenta echar luz a una época en la que los seres humanos estamos a oscuras, y lo logra. Nos hace comprender cabalmente algunas de las transformaciones más importantes de nuestro siglo y evidencia que, por primera vez, los humanos logramos prescindir de la única cosa que nos hacía, en definitiva, humanos: el fuego.

El segundo sexo - Simone de Beauvoir

Además de ser el texto que más nutrió a la teoría feminista, El segundo sexo es una pieza clave del pensamiento del siglo XX. En este ensayo filosófico existencialista se aborda la condición femenina en las sociedades occidentales desde el terreno científico, histórico, psicológico, sociológico, ontológico y cultural. “¿En qué habrá afectado a nuestra existencia el hecho de ser mujeres? ¿Qué oportunidades, exactamente, nos han sido dadas y cuáles nos han sido negadas? ¿Qué pueden esperar nuestras hermanas más jóvenes y en qué sentido hay que orientarlas?”, cuestiona la filósofa francesa y pone bajo la lupa todos los sistemas opresores que moldean, construyen y ubican a las mujeres en una posición de inferioridad con respecto a los hombres. Y es una lectura obligatoria para hombres y mujeres en tanto la igualdad de género siga siendo una utopía y la violencia machista continúe. (Lumen, $ 990)

Sobre el poder - Byung-Chul Han

El filósofo surcoreano radicado en Alemania Byung-Chul Han se ha convertido en uno de los rockstars de la disciplina en los últimos años gracias a sus textos, en los que critica a la sociedad contemporánea, señalando con preocupación la vigilancia constante a la que se somete a la humanidad, además de señalar los riesgos del uso inconsciente de las redes sociales y del ensalzamiento que se hace de la transparencia excesiva de todos los procesos, y de la consolidación del cansancio y el estrés como algo positivo. Parte de esas ideas están en este texto, en el que explica que la intención del poder es la de perpetuarse y para eso ha llegado a confeccionar un sistema en el que el esclavo se esclaviza a sí mismo sin darse cuenta. El poder funciona basado en la relación entre individuos, entre el que lo ostenta y el que se somete y, en este mundo digital, esas estructuras refuerzan a quien tiene el poder. (Herder, $ 790)