Da Silveira defendió a Lacalle Pou por respaldar a Penadés: "Es un tipo afectivo"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que espera que "se llegue hasta el hueso" en la investigación por la presunta explotación sexual de menores por parte del senador Gustavo Penadés. El ministro además defendió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por haber respaldado al legislador.

Al respecto, Da Silveira dijo que "la gente" percibe a Lacalle Pou "como es". "Tenemos un presidente que es un tipo afectivo, que es un tipo que deposita confianza en la gente y que su primer reflejo va en esa línea hasta que le demuestren lo contrario", aseguró el ministro este jueves sobre el caso en 970 Noticias de Radio Universal.

Respecto al caso de explotación sexual de menores, da Silveira dijo que "hay que esperar que este proceso siga adelante y que la justicia llegue a las conclusiones que llegue y que actúe como está actuando con total libertad, sin ninguna clase de interferencia del gobierno y que se llegue hasta el hueso".

El cambio de Lacalle Pou sobre el caso Penadés

El día después de que la militante nacionalista Romina Celeste Papasso dijera que cuando tenía 13 años y no había comenzado su transición de género Penadés abusó de ella en dos ocasiones, el senador realizó una declaración de prensa, donde no aceptó preguntas. Allí negó el abuso: “No admito que por tener esa orientación sexual (homosexual) me acusen de pedófilo".

Menos de 24 horas después de la declaración donde Penadés , el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema. En una conversación informal con periodistas y luego de participar en una actividad en la Escuela Policial, dijo que el senador herrerista tenía su “confianza y su respaldo”.

“Le creo a él”, afirmó, aunque agregó que esperaba que la Justicia aclarara el caso.

Casi un mes y medio –y cinco denuncias más contra Penadés– después de su primera declaración, el presidente explicó su postura inicial: “Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice 'yo no fui, yo no hice nada, no es cierto', ¿a quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza", dijo frente a las cámaras.

Al igual que en su primera referencia, dijo que Penadés está “sujeto a prueba en contrario” y que si la “Justicia se expresa” contra el legislador se generarían varios efectos. “Primero, que tiene razón la Justicia. Y segundo, los efectos personales que como todavía la Justicia no falló no puedo adelantar", dijo.

Pasaron los días y las denuncias llegaron a ocho. El 29 de mayo la fiscal Alicia Ghione decidió pedir el desafuero del senador y dos días después esa solicitud ingresó al Parlamento.

En ese escenario, y luego de que un denunciante decidiera hablar públicamente, el presidente volvió a referirse al tema, pero su postura cambió. “Las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar son graves”, dijo el pasado viernes 2 de junio en rueda de prensa y volvió a referirse al vínculo personal. “(Si es declarado culpable) hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte”, agregó.

Este miércoles, el Senado aprobó con unanimidad el desafuero de Penadés. En los últimos días, dirigentes nacionalistas dejaron de apoyar al legislador, que este martes renunció al Partido Nacional.