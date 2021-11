De Arrascaeta: el que quería ser cantante y terminó siendo crack en Brasil

Figura de Flamengo, con goles y asistencias de luego, ídolo en Río de Janeiro, donde su camiseta es una de las elegidas para vender en los puestos de la rambla de Ipanema, Giorgian De Arrascaeta buscará este sábado un nuevo título con el “mengao” en la final de la Copa Libertadores, un trofeo que ya conquistó en 2019.

El nacido en Nuevo Berlín tendrá la oportunidad de ser el uruguayo que vuelva a levantar el trofeo en el Estadio Centenario, algo que no ocurre desde 1988, cuando se disputó la última final en Montevideo que ganó Nacional. Enfrente estará Joaquín Piquerez, el lateral de Palmeiras y compañero de la celeste, quien también buscará esa distinción.

A sus 27 años, De Arrascaeta parece haber encontrado ya desde hace un buen tiempo su lugar en Flamengo y en Brasil.

AFP

La llegada a Montevideo para las finales

Giorgian llegó al equipo carioca para la temporada 2019, luego de haber sido figura en Cruzeiro, en el que jugó cuatro temporadas y ganó sus primeros títulos en el país norteño: un Campeonato Mineiro y dos Copa de Brasil.

“Mis características de juego se asimilan con este fútbol”, dijo a Referí en junio. “Además, para mi adaptación haber llegado a Brasil cuando era joven fue un aspecto clave. De todas formas, el primer año me costó acomodarme, pero cuando me adapté y evolucioné físicamente se fue dando todo para estar en este nivel”, agregó.

Luego se fue al gigante de Río de Janeiro, en un pase que rompió los corazones de los hinchas azules. Y en Flamengo comenzó a coleccionar títulos: una Copa Río, tres Campeonatos Cariocas, dos campeonatos de Serie A, dos Supercopa de Brasil, más la joya de la Libertadores 2019, que le permitió disputar el Mundial de Clubes, y la Recopa Sudamericana 2020.

Mauro Pimentel / AFP

Figura de Flamengo

En total, sumando el Clausura 2013 que ganó con Defensor Sporting, club en el que se hizo profesional y también fue figura, suma 14 títulos a nivel de clubes.

En Flamengo hay expectativa por su rendimiento en la final de este sábado, luego de una lesión de 44 días de la que regresó el pasado fin de semana con 11 minutos ante Gremio y a la que el martes le sumó 32 más frente a Inter.

Además, por estos días hay inquietud sobre su continuidad en el club y su representante, Daniel Fonseca, negocia su futuro.

En junio, en diálogo con Referí, habló sobre el fútbol europeo y su futuro. “Es una espina que siempre me quedó. Lo hablo a veces con Daniel (Fonseca, su representante), pero hoy en día no siento esa necesidad como antes, cuando quería ir a probar en un equipo de Europa para saber si podía alcanzar el mismo nivel que en Brasil”, señaló. “En estos días, para ir a Europa tiene que ser un equipo al que pueda ir a jugar y pelear por logros importantes, como me ocurrió en Brasil. Porque Flamengo tiene en infraestructura lo mismo que los clubes europeos, por lo que me han contado compañeros que estuvieron allí”.

A gusto en Flamengo

Su salida parece difícil en un club y una “ciudad maravillosa” en la que está muy a gusto, donde vive junto a su pareja en la exclusiva Barra de Tijuca y donde también mantiene su pasión por el turf, de la que lleva su nombre, Giorgian, elegido por su padre por un caballo así llamado que le hizo ganar.

AFP

De Arrascaeta y Renato

En el actual equipo tiene el respaldo del entrenador Renato Gaúcho. “De Arrascaeta está por encima de la media, como sucede con Bruno Henrique”, indicó el técnico de Flamengo al elogiar al uruguayo. “Hemos improvisado un jugador en la posición de Giorgian (…) pero De Arrascaeta es De Arrascaeta, cuesta encontrar otro como él”, sostuvo.

La final de la Libertadores será el gran cierre de año de De Arrascaeta, quien también tuvo buenas actuaciones con la selección uruguaya pese a que el combinado ha redondeado un mal 2021 que terminó con la destitución de Óscar Tabárez. “Sé de mi potencial. Se me cobra por lo que hacía en Brasil y no en la selección, uno eso lo tiene en cuenta”, dijo luego del 4-2 ante Bolivia de setiembre, en el que metió dos goles.

“Estoy en un momento en el que me siento bien, con confianza (...) Para los que jugamos cerca del arco el gol es muy importante, te da confianza, te ayuda mucho para seguir creciendo. Convertir un gol con la selección es lo máximo a lo que podemos aspirar”, aseguró tras aquel partido, al que llegaba luego de haberle marcado a Perú en Lima en el empate 1-1.

Matilde Campodónico / AFP

En lo personal, redondeó un buen año con la celeste

Tabárez también lo elogió. “Hacía mucho que no veía a Giorgian de Arrascaeta correr como corrió hoy (...) Es parte de un jugador más rico, cuando físicamente rinde, cuando hace jugadas veloces y además está rodeado de una técnica indiscutible”, señaló.

Volviendo a la Libertadores, se espera que el de Nuevo Berlín esté desde el arranque en el nuevo césped del Centenario, pese a que viene de su lesión y aún no ha completado 90 minutos de juego.

Con su regreso, Renato tendrá su ataque de lujo con Everton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabigol.

Para Giorgian será una nueva oportunidad de volver a estar en lo más alto de América y de regresar al Mundial de Clubes en enero, en el comienzo de un nuevo año en el que tendrá un nuevo DT en la selección y en el que definirá su futuro en Flamengo.

Quería ser cantante. “Cuando era niño, mi sueño era ser cantante. Y mi madre me dijo: ‘hijo, esto no va a funcionar, andá a jugar a la pelota’”, contó De Arrascaeta en una reciente nota con GloboEsporte. También habló de su relación con Daniel Fonseca, su representante. “Además del trabajo de él al ayudarme en las transferencias, se convirtió en mi amigo fuera de la cancha. Tenemos una amistad muy grande”, expresó.