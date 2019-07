De Arrascaeta firmó el primer hat-trick de su carrera

Giorgian De Arrascaeta volvió con todo a su actividad con Flamengo tras disputar la Copa América de Brasil con Uruguay.

El mediapunta de Flamengo marcó tres goles el domingo en la goleada de su equipo ante Goiás por la décima fecha del Brasileirao.

De Arrascaeta marcó a los 6’ para abrir el marcador mientras que en tiempo agregado del primer tiempo anotó dos tantos más. A los 45’ + 1’ y a los 45’ + 5’. Las tres veces fue asistido por Gabriel Barbosa, Gabigol, máximo artillero del Brasileirao 2018 con la camiseta de Santos.

Gabigol marcó dos goles y Bruno Henrique hizo el restante. En Goiás fue titular Leandro Barcia, amonestado a los 60’.

Flamengo está tercero con 20 puntos, a seis del líder Palmeiras.

Fue la primera vez en toda su carrera que De Arrascaeta, de 25 años, marca un hat-trick. Tanto con Defensor Sporting como con Cruzeiro sí llegó a meter dobletes.

Fue, además, su primer partido con el Fla tras la disputa de la Copa América con Uruguay donde arrancó de suplente pero terminó de titular.

Otro hat-trick

Cristian Palacios también tuvo una jornada goleadora brillante. Fue el sábado en el arranque del torneo peruano con Sporting Cristal que goleó 3-0 a Sport Huancayo. Los tres tantos fueron obra del ex Peñarol.

El ex Fénix y Peñarol Alejandro Silva, marcó el gol de la apertura de Olimpia, en Paraguay, en duelo ante General Díaz.

En Bolivia, el ex River Plate Mauricio Prieto hizo el tercer gol de Bolívar contra Oriente Petrolero.

Por el mismo torneo, el ex Plaza Colonia Waldemar Acosta marcó para Guabirá, aunque su equipo cayó goleado 4-1 ante Jorge Wilstermann.

El sábado, por la Copa de Chile, el ex Liverpool y Peñarol Gonzalo Freitas, marcó el tanto de Everton que le ganó 1-0 a O’Higgins donde desembarcó entre semana tras jugar en México Facundo Castro.

El ex Defensor Sporting no estuvo a la orden en O’Higgins mientras que en Everton fue titular Fernando Arismendi, ex Sud América y Cerro, al igual que Freitas que terminó amonestado.