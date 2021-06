De Arrascaeta y la chance de enfrentar a Brasil en cuartos: "No tenemos que elegir rival"

El entrenador Óscar Tabárez y el armador Giorgian De Arrascaeta destacaron la mejoría que exhibió Uruguay en su tercer partido de la Copa América 2021 donde logró su primera victoria al imponerse 2-0 sobre Bolivia.

De Arrascaeta, entrevistado por Directv, expresó: "Era fundamental ganar, creamos muchas situaciones de gol, erramos algunas muy claras, pero creo que nos da confianza; nunca dejamos de creer en el grupo que tenemos, nos vamos felices porque ganamos".

"Por el afán de querer ganar el partido capaz que terminamos un poco rápido las jugadas, pero lo importante es crear situaciones porque creando tenemos más posibilidades de ganar los partidos; nos vamos contentos y con la victoria", agregó.

En sintonía se expresó Nahitan Nández, la mejor figura de Uruguay en el partido: "Acá lo principal es poder abastecer a Luis (Suárez) y Edi (Cavani) arriba, que tengan situaciones y después los goles van a llegar solos".

Douglas Magno / AFP

Nández, el mejor de Uruguay

De Arrascaeta dijo que aún siente en lo físico el parate que tuvo cuando contrajo covid-19: "Estuve un poco alejado, sin entrenar y eso me dificultó un poco la vuelta, pero estoy agarrando ritmo y me estoy sintiendo bien, los compañeros me están ayudando y estamos felices porque el equipo está mejorando".

Consultado sobre la posibilidad de jugar en cuartos de final con el favorito Brasil indicó: "Brasil es un rival muy complicado, pero tenemos que ganar para seguir tomando confianza y no tenemos que elegir rival".

Tabárez, en conferencia de prensa, destacó que Uruguay mejoró en las facetas donde había quedado en el debe contra Argentina (0-1) y Chile (1-1): la generación de juego y el resultado: "En la cancha los dos objetivos se cumplieron, quizás el marcador no refleja la diferencia que tuvo Uruguay, porque se desperdiciaron ocasiones muy favorables, pero considerando toda la situación anterior estamos muy conformes. No es algo malo tener cosas para mejorar todavía, ahora vamos a tener cuatro días hasta el otro partido que es como una bendición y ahí vamos a tratar de favorecer la recuperación de los futbolistas para ir por lo que queremos: clasificar a la siguiente fase lo más arriba que se pueda".

AFP

Tabárez lamentó en el banco varias chances desperdiciadas

El entrenador también se mostró muy conforme por haber mejorado en la faz defensiva: "Otro tipo de problemas que habíamos tenido ahora no ocurrieron: en el aspecto defensivo no hubo errores; más allá de circunstancias del juego, Bolivia no tuvo situaciones claras y nos deja conforme eso, pero no es para festejar sino para estar satisfechos hasta que empecemos a trabajar mañana pensando en el partido con Paraguay".

Sobre el duelo ante los guaraníes, del próximo lunes, manifestó: "Es un rival muy físico, en Eliminatorias se dio un partido muy parejo, muy cerrado. Tras el partido con Chile tendremos aclarada la situación para el último partido".

Tabárez insistió en sus conceptos: "El juego mejoró mucho, supimos llevar la pelota hacia adelante y la intensidad la conseguimos en el último cuarto de cancha, se trabajó bien en la salida y el mediocampo. Los jugadores que entraron sintonizaron enseguida, no se resintió para nada el colectivo. Eso me tiene satisfecho porque no estábamos bien, se nos criticó justamente. No es que ya transformamos todo, pero logramos lo que queríamos y eso genera confianza, de eso se trata este deporte donde la confianza es un factor fundamental y se logra jugando partidos en los que se puedan mirar cosas positivas; las negativas se puntualizarán, se verán las causas y vamos a intentar mejorarlas".

"Evidentemente el resultado quedó cortó", agregó. "En el primer tiempo tuvimos siete tiros al arco contra ninguno del rival, fallamos alguna situación clara, pero llegamos jugando con pases al centro del área y nuestros delanteros enfrentados con el golero en jugadas que no fueron goles. No son cosas normales por los antecedentes de goleo que tienen estos jugadores, son cosas que sucedieron y que posiblemente estén influenciadas porque la recuperación no fue total evidentemente, había poco tiempo entre un partido y otro, en seis días jugamos dos partidos. Fueron muy duros", concluyó.