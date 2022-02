De la escuela a la universidad: lo que se sabe del regreso a clases y los protocolos

A menos de un mes de la vuelta a las aulas, los distintos niveles de la educación aún afinan los detalles de cuáles serán las condiciones en las que se impartirán las clases durante 2022, en un contexto sanitario muy diferente al de los últimos dos años.

¿En qué fecha arrancan y terminan las clases?

Los salones de clase volverán a llenarse el próximo 7 de marzo en nivel de Inicial y Primaria. Ese mismo lunes, ingresará también el primer año de ciclo básico, y cuarto año de bachillerato, así como los primeros años de UTU a nivel de educación media y superior. Por la noche, retomarán el año lectivo los alumnos del nocturno.

El martes 8 se reintegrará segundo y tercer año de ciclo básico, así como quinto y sexto año de bachillerato y los niveles restantes de UTU. La excepción es para el bachillerato nocturno, que iniciará sus actividades una semana después.

Se prevé que el calendario lectivo se extienda hasta el 16 de diciembre para Inicial y Primaria, mientras que el ciclo básico diurno culminará el 9 de diciembre. Los niveles de bachillerato, junto con el ciclo básico nocturno, cerrarán el año el 2 de diciembre. En el caso de UTU, el 3 de diciembre culminará el año en los niveles de educación superior, y el 10 de diciembre en los niveles de educación media básica.

¿Cuáles son los protocolos sanitarios?

El retorno a las aulas se dará con nuevos protocolos que flexibilizan las exigencias sanitarias.

Aunque muchas medidas se mantienen (la higienización de manos, el uso de mascarillas, el acceso restringido a las instituciones, la ventilación de los espacios), el la ANEP aprobó recientemente una nueva serie de recomendaciones, que establece que solo se aislarán las aulas en caso de haber al menos dos contagios de covid-19 en la misma clase. En ese caso, "se realizará inmediatamente un test de antígenos y cuarentena a los contactos del aula". Quienes den positivos deberán aislarse siete días en caso de estar vacunados o diez días en caso de no tener el esquema completo.

Si el test de antígenos da negativo, se exigirá un test de PCR a los cinco días. Si ese test da negativo se descarta la enfermedad. Si da positivo se exige el mismo criterio de aislamiento que en el caso de haber dado positivo al test de antígeno.

Esta definición no está exenta de críticas por parte de algunos actores de la educación. Uno de los cuestionamientos es que la pauta de aislamiento discrimina entre vacunados y no vacunados, pese a que la comisión de vacunación había dicho expresamente que no debían hacerse distinciones en los menores.

Cuando surjan dos o más casos en una misma institución pero en aulas separadas, no se considerará brote y por eso no se dispondrá el cierre de la institución.

Los comedores escolares funcionarán como en la prepandemia con salones completos en un mismo horario. Todas estas medidas, sin embargo, no son definitivas, sino que son proclives a sufrir modificaciones. De hecho, en ANEP están a la espera de que las medidas se flexibilicen mucho más en función de la situación sanitaria, según afirmó Juan Gabito, consejero en representación del oficialismo.

¿Qué pasa con las universidades?

A nivel terciario, el inicio de un nuevo año lectivo presenta matices en los niveles de presencialidad entre la Universidad de la República (Udelar) y las universidades privadas.

El Consejo Directivo Central de la Udelar resolvió "profundizar el funcionamiento presencial" al reinicio de los cursos de 2022, por "la necesidad de recuperar condiciones de estudio, trabajo y desempeño institucional", según se comunicó a principios de mes.

Lo central para tomar esta decisión fueron "los estándares académicos", explicó a El Observador el rector Rodrigo Arim. Ya que cada carrera tiene exigencias distintas, algunos necesitan atravesar experiencias presenciales como de taller o de laboratorio.

La Udelar tomó en cuenta que muchos estudiantes exigen que la virtualidad se mantenga –un reclamo que es más extendido en el estudiantado del interior del país–, mientras que otros piden que la presencialidad regrese a sus niveles prepandemia.

Al respecto, Arim dijo que hay estudiantes en el segundo año de carrera que no conocen las caras de sus compañeros de clase, y que eso hace que se pierda la experiencia de un grupo de estudio o de un intercambio directo con los docentes.

En ese sentido, la modalidad presencial tendrá en cuenta lo resuelto por el consejo en octubre de 2021, cuando se dispuso que las clases presenciales no pueden durar más de 120 minutos. Para clases más extensas, se debe ventilar el aula durante 10 minutos. Los servicios universitarios deben proporcionar alcohol en gel, y registrar a las personas que acceden a los edificios. No se exige la toma de temperatura, tampoco el uso de alfombras sanitarias, ni la distancia interpersonal, pero sí el uso de mascarillas.

No habrá máximo de estudiantes por salón, confirmó Arim, pero sí se tendrá en cuenta que los espacios estén ventilados y que los salones tengan la capacidad para la cantidad de personas que se exija.

Según la resolución, las actividades presenciales se suspenderán en caso de aparición de brotes, y el retorno a la presencialidad en esos casos se dará "en la medida que los afectados reciban el alta médica".

Arim explicó que la virtualidad no dejará de utilizarse, pero apuntó que en la Udelar "no es viable sostener una carrera exclusivamente virtual".

En la Universidad Católica (UCU), el plan para 2022 es buscar "que todos los grupos tengan la máxima presencialidad posible", dejando atrás la virtualidad que se vivió al cien por ciento hasta mediados de 2021. En la UCU aseguran que las instalaciones están listas para que respetar los protocolos sanitarios y este año seguirá rigiendo la línea covid, que nuclea la información de los casos positivos que surjan entre alumnos o docentes, y es también es una fuente de información para despejar las dudas más frecuentes.

Por la Universidad de Montevideo (UM) también regirá un modelo presencial, según dijo la encargada de comunicación institucional, Mariana Gugelmeier. La UM no cuenta con carreras de grado totalmente virtuales, pero cada carrera se vio obligada a asumir el formato híbrido en su momento. Algunos cursos de posgrado, por su parte, pasaron a ofrecerse en un formato totalmente online, y eso captó la atención de estudiantes del interior del país, pero también aumentó la demanda extranjera. Si bien están "a la espera" de lo que disponga el MSP, Gugelmeier aseguró que los espacios están adecuados para la presencialidad.

En la Universidad ORT el traspaso a la presencialidad será gradual en el primer semestre de 2022 y las bedelías de cada facultad tendrán la tarea de informar la modalidad de los cursos a los estudiantes.

“Esperamos comenzar las clases tan presenciales como sea posible y seguro”, expresó a El Observador la Directora de Comunicación y Admisiones de la ORT, Marcela Mailhos, quien agregó que las clases serán también "tan virtuales como sea necesario".

Recursos como “la doble presencialidad” —que implica la asistencia presencial de algunos alumnos y la participación remota de otros— seguirán aplicándose para los cursos que lo requieran. De esta forma, afirman en ORT, se incorpora la flexibiliadad y "las mejoras educativas que hemos logrado durante la pandemia", explicó Mailhos.

Mailhos valoró positivamente la manera en que la virtualidad facilitó el proceso para los estudiantes del interior, que pudieron “seguir sus clases desde sus ciudades de origen”. Con el seguimiento de los protocolos sanitarios, la ORT “transitó esta pandemia sin perder un sólo día de clases”, afirmó.

Las evaluaciones como las instancias de laboratorio serán presenciales, pero la universidad está alerta a las nuevas variantes de la pandemia.