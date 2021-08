De Fernando Pereira a Civila, Michelini y Murro: la danza de nombres de candidatos a presidir el FA

Hace 25 días el exintendente canario Marcos Carámbula rechazaba ser candidato a presidir el Frente Amplio. Hasta entonces era la figura que concitaba mayores consensos en la fuerza política, y contaba tanto con el respaldo del Partido Comunista (PCU) como del Movimiento de Participación Popular (MPP). "La biología manda", explicó para bajarse de la carrera, y obligó a la coalición de izquierdas a barajar y dar de nuevo.

Semanas antes el sector IR había puesto en agenda el nombre del exdiputado Martín Couto —tal como informó La Diaria—, en el entendido de que el escenario más favorable era celebrar unos comicios internos con múltiples candidaturas.

Ahora, bajo el impulso del PCU y el MPP toma fuerza una posible postulación de Fernando Pereira, actual presidente del PIT-CNT, según indicó este miércoles Sarandí. El sindicalista ratificó este jueves que en caso de existir una propuesta formal analizará la posibilidad de ser uno de los candidatos para presidir el Frente Amplio.

Horas antes, en el marco del Día del Comité de Base, el expresidente José Mujica había adelantado que tenía bajo la manga "flor de candidato". El PCU también respaldaba la figura de Pereira. El sector se había pronunciado a favor de impulsar a un dirigente que cosechara el mayor consenso político a la interna.

El respaldo del PCU tomó por sorpresa al Partido Socialista (PS), dijeron a El Observador fuentes del Frente Amplio. Es que días antes la alianza de sectores que llevó a Carolina Cosse a estar al frente de la Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó a manejar el nombre del secretario general socialista, el diputado Gonzalo Civila. El Comité Central del PS había ratificado el pasado domingo la decisión de poner a disposición a su principal autoridad de cara a las elecciones internas de la fuerza política.

Distintos dirigentes del Frente Amplio destacaron este jueves las cualidades de la figura de Fernando Pereira. El secretario general del PCU, Juan Castillo, consideró en rueda de prensa que el presidente de la central sindical es a la fecha el "precandidato que reúne mayor consenso, pero sin decisión orgánica todavía". "Me parece que es un peso pesado, que ha cambiado el estereotipo histórico de los dirigentes del Pit-Cnt", valoró por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti (MPP), en diálogo con Universal.

Camilo dos Santos

El nombre de Pereira cuenta además con el visto bueno de la Vertiente Artiguista —al que pertenece desde hace varios años el sindicalista— y Fuerza Renovadora —liderada por el senador Mario Bergara—. Consultados por El Observador la semana pasada, en la Vertiente había preocupación en torno a una posible candidatura del actual presidente del PIT-CNT, dado que es la cara visible de la campaña de cara al referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

No obstante, el senador Enrique Rubio explicó este jueves a El Observador que Pereira puede mantener la misma postura y el mismo discurso tanto al frente del PIT-CNT como del Frente Amplio. Ese razonamiento llevó a la Vertiente Artiguista a resolver en su interna que, en caso de que "avance" una posible candidatura del sindicalista, la van a "respaldar decididamente". Rubio fundamentó que ese impulso consistiría en una "apuesta a una persona con mucha capacidad de liderazgo".

Gustavo Olmos, diputado e integrante de Fuerza Renovadora, dijo a El Observador que Pereira es "alguien con peso propio y con un amplio respaldo". El sector que encabeza Mario Bergara se encuentra en conversaciones con las agrupaciones más moderadas del Frente Amplio, como Asamblea Uruguay de Danilo Astori y Plataforma de Álvaro García, que intentan retomar un espacio "seregnista" con una mira estratégica puesta en 2024.

Olmos había manifestado en este sentido que "la voluntad" de los sectores de esta ala era la de apoyar todos a un mismo candidato a la presidencia de la coalición de izquierdas. "Nos tendremos que sentar todos en una mesa a evaluar a quién apoyamos", planteó el diputado que, respecto a un eventual pronunciamiento a favor de Fernando Pereira, adelantó: "Es altamente probable que lo apoyemos todos".

Este viernes por la tarde sesionará el Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay. El sector fundado por el exvicepresidente y exministro de Economía Astori ya se había manifestado a favor de elecciones con candidaturas múltiples, con la posibilidad de que hubiera también una postulante mujer.

Entre otros nombres de mujeres, en las últimas semanas estuvo sobre la mesa el de la exlegisladora Ivonne Passada, quien a su vez fue candidata única por el Frente Amplio al Municipio CH de Montevideo, gobernado desde su creación por el Partido Nacional.

Por su parte, la agrupación Brazo Libertador había anunciado días atrás su decisión de impulsar la candidatura del exministro de Trabajo, Ernesto Murro. Tal como informó El País, también circulaba entre sectores una posible postulación del exsenador Rafael Michelini, referente del Nuevo Espacio.

"Mi mirada hubiese sido reservar el nombre"

Consultado sobre una posible candidatura de Fernando Pereira , el senador comunista Óscar Andrade dijo en entrevista con El Observador que la decisión debía tomarse "después". "Ahora tenemos un problema con eso. Por ahí Fernando era el candidato si elegíamos el candidato después del referéndum. Como que había una etapa ahora hasta el referéndum donde era muy importante. Mi opinión es que era una decisión para tomar después, que lo mejor que podría haber hecho el FA en este caso si había amplios sectores y compañeros y bases que negaban a Fernando, la decisión era postergar la elección para abril o mayo".

"A mí instrumentalmente, que no estuve en la chica de las negociaciones de los sectores, porque si puedo zafar zafo, en ese caso, mi mirada hubiese sido reservar el nombre, no lo tires para afuera, y en todo caso postergá la decisión para mitad del año que viene. A veces el escenario posible no es el ideal. Pero es un compañero con muchísimas condiciones para la presidencia del Frente Amplio", resumió.