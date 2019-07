Decurnex: “Nacional no tiene nada que ver, que la Policía asuma la responsabilidad”

José Decurnex, presidente de Nacional, responsabilizó al Ministerio del Interior y a la policía por los incidentes que se generaron el pasado sábado en el Parque Central en oportunidad del clásico del fútbol femenino.

Luego de la reunión de la directiva tricolor, el presidente albo habló ante los medios. Dijo: “Nacional no tiene nada que ver con lo que pasó. Fue un acto de la policía en las afueras del estadio porque dentro del estadio, que es lo que corresponde a la seguridad de Nacional, no hubo ningún incidente”.

Decurnex comenzó hablando sobre el reclamo de un grupo de vecinos que pretende que el club se haga cargo de los daños que le provocaron en sus hogares y vehículos particulares.

“No tengo información que hayan hecho un reclamo en particular sino que hablaron con el vicepresidente del club (Alejandro Balbi) y entiendo la preocupación porque es la misma que tenemos nosotros. Era muy importante que el Ministerio y la policía asumieran lo que les correspondía, algo que tenían que haber asumido el sábado y no sucedió. Es una preocupación genuina tanto de los vecinos como de nosotros”, agregó.

“Nacional no tiene nada que ver con los incidentes que sucedieron, todo lo que refiera a la seguridad afuera (del Parque) son responsabilidad de la seguridad pública, Ministerio del Interior y la policía, que deben responder por qué el operativo no funcionó como debía haber funcionado”, repitió.

Decurnex contó cómo se sucedieron los hechos: “La gente de Nacional estaba haciendo su fila para comprar la entrada en el lugar que le correspondía y la seguridad de Nacional alertó ocho minutos antes del partido que venía un grupo de hinchas de Peñarol caminando por Avenida 8 de Octubre y el jefe del operativo respondió que estaba ok y a partir de ahí paspo lo que pasó”.

El presidente albo dijo además que el club solicitará una reunión con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Bonomi: “Se planificó generar un problema”

El Ministro del Interior fue consultado por los canales de televisión por los incidentes que se generaron en el clásico femenino y respondió: “Lamentable, porque era un partido de fútbol femenino que de alguna manera era histórico porque era una final que se jugaba en una cancha profesional importante. Con venta de entradas, no como los partidos que se jugaban antes que eran como los partidos de inferiores con entrada libre, se jerarquizaba el espectáculo, un clásico sí, pero no tenía inconvenientes hasta el momento y hubo gente que afuera genera un problema, planificó generar un problema. Es un fútbol que hacía dos años que no tenía grandes problemas tenía algún incidente pero que daba a pensar que habíamos superado una época complicada y alguien quiso genera problemas. Lamentable”.

Consultado sobre qué opinaba sobre el hecho de que la seguridad de Nacional advirtió a la policía de que venía un grupo de hinchas de Peñarol por 8 de Octubre y no fueron interceptados, Bonomi prefirió no responder. “Yo necesito la información para responder eso así que no voy a hablar del tema”, expresó.