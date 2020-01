Decurnex pone la casa en orden: bajó casi 50% el presupuesto de Nacional

La comisión directiva de Nacional que preside José Decurnex cerró el año 2019 levantando la Copa Uruguaya y cumpliendo con los objetivos que se planteó cuando asumió en funciones, el 11 de diciembre de 2018. Además de ganar en la cancha y cambiar estructuralmente al club, también logró reducir el presupuesto del plantel y prestigiar a sus futbolistas juveniles, dos de las aristas importantes de su plataforma electoral.

Durante la campaña, el líder de Compromiso Nacional, expresó en una entrevista con Referí: "Tenemos una propuesta distinta, cuyo objetivo primordial es cambiar al club, modernizarlo, profesionalizarlo, y crear una estructura deportiva que apueste al mediano y largo plazo, donde las formativas se transformen en el principal activo. Para eso traemos un proyecto deportivo transformador, un proyecto económico financiero acorde a la realidad de Nacional, un proyecto para internacionalizar la marca hacia mercados distintos y un proyecto de crear una Fundación en donde nosotros entendemos que el rol de Nacional tiene que ser trasmitir valores a través del deporte en todos los rincones del Uruguay".

Camilo dos Santos

Cuando asumió la actual directiva el presupuesto del plantel era de US$ 1,200.000 mensuales y al cabo de 2019 se redujo a US$ 580.000, casi un 50%.

La proyección para este año 2020 es continuar con la reducción y en diciembre cerrar con un presupuesto de US$ 450 mil, lo que supondría una rebaja del 62,5% en dos años de gobierno.

Los socios aprobaron la Memoria y el Balance de la institución después de dos años en los que se votó en contra de la gestión de la directiva presidida por José Luis Rodríguez. Para lograr un equilibrio el club necesita vender futbolistas por una cantidad de entre US$ 3 y US$ 4 millones según se informó a Referí y eso no se logró aún.

Aumento salarial a juveniles

¿Cómo llega Nacional a estos números? Además de las medidas sociales que se tomaron de arranque, se resolvió no renovar 13 de los 14 contratos de Primera división que vencieron el 31 de diciembre de 2018.

Solo se mantuvo al goleador Gonzalo Bergessio y después de varias negociaciones. Se fueron Sebastián Rodríguez, Tabaré Viudez, Jorge Fucile, Alfonso Espino, Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolín, Santiago Romero, Luis Aguiar, Alvaro González, Facundo Waller, Leandro Barcia, Carlos De Pena y Pierre Webo. Con esto se disminuyó considerablemente.

Se bajó el tope de salarios y se aumentaron los sueldos de los futbolistas de Formativas, con la intención de darles a estos el protagonismo y la relevancia que merecen por haber sido formados en la institución. El salario de los juveniles aumenta de acuerdo a la cantidad de partidos que disputan en el equipo de Primera.

La preponderancia de los juveniles en el Campeonato Uruguayo 2019 fue total. Debutaron en Primera Santiago Rodríguez, Mathías Laborda, Thiago Vecino, Armando Méndez y Emiliano Martínez, además del mayor protagonismo que cobraron los que venían de los dos años anteriores, como Gabriel Neves, Brian Ocampo, Matías Viña y Guzmán Corujo.

Leonardo Carreño

La política que también adelantó el presidente Decurnex en aquella nota con Referí anterior a las elecciones, de armar un plantel con cuatro o cinco jugadores referentes y el resto de juveniles, se está dando en el inicio de la actual temporada, en la que fueron ascendido ocho jugadores: Renzo Orihuela, Santiago Cartagena, Martín Satriano, Axel Pérez, Lautaro Pertusatti, Lucas Sanseviero, Alfonso Trezza y Joaquín Sosa.

También subió el argentino Cristian Duma, pero su caso es distinto: tiene 23 años y llegó al club a mitad del año pasado después de jugar en Primera división de Douglas Haig.

Estos jóvenes se apoyarán en los experimentados Gonzalo Bergessio, Gonzalo Castro y Sebastián Fernández.

El recambio del plantel dejó afuera del club a los futbolistas cuyas vinculaciones terminaron el 31 de diciembre último: Guillermo Cotugno, Agustín Sant'Anna, Mathías Cardacio, Álvaro Pereira, Felipe Carvalho, Matías Zunino y Gustavo Lorenzetti.

Mientras tanto se espera una respuesta del Sevilla por Felipe Carballo y se rescindió con Rafael García y con el argentino Pablo Barrientos.

Cambió el panorama

La situación, cuando asumió la actual directiva era peor de lo que pensaban. El 14 de diciembre de 2018, el segundo vicepresidente Gonzalo Lucas explicó a Referí la realidad del club: debían cuatro meses de sueldo al plantel, tenían atrasos con los funcionarios, mantenían deudas con los proveedores y debían pagar en pocos días US$ 500 mil al BPS y DGI.

Tomando como ejemplo la revolución que hizo Rodolfo D'Onofrio en River argentino, la directiva tricolor impulsó una serie de medidas para salir de la difícil situación.

Marcelo Umpiérrez

La primera medida anunciada no resultó simpática: aumentar 50% el costo de la cuota social y las butacas del Gran Parque Central. Manteniendo los costos de 2018 se iban a recaudar US$ 180 mil menos y para empatar había que aumentar 14%, pero el club necesitaba un ingreso de dinero de manera urgente. La idea global era bajar entre el 40% y 50% el presupuesto del plantel principal que en ese momento estaba en US$ 14.800.000 anual. Al mismo tiempo, tratar de mantener un equipo competitivo.

Todo esto se está cumpliendo en 395 días de gestión. Se obtuvo el campeonato Uruguayo número 47 cortando los dos seguidos de Peñarol, se ganaron los clásicos, se potenció a varios juveniles y se bajó el presupuesto.