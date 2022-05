Definidas las fechas para las finales de la Liga, ¿cuánto le cuesta a Biguá y Peñarol el Antel Arena?

Biguá y Peñarol empezarán a definir a partir del próximo sábado al campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022 en una serie pactada al mejor de siete partidos que se llevará a cabo en el Antel Arena.

El primer partido se jugará este sábado a la hora 21.00.

Leonardo Carreño La Copa que estará en juego

Este es el calendario de las finales. Las cuatro primeras ya tienen el horario definido mientras que las tres restantes se jugarán en caso de ser necesarias porque el que llegue a cuatro partidos ganados se consagrará campeón del evento.

Día Hora Sábado 28 21.00 Lunes 30 21.15 Viernes 3 de junio 21.15 Lunes 5 de junio 21.15 Lunes 13 de junio A confirmar Jueves 16 de junio A confirmar Lunes 20 de junio A confirmar

Biguá viene de barrer a Trouville 3 a 0 mientras que Peñarol, contra los pronósticos, hizo lo propio contra Aguada con tres abultadas goleadas.

Biguá defenderá su título y disputará su sexta final mientras que Peñarol juega su segunda Liga y ya está en su primera final.

Diego Battiste

Santiago Vidal, imparable en Biguá

Entradas en venta el jueves

Representantes de los clubes se reunirán este miércoles para definir el precio de las entradas que se pondrán en venta desde este jueves por Tickantel.

Según comentó Evaristo González, presidente del básquetbol de Peñarol, a Referí, se planteará que los menores de 10 años entren gratis y que haya posibilidad de bonificar precios comprando un paquete de entradas para varios partidos.

"Si no hay una bonificación se le vuelve inviable poder ir a la familia. Y la libertad de acceso para los niños es para sembrar en los chicos la pasión por el deporte. No se le puede cobrar al hincha como si fuera un concierto de un artista importante; me gustan los conciertos y pagué recientemente en el Antel Arena una entrada a $ 4.500, pero esos precios no resisten al básquetbol", comentó González,

Los altos costos del Antel Arena

De acuerdo a los presupuestos que tanto Biguá como Peñarol tienen remitidos de parte de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) desde antes del arranque de las semifinales, el Antel Arena tiene un importante costo para ambas instituciones.

La jornada doble que disputaron el 16 de mayo Biguá-Trouviille y Aguada-Peñarol tuvo un costo de $ 1.250.000.

"Por lo que nos cobran el evento parece que tenemos que pagar parte de la construcción", escribió ese día González en su cuenta de Twitter agregando que jugar en el Palacio Peñarol le cuesta $ 100 mil y el alquiler del Estadio Centenario es de $ 300 mil y $ 333.000 si se juega de noche.

"Para una jornada simple el costo que nos pasaron era de entre $ 700.000 y $ 800.000", comentó González. "El Antel Arena te impone su seguridad y un montón de cosas que atentan contra los costos aunque al final es espectacular jugar en ese escenario", reconoció el directivo.

Leonardo Carreño

Diego García, figura de Peñarol

Ambos clubes deben ceder un porcentaje de la venta de entradas a Tickantel y un 10% a la FUBB que utiliza esos ingresos para su funcionamiento.

Cuando jugaron la serie del grupo de la Basketball Champions League Américas, el costo del alquiler para Biguá, por tres días de competición fue de $ 2.700.000.

Sin embargo, desde el club de Villa Biarritz estiman que vendiendo alrededor de 5.000 entradas salvarán esos costos y que si el Antel Arena convoca la cantidad de gente que hubo en el primer Aguada-Peñarol, con alrededor de 9.000 hinchas, los clubes van a ganar dinero, el cual repartirán por partes iguales.

Peñarol viene de meter 3.700 personas en el Palacio Peñarol en la tercera semifinal contra Aguada y la gran convocatoria que ha tenido a lo largo de la temporada será clave para abatir los altos costos de jugar en uno de los mejores escenarios de básquetbol de Sudamérica.