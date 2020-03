Demanda caída y mercado ganadero local prácticamente sin operativa

Cierra una semana prácticamente sin operativa en el mercado ganadero. Importadores europeos han solicitado postergar embarques de carne vacuna desde Uruguay, como consecuencia del coronavirus que generó una fuerte caída en la demanda de los consumidores especialmente en hoteles y restaurantes, y eso golpea a la industria frigorífica.

La mayoría de las plantas no está pasando precio por el ganado y alguna industria, excepcionalmente, propone US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza por novillo cuando a fines de la semana pasada se ubicaba en el eje de US$ 3,50. Por la vaca se han propuesto valores de US$ 3 por kilo y también por debajo de ese valor.

La planta de Marfrig en Salto dejó de faenar esta semana. Frigorífico San Jacinto no operó jueves y viernes, ni tampoco faenará la semana próxima. Otras plantas han tomado medidas estrictas en su funcionamiento, reduciendo días de actividad. Algunas industrias mantienen las fechas de embarque, pero sin precio y otras postergaron fechas de carga.

Sumado a la reprogramación de negocios con Europa, la operativa destinada a Israel es nula. Las cuadrillas kosher que estaban se fueron y las que iban a venir postergaron su llegada. Los frigoríficos faenarán únicamente para abastecer a los negocios ya pactados. Y el dato semanal de faena que publicará INAC el próximo lunes seguramente se desplomará, lejos de los 42.170 vacunos faenados en la semana pasada.

La oferta de ganado sigue siendo escasa, con lluvias que dieron alivio a muchas zonas del sur del país que seguían precisando agua, señalaron consignatarios consultados.

La reposición va por otro carril

En tanto, el mercado de reposición va por otro carril. Este miércoles, en la primera jornada del remate virtual de Plaza Rural los terneros alcanzaron un promedio de US$ 2,49, ocho centavos por encima que el promedio del remate anterior y 12 centavos más que en el mismo mes del año pasado. com 96% de colocación en esta categoría.

Las ventas de novillos de uno a dos años también mostraron firmeza, ningún lote comenzó a venderse por debajo de los US$ 2, lo que confirma una apuesta a los negocios de mediano plazo.

Por lo pronto, el escenario es incertidumbre, en un mercado global convulsionado por la pandemia de coronavirus. Se han registrado algunas cancelaciones de embarques desde Europa y no se descarta que pueda haber renegociación de precios, en momentos de plenos envíos de Cupo Hilton y Cuota 481.

Desde el lado positivo, este jueves no se reportaron casos locales de coronavirus en China por primera vez desde que se reconoció la transmisión persona a persona de la enfermedad, en enero. El comercio con China se está reactivando, aunque está lejos de lo que era en el último trimestre de 2019.

El precio de exportación de la carne vacuna a China cayó bruscamente respecto al pico de noviembre del 2019 pero se mantiene por encima de un año atrás, según se desprende de las solicitudes de exportación de la Dirección Nacional de Aduanas.

En lo que va del año China compró la carne a un precio promedio de US$ 4.458 la tonelada peso embarque, 7% por encima que los US$ 4.156 del mismo momento del año pasado, pero 22% menos que el pico de US$ 5.541 de diciembre de 2019.

Precio de exportación mostró un repunte y cruzó los US$ 4.500

El precio de exportación de carne vacuna dio un salto semanal de más de mil dólares (28%) y alcanzó los US$ 4.560 por tonelada en la semana cerrada el 14 de marzo, con un volumen enviado de 8.967 toneladas, de acuerdo a los datos publicados por el INAC.

En lo que va del año el promedio se ubica en US$ 4.163, 18% arriba de los US$ 3.526 en mismo periodo de 2019. En volumen, se llevan exportadas 67.540 toneladas, 23% menos que las 88.263 enviadas hace un año atrás.

En carne ovina, por lo contrario, el precio promedio por tonelada exportada cayó por debajo de US$ 4.000 por primera vez desde agosto del año pasado, con US$ 3.579 por tonelada. Y en el acumulado anual se ubica en US$ 4.724, un 1,6% por encima de los US$ 4.232 de hace un año atrás.

En volumen, se llevan enviadas al exterior 3.019 toneladas en lo que va del 2020, frente a 3.241 hace un año atrás.