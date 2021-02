Demolieron hotel casino levantado por Trump en 1984: un derribo que gente pagó por ver

El Trump Plaza Hotel de Atlantic City se volvió añicos en una demolición anunciada que concitó el interés de los curiosos.

El derribo controlado de este hotel-casino que fue propiedad de Donald Trump se convirtió en un espectáculo por el que muchas personas pagaron por presenciarlo desde explanadas cercanas y algunos hoteles ofrecieron habitaciones con champán para brindar por esta caída estruendosa que, simbólicamente, podía vincularse con otros "derrumbes", según reseña el diario El País de Madrid.

"Es el final de una era no tan grandiosa”, dijo Jennifer Owen, de 50 años, quien ofreció 575 dólares por un asiento de primera fila en un desayuno VIP en un pabellón frente al mar con vista directa de la implosión, según The New York Times.

"Todo el mundo, desde Hulk Hogan hasta Mick Jagger y Keith Richard, toda la gama de personalidades” pasó por este hotel, apuntó el director de eventos del casino desde su inauguración en 1984 hasta 1991, Bernie Dillon,según recoge Infobae.

El Trump Plaza de 39 pisos y 600 habitaciones fue sometido a una voladura controlada en la mañana desde miércoles. Ya no pertenecía al magnate inmobiliario y expresidente aunque permanecía la marca Trump.

La edificación había abierto en 1984 durante el boom del juego en Atlantic City, en Nueva Jersey, a 150 kilómetros de Nueva York. En su esplendor empleó a 6.100 empleados, pero luego esta ciudad de cerca de 40 mil habitantes entró en declive por el surgimiento de establecimientos similares en otros estados cercanos. El hotel casino no se salvó de la debacle, agravada luego por la crisis financiera de 2008.

Cerró en 2014, aunque más de 20 años antes ya había presentado un expediente de quiebra. Era, dice la crónica citada, un cascarón peligroso, del que se desprendían trozos de hormigón y chapa. El miércoles se vino todo abajo en tan solo 20 segundos.