Derrumbe de Bitcoin y las principales criptomonedas: caen todas y ya hay corridas

Bitcoin abre la semana en crisis y caída libre, con su cotización por debajo de los US$ 24.000, mientras que el resto de las criptomonedas se derrumba entre 10% y un 15% en las últimas 24 horas.

Según la información de CoinMarketCap, la cotización de Bitcoin cayó un 12% durante el último día para dejar su valor justo por encima de los US$ 24.000. Ethereum tuvo un rendimiento similar al registrar caída del 15% en las últimas 24 horas que dejó al activo con una cotización en los US$ 1200.

En cuanto al resto del mercado, las diez criptomonedas con mayor volumen se sumaron a la caída histórica con variaciones negativas de entre un 10% y un 15% abajo.

El token más afectado por la crisis fue Dogecoin, que bajó un 16,6% en las últimas 24 horas para dejar su precio en los US$ 0,05, mientras que Solana también tuvo un día para el olvido con caídas del 16,3% que dejaron su precio en los US$ 27.

En cuanto al resto de las cotizaciones, los precios variaron de la siguiente manera: XRP cotizó este lunes a US$ 0,31 (10% abajo); Cardano, US$ 0,4 (11% abajo) y Binance Coin, US$ 225 (13% abajo).

El Cronista

Así abrió el mercado de las criptomonedas esta semana

A nivel semanal todas las criptos más importantes están en rojo: Dogecoin un 33% abajo y Binance Coin un 26%. Cardano un 26%, Solana un 37% y XRP 22% por debajo de su precio de hace siete días.

Por último, el índice de Miedo o Avaricia del Bitcoin se marcó hoy en 11 puntos, lo que representa una tendencia al miedo extremo y en consecuencia marca que el mercado estará bearish en el corto plazo.

RIPE- El Cronista