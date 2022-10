Desde gasoleros de US$ 7.000 hasta VIP: cuánto cuestan los paquetes para viajar al Mundial de Qatar 2022 desde Uruguay

Desde los US$ 7.000 hasta los US$ 15.000 por persona son los precios que están disponibles para ir a alentar a Uruguay a Qatar. Ofrecidos dentro de los paquetes de diferentes agencias de viajes, incluyen los pasajes de ida y vuelta, la estadía (hotel o apartamento) y las entradas para los tres partidos de la primera fase que Uruguay jugará ante Corea del Sur el 24 de noviembre, ante Portugal el 28 y ante Ghana el 2 de diciembre.

El operador turístico Hiperviajes estima que unos 1.000 uruguayos viajarán a Qatar durante el mundial, la mitad de los que fueron al pasado mundial, disputado en Rusia durante junio y julio de 2018. Ya han vendido paquetes a más de 500 personas, entre los que se incluyen familiares de los jugadores, dirigentes y público en general. Esto es debido a que el operador fue seleccionado para vender en Uruguay paquetes exclusivos con hoteles y apartamentos dentro de Doha, además de cruceros exclusivos que funcionarán como hoteles, algo que se les ha dificultado a otras agencias que han tenido que elevar los precios e incluso ofrecer paquetes con alojamiento en Dubái debido a la poca disponibilidad de estadía en Qatar. “Este acuerdo permitió disminuir un poco los precios”, reconoció a El Observador, el CEO de la compañía, Fernando Riva.

Los precios que maneja este operador turístico van de US$ 7.000 por persona, si las personas deciden quedarse en apartamento y no en hotel, y sube a US$ 10.000 si deciden hospedarse en hotel. Según Riva, el 80% de los que compraron paquetes en Hiperviajes se alojarán en apartamentos, mientras que el 20% lo hará en hoteles.

El alojamiento ha sido un problema para todos los operadores, reconoció a El Observador, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencia de Viajes (Audavi), Carlos Pera, sobre todo porque la gran mayoría de los hoteles fueron reservados por la FIFA para las delegaciones. Eso también ha causado los altos precios que manejan otros operadores turísticos que ofrecen paquetes que van de US$ 12.000 hasta US$ 15.000, e incluso han tenido que ofrecer alojamiento en Dubái debido a las pocas posibilidades. “De todos modos, hay pasajeros que ya decidieron sacar alojamiento en Dubái debido a que ofrece mejores opciones turísticas que Qatar”, afirmó Pera.

En setiembre, las agencias reconocían que la demanda era "tibia". Según había explicado Riva, la brecha cultural, la poca oferta turística que ofrece Qatar más allá del mundial y los costos del viaje y la estadía fueron los factores decisivos para que la demanda por parte de los uruguayos se ubicara por debajo de los mundiales pasados.

“El próximo Mundial de fútbol se va a desarrollar en una fecha muy particular porque es cerca de las fiestas y, además, coincide con la finalización de los cursos”, había agregado el ejecutivo.