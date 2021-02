Después de subir a Sud América, Maxi Viera intentará remontar a Progreso

Maximiliano Viera es el nuevo técnico de Progreso. Sustituirá a Gastón Añón, quien decidió "dar un paso al costado" el lunes pasado. Esta semana y mientras Viera regresa de Estados Unidos y hace la cuarentena, el plantel será conducido por su ayudante técnico Marcelo Russomando..

Hola, Maxi 👋🏻



Maximiliano Viera será el nuevo entrenador de Progreso.



¡Bienvenido al barrio más lindo!



Trabajara junto a:



🧢 Marcelo Russomando (AT)



🏃🏻‍♂️ Carlos Gutiérrez (PF)



👐🏻 Sergio Miglaccio (EA)

Viera fue el técnico que logró el ascenso a Primera división con Sud América, venciendo en las finales a Rampla Juniors. Este miércoles escribió en sus redes sociales: "Me toca irme de nuestra querida IASA después de haber logrado un ascenso para la querida institución. Junto a Seba Cesio, Nico Buess y Germán Rosas cumplimos un objetivo que parecía imposible. A ellos y al Seba que fue espalda con espalda, gracias".

Agregó: "Me voy porque es mejor irse sin que le pidan eso un día por resultados. En cualquier lugar lo aceptaría, en mi casa no. Me llevo en mi corazón lo histórico de haber ascendido como jugador y DT".

En 1994, con Julio Ribas como técnico, Viera era el lateral del equipo de Sud América que regresó a Primera división

Con respecto a Progreso, su nuevo club, Viera indicó: "Es un momento incómodo para el club y trataremos de salir adelante".

Después de cumplir una gran temporada con Leonel Rocco, el equipo se cayó deportivamente. Rocco continuó su carrera en México y fue reemplazado por Añón, quien no ha logrado buenos resultados y actualmente Progreso se encuentra penúltimo en el Clausura con un triunfo, un empate y tres derrotas.