Deudores: socios de la coalición le cerraron el paso a Cabildo y rechazan su proyecto

La coalición de gobierno no acompañó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley para reestructura de deudas de personas físicas, un emblema de Cabildo Abierto. Así, deberá volver a la Comisión de Constitución y Códigos.

Se trata de una iniciativa que había presentado el partido liderado por Guido Manini Ríos a fines de 2020, que apunta a beneficiar a una serie de deudores "inculpables de buena fe" que han sido "expoliados" por prestamistas o financieras.

“Algunos senadores planteamos muchas dudas y anunciamos que íbamos a votar en contra”, dijo a El Observador este miércoles el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés.

Esto es a pesar de que la coalición había llegado a un acuerdo a fines de octubre sobre el tema.

En ese sentido, el legislador añadió que los senadores del Partido Nacional no compartían “la filosofía del proyecto” y sostuvo que no consideraron que “logre el objetivo que busca”. “Afecta contratos entre privados [y] da excesivos poderes a la Justicia afectando derechos individuales”, justificó.

Durante la sesión, la senadora Graciela Bianchi expresó que se debe tener en cuenta “la situación de los deudores que al día de hoy son deudores y que no podemos sacarlos de la situación de absoluta muerte civil en la que están”.

Por su parte, el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, aseveró que la bancada de senadores de esa fuerza política "no va a apoyar" que este proyecto vuelva a comisión.

"Entendemos que el tema de fondo, y así lo dice la titulación del proyecto de ley, es una reestructura de deuda, partiendo de la base de que hay un problema serio en el estado de endeudamiento actual de miles y miles de uruguayos, víctimas de leyes que han propiciado que financieras y otro tipo de prestamistas prestaran intereses realmente increíbles, inaceptables y de usura", manifestó durante la sesión el senador cabildante.

De esta manera, indicó que "todos [saben] cuál es el destino" de este proyecto de ley al volver a la Comisión de Constitución y Códigos: seguirá estancado en el tiempo, esgrimió, mientras "miles y miles de uruguayos siguen muertos civilmente porque no pueden acceder al mercado".

Finalmente, Manini reconoció que el proyecto "es perfectible", pero criticó la demora con la que llegaron las críticas. "Estuvo un año y pico en comisión. Las mejoras que todos tenemos ahora, ¿por qué no se aportaron en comisión?", arremetió y comentó que "había una señal de sentido común en todo el espectro político" cuando se votó en comisión por unanimidad. No obstante, "ahora entendemos que claramente no estaba madurado todavía", insistió.

A mediados de año y al comparecer ante la comisión el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, había llamado a los legisladores a ser "muy cuidadosos" con este tipo de iniciativas, que podrían implicar un "cambio en las reglas de juego". Labat argumentó que "en los hechos, es meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente va a llevar a resultados que queremos o deseamos".