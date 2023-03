Diego Abreu seguirá su carrera en Brasil; sale a préstamo desde Defensor Sporting

El centrodelantero de Defensor Sporting Diego Abreu, hijo de Sebastián "El Loco" Abreu seguirá su carrera en Botafogo de Brasil, luego de llegar a un acuerdo con su club para salir a préstamo.

Abreu, generación 2003 y de 1,89 metros de estatura, tenía contrato con Defensor Sporting hasta el 31 de diciembre de este año.

Las partes acordaron la renovación de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y que esta temporada juegue a préstamo en Botafogo con una opción de compra.

El jugador viaja este jueves a Río de Janeiro para pasar la revisión médica y estampar la firma en el club donde su padre jugó entre 2010 y 2012 anotando 62 goles en 105 partidos. El Loco conquistó en el Fogao dos copas Guanabara, una Copa de Río y un Campeonato Carioca.

Abreu, de 19 años, integra la selección sub 20, anotó goles en la última era de Gustavo Ferreyra donde sufrió rotura de ligamentos de rodilla, y también marcó tantos con Marcelo Broli aunque luego no integró la lista del Sudamericano sub 20 disputado en Colombia.

A pesar de que debutó en la pretemporada contra Vélez Sarsfield, el entrenador Marcelo Méndez no lo tuvo en consideración cuando arrancó el Torneo Apertura.

Con Adrián Balboa y Andrés Ferrari por delante, Abreu decidió salir al exterior para buscar sus primeros minutos oficiales en el fútbol grande.