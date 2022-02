Diego Alonso explicó su clave para el triunfo ante Venezuela: "Defender hacia adelante"

Diego Alonso se mostró feliz y satisfecho tras la goleada de Uruguay ante Venezuela por la 16ª fecha de las Eliminatorias, un resultado que dejó a la celeste más cerca del Mundial de Catar 2022. El entrenador uruguayo expresó que las claves del triunfo se basaron en la presión que ejerció su equipo y en la actitud de defender hacia adelante, más allá de que después de un notable rendimiento en el primer tiempo, en el complemento la vinotinto logró emparejar el trámite de juego.

"El partido se podía presentar de diferentes formas y por suerte pudimos dominar lo que era lo más importante y salió un partido redondo. En la primera parte lo hicimos muy bien, en la segunda parte, ellos hicieron un cambio en la formación, no pudimos entender en su momento cómo dominar la salida que nos permitiera poder seguir dominando más hacia adelante el juego, pero tuvimos más ocasiones de gol en esa segunda parte porque el equipo seguía insistiendo y llegando. Me gustó que el equipo defendiera hacia adelante, creo que es un mérito del equipo", expresó Alonso en conferencia de prensa en el Estadio Centenario.

Mariana Greif / Pool / AFP

Alonso vivió un tranquilo por el gol inicial

Sobre la planificación que hizo del partido y el escaso tiempo de trabajo para hacer su estreno en la selección, el pasado jueves con victoria ante Paraguay, Alonso afirmó: "Todo tiene incidencia, la planificación previa es obligatoria y el trabajo en corto tiempo también. Me he preparado durante mucho tiempo para generar algún un método para que nos ayude en poco tiempo a poder generar comportamiento en los jugadores, pero en realidad lo más importante son ellos y han llevado a cabo lo sucedido en los dos partidos y el mérito exclusivamente fue de ellos".

Cuando se le consultó sobre la presión que ejerció Rodrigo Bentancur sobre Rómulo Otero, mediapunto venezolano, Alonso comentó: "Lo que vimos con anticipación del partido ante Bolivia (NdeR: Venezuela le ganó 4-1) y en otros partidos con referencias a nivel individuales, Venezuela es un equipo que conecta mucho con punta y con mediapunta por lo que teníamos que anular ese circuito. Los centrales estuvieron muy atentos, Bentancur era el más fijo y estuvo muy atento y nos permitió. lógicamente al dominar esa faceta. tener muchos robos y atacar hacia adelante".

"Esperaba que Venezuela arriesgara y jugara, por lo que nosotros teníamos que estar muy fuertes en la presión porque si los dejábamos jugar juegan bien nos iban a terminar hundiendo. Por la característica de los jugadores de ofensiva que pusimos necesitábamos jugar mucho más cerca del área rival, fuimos fuerte en la presión para que nuestros delanteros cerca del arco pudieran disfrutar de los últimos metros", agregó.

"Mi manera de sentir el fútbol, lo que les he transmitido a los jugadores y a los jugadores les gusta, es defender hacia adelante lo máximo que se pueda y cuando no se pueda lógicamente nos tenemos que juntar y trabajar para volver a presionar y defender hacia adelante y a la hora de atacar desplegar como nos desplegamos hoy", insistió el DT.

"La clave tuvo que ver con el rendimiento que tuvimos a nivel de presión, supimos dominar esa faceta y través de la presión el equipo se plantó hacia adelante, en la segunda parte no pudimos dominar la posesión y eso no nos permitió poder repetir esfuerzos en cuanto a la presión más alta, pero en líneas generales fue muy bueno. Teníamos la obligación de observarlo y analizarlo al rival porque tiene cuatro jugadores en ofensiva muy buenos, tres con mucha velocidad y uno con gran pivoteo, y no podíamos dejarlos jugar cómodos, que no recibieran perfilados, jugar en presión fuerte y eso nos permitió dominar y que se sintieran incómodos ellos", analizó el entrenador.

Pablo Porciúncula / Pool / AFP

El respetuoso saludo con Pekerman al final

"Estoy muy contento y han sido dos pasos importantes, lo que pasó hoy da tranquilidad y felicidad, pero a partir de mañana hay que planificar lo que se viene que es lo más importante", agregó.

Y lo que se viene es Perú, el 24 de marzo en el Centenario y cinco días después Chile, posiblemente en Calama, aunque ahí perdió el jueves 2-1 contra Argentina y sufrió la altura a la que llevó el juego.

"Los vamos a encarar de la misma forma, cada partido es una historia diferente y no los podemos encarar los dos a la vez. El partido que podemos jugar es el que vamos a tener con Perú primero y el siguiente vendrá después. No podemos jugar los partidos que juegan los otros equipos ni estar sacando cuentas ni puntajes, simplemente ocuparnos dónde podemos incidir y eso es el partido con Perú y nos vamos a preparar para llegar lo mejor posible".

"Hoy lo más importante es Perú, nada más que eso", expresó cuando lo consultaron sobre la visita a Chile, en la última fecha.

"Me siento tranquilo y confiado, estamos seguro de lo que podemos dar, respetamos mucho a los rivales que tenemos por delante, con mucha humildad creemos en nosotros, pero respetando al oponente", agregó.

Pensando en Perú fue que Alonso realizó los cinco cambios: "Fueron decisiones estratégicas, teníamos muchos jugadores con amarilla y a los cinco que cambiamos los cambiamos por esa situación, ninguno por juego porque lo estaban haciendo bien, pero había que cuidarlos para los partidos que vienen después".

Mariana Greif / Pool / AFP

Cavani, uno de los cambios para no arriesgar amarillas

"El uruguayo siempre siente orgullo de su selección y los jugadores siempre se sienten orgullosos de defender a la selección".

"La fortaleza son los jugadores, creo mucho en ellos y estoy convencido de lo que pueden dar", volvió a decir Alonso, un concepto con el que machaca desde que fue designado como conductor de la celeste.

"Me siento satisfecho, reconfortado del compromiso de los jugadores de la selección y ratifica lo que sienten los futbolistas por la celeste, el orgullo grande de poder defenderla: eso me hace sentir orgulloso de poder estar con ellos", agregó.

Alonso tuvo palabras de elogio para Facundo Pellistri quien fue la mejor figura del partido: "Yo no regalo nada jamás, puse un jugador que entendía tenía las condiciones y las características para poder ayudarnos. Lo seguí durante mucho tiempo y necesitábamos un jugador con velocidad, uno contra uno, picardía para enfrentar defensas, hizo dos buenos partidos al igual que el resto de sus compañeros, el mérito es exclusivo del futbolista".