Diego Alonso: "No hay partidos que no tengan importancia, siempre jugás por el orgullo"

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, habló este lunes en conferencia de prensa desde Santiago sobre el partido que la celeste jugará este martes contra Chile (hora 20.30, San Carlos de Apoquindo) en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El DT de Uruguay afirmó que el partido es "muy importante", que definirá el equipo a "último momento" y que intentará realizar un juego propositivo ante un rival que por sus características también buscará imponer las mismas condiciones.

Consultado sobre si realizará cambios en el sistema táctico respondió: "Para mí los sistemas tácticos son secundarios, son solamente una herramienta para trabajar los partidos, lo más importante es la postura y la postura no va a variar de lo que hemos hecho en los partidos anteriores. Seguramente vamos a ser un equipo propositivo, pero lógicamente nos vamos a encontrar con un equipo que buscará hacerse fuerte desde ese lugar porque tiene esas características. Deberemos saber jugar ese partido, pero intentaremos disputar el dominio del juego".

Para Alonso, este partido no será un "banco de pruebas" pensando en el Mundial de Catar al que Uruguay está clasificado tras el triunfo 1-0 contra Perú del pasado jueves: "Vamos a jugar con los jugadores que yo crea que son los mejores para este partido, hay alguna baja obligada con respecto al partido anterior, y miraré a los futbolistas hasta el último día para ver quiénes están mejor".

Consultado sobre qué variantes hará, como era de esperar, Alonso no adelantó ningún detalle de la formación: "Los voy a esperar siempre hasta último momento, los observo permanentemente en cada detalle; las decisiones tendrán que ver con poner a los que lo pueden hacer mejor en este partido".

"Estamos muy agradecidos al cariño que nos da la gente, el público en general, cuando nos toca jugar o en el día a día en la calle, pero nosotros tenemos que transmitir desde adentro hacia afuera, cada vez que nos toque jugar para que le gente esté feliz cuando juguemos", afirmó.

"Lo planteo como un partido que juega la selección uruguaya y cuando juega la selección uruguaya no hay amistosos, no hay partidos que no tengan importancia, siempre jugás por el orgullo, siempre, pase lo que pase", enfatizó Alonso.

También le preguntaron sobre el legado que le dejó Óscar Tabárez, pero en la jornada, Alonso no se explayó en ninguna respuesta: "Ya lo he repetido en varias ocasiones: el sentido de pertenencia y la organización que han dejado en la selección ha sido un legado más que destacado, ha hecho un grandísimo trabajo y nosotros tenemos que usufructuar lo que ha hecho durante tanto tiempo y darle nuestra impronta".

Por último le preguntaron cómo será la recta final rumbo al Mundial a lo que no respondió: "Con todo respeto te contesto de Chile, en mi cabeza solo está el partido de Chile, después veremos lo que viene, por el respeto que se merece el rival y también por nuestra camiseta".