Diego Forlán: "Este no deja de ser nuestro tercer partido oficial"

El técnico de Peñarol, Diego Forlán, hizo este martes su debut como técnico en la Copa Libertadores con una derrota. Su equipo Peñarol perdió 1-0 de visita ante Atlético Paranaense y el entrenador le quitó drama a la situación: "Si podemos tener mas partidos (de preparación) es mejor, porque este no deja de ser nuestro tercer partido oficial, favorecernos un poco más, pero no es justificación", dijo Forlán en la conferencia de prensa posterior al encuentro que se disputó en Curitiba.

Sobre el planteo que realizó el equipo, muy retrasado en el campo, el DT indicó: "Había que cuidarse, la cancha es rápida, ellos están más acostumbrados y se notó. Nosotros intentamos pases largos que no llegaron a nadie. Había que tener cuidado porque tienen jugadores rápidos y evitar estar desprotegidos atrás para estar bien parados e intentar asociarnos y crear en ofensiva".

Consultado sobre la demora en los cambios en el segundo tiempo, Forlán manifestó: "Los cambios ofensivos pueden haber sido o no antes, pero había que tener cuidado en la salida de ellos. La idea era que Xisco aguantara el balón y David (Terans) saliera a la contra, porque no es rápido pero técnicamente es muy bueno y se sabe ubicar entre líneas. Estuve en la duda, pude hacerlo antes o después, capaz que no cambiaba nada".

También adelantó que seguramente el equipo tendrá cambios el sábado por el torneo local, debido al desgaste del viaje y el partido de este martes: "No deja de ser un partido desgastante, intenso, en una superficie diferente (césped sintético) y hay que ver cómo se recuperan los que tuvieron golpes".

La delegación aurinegra regresa este miércoles a Montevideo. El sábado juega por el Apertura y por la Libertadores vuelve a hacerlo el miércoles 11 de marzo frente a Jorge Wilstermann en el Campeón del Siglo.