Diego Riolfo se retiró del fútbol a los 33 años por una lesión crónica en la rodilla

Diego Riolfo le puso fin a su carrera a los 33 años luego de no haber disputado ningún partido en el Torneo Apertura con Wanderers, club donde hizo la mayor parte de su carrera.

"Luego de muchos días sin dormir y charlas con mis seres queridos, he tomado la decisión de finalizar mi etapa como futbolista profesional", expresó el jugador en una carta abierta que publicó en sus redes sociales para comunicar su adiós.

"El 2022 ha sido un año de mucho sufrimiento por una lesión en rodilla de la cual no pude recuperarme. He intentado por distintas vías y terapias alternativas encontrarle una solución, pero a pesar de mi esfuerzo, el dolor no desapareció. Consulté muchos traumatólogos especialistas y el consenso era que el estado de mi rodilla, por los antecedentes quirúrgicos y la lesión actual, no estaba apta para practicar deporte profesional. Intenté tolerar el dolor tomando analgésicos diariamente para entrenar y poder competir oficialmente porque no quería irme sin intentarlo, pero ya no había vuelta atrás. No imaginaba jugar mi último partido oficial con 32 años".

Diego Battiste

Además de futbolista es economista

Ese partido fue el 14 de octubre del año pasado, cuando ingresó por Diego Hernández a los 77 minutos de juego, por la 13ª fecha del Torneo Clausura contra Cerrito.

Durante su carrera, Riolfo fue operado dos veces por rotura de ligamentos cruzados.

"La decisión resulta muy difícil cuando es forzada e inesperada. Estoy en ese proceso de amargura y tristeza, pero con la tranquilidad que di todo durante mis años activos en cada lugar que me tocó estar. Han sido 13 años de carrera hermosos", agregó.

"Creo que es momento de pensar en mí calidad de vida y en poder disfrutar de jugar con mis hijos mientras crecen. A veces normalizamos eso de que "SIEMPRE hay que estar" o que en el futbol "no podemos parar". Que el trabajo es lo más importante y "causa válida" para estar deprimido en casa. Yo fui uno de esos que hacia cualquier cosa por estar y a la larga, el cuerpo y la mente te pasan factura. Es hora de aceptar cosas que ya no puedo controlar", dijo Riolfo quien inició su carrera en Central Español para luego jugar en Wanderers, Recreativo Huelva, Necaxa y Godoy Cruz, para retornar a Wanderers a mediados de 2018.

Su mejor momento futbolístico, con Wanderers en 2015

"Quiero agradecer a todos los clubes que confiaron en mí. A Central Español por darme la oportunidad de debutar en primera, y en especial a Wanderers: club que siento mi casa y donde algún día y de alguna manera, espero devolver, desde otro lugar, algo de lo mucho que me dio"..

"Lo que viví adentro de una cancha fue único e indescriptible. Solo unos pocos privilegiados me entenderán. Extraño un montón estar por dentro y les juro que no hay dinero, título universitario o trabajo que compense la sensación de ser futbolista todos los días. Gracias de corazón a los que me ayudaron a hacerlo posible", expresó el volante que en 2018 se recibió como licenciado en Economía.

Es momento de pasar a "la segunda vida" que tanto cuesta, pero que me siento preparado para enfrentar con herramientas que desarrollé durante mi carrera deportiva y que es hora de poner en práctica", concluyó Riolfo.