Directivo de Nacional Gonzalo Lucas cuestionó los “violentos” estados de Whatsapp de Ruglio y la “campaña contra todos” de Peñarol

El directivo de Nacional, Gonzalo Lucas, consideró que Peñarol y su presidente Ignacio Ruglio llevan adelante este año una “campaña” que busca crear una “situación épica” con la consigna de ir “contra todos”.

El dirigente tricolor señaló también que los estados de WhatsApp en los que se manifiesta el titular carbonero generan “violencia”.

“Campaña es lo que está haciendo Peñarol con el tema ‘contra todos’”, dijo Lucas este lunes a Todo Pelota de Carve Deportiva.

“Para mí acá hay una campaña claramente orquestada con un gran motivo que es ir por la reelección (de Peñarol) liderara por Ruglio, que es tratar de poner ‘contra todos’. Una situación épica”, señaló, en referencia a las elecciones que tendrán los aurinegros a fin de año.

Además, cuestionó las publicaciones del presidente mirasol, refiriéndose a la que hizo el pasado sábado luego del partido de Nacional, en el que los aurinegros criticaron el penal que le pitaron a Alfonso Trezza.

Leonardo Carreño

Gonzalo Lucas

“Veo estado de Whatsapp con todo ese mensaje que a mi juicio es agresivo, violento, que es una operación, porque no condice con la realidad”, dijo Lucas sobre lo que vivió el sábado tras el encuentro. “Y trascartón, el resto de los directivos de Peñarol, los periodistas partidarios”, agregó, en referencia a quienes se plegaron con mensajes en el mismo tono que el de Ruglio.

“Me levanto el domingo, prendo la tele y empiezan con otro fin de semana como tantos: jugó mal Nacional aunque ganó, fallos arbitrales y el estado de Whatsapp de Ruglio. Así empiezan”, agregó.

“La respuesta de Ruglio como algo que ya lo naturalizamos, como que es algo está bien”, dijo sobre la divulgación que se le da en los medios a los mensajes del presidente aurinegro. “A mi realmente las cosas que pone Ruglio me parecen fuera de tono, fuera de lugar, me parecen un disparate”, agregó.

El directivo tricolor señaló que no considera que haya "mala voluntad" de los árbitros. "Puede haber errores, pero no hay mala voluntad".

Lucas también consideró que en los directivos de Peñarol que se manifiestan en las redes son “la mayoría”, mientras que en Nacional son solo algunos.

“¿Somos todos los dirigente de Nacional los que hacemos eso? De Peñarol son todos, o la mayoría. Y los periodistas partidarios hacen el mismo discurso”, señaló.

También dijo que defendía al directivo de Nacional Antonio Palma por la publicación que hizo este domingo tras el partido de Peñarol ante City Torque y dijo que muchas veces los hinchas piden que los dirigentes se manifiesten para responderle a los rivales. “Los hinchas te exigen que alguien les conteste”.

“No es papel de los dirigentes estar diciendo ‘contra todos’. Y poner que los vamos a sacar a todos y amenazar a periodistas, como amenazaron a los periodistas de AUF TV, o decir que cuando hay desvíos de poder siempre le va a costar el cargo a uno, como dijo (el directivo aurinegro Jorge) Niremberg ayer… Claramente es, quiero poner un tema épico, de contra todos”.

“No me gusta ese discurso épico de contra todos, porque me parece que genera violencia”, sostuvo Lucas. “Me parece que los dirigente de los clubes tenemos un rol que tenemos que cumplirlo y pasa por tratar de apoyar a la sociedad. No creo que estos estados de Whatsapp estén ayudando”.