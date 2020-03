Dos nuevos casos de coronavirus: uno es de Pedro Bordaberry

Dos nuevos casos de coronavirus se confirmaron este domingo en Uruguay, con el que el total subió a 8, informaron a El Observador fuentes del Ministerio de Salud Pública.

Uno de ellos es el del exsenador colorado Pedro Bordaberry, que lo confirmó personalmente a través de un video donde asegura que está en buen estado de salud.

"No estuve en China, no estuve en ningún casamiento. No sé, se dio. Me acaban de informar. Me siento como si hubiera tenido una gripe, un poco más fuerte. Tengo un poquito de fiebre, no mucha", indicó.

Bordaberry aseguró que primero sospecharon que podía tener dengue, pero una doctora insistió en realizarle la prueba por si podía tener coronavirus y finalmente dio positivo.

"He estado encerrado desde que sentí los síntomas, desde el martes, sin ver a nadie. Así que traté de cuidarme en eso. Gracias a las médicas, médicos, enfermeros y enfermeras uruguayas. Unos capos. Han venido acá corriendo riesgo de contagiarse. Gracias como uruguayo por el esfuerzo que están haciendo", aseguró.

El exsenador aludió a las palabras que dieron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas en la conferencia de prensa del viernes pasado. "Acá hay que ponerle el hombro todos juntos. Yo seguí los consejos que ellos dieron. Vamos a seguirlos todos porque de esto se sale y siempre hay un mañana".