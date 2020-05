Dramas adolescentes, entrevistas, cine argentino y más: opciones para ver en casa

Derry Girls

La pregunta de si se puede hacer humor con todo siempre está en el aire. Aunque, en realidad, la pregunta debería ser cuánto tiempo hay que esperar para poder hacer humor con todo. Porque para la realizadora de Irlanda del Norte Lisa McGee, ya pasó el tiempo suficiente y, ahora, está habilitada. ¿Y para qué? Para hacer chistes y ridiculizar el conflicto étnico, político y religioso que desangró a su país hasta bien entrados los 2000. En Derry Girls, su serie, McGee nos cuenta la vida de cuatro adolescentes de Derry (el pueblo donde tuvo lugar el Domingo Sangriento) que viven su época más hormonal y zafada en medio de los atentados, los coches bomba y la continua vigilancia del ejército británico. ¿Suena fuerte? No lo es. Derry Girls es una sátira absolutamente desopilante que no para de generar escenas absurdas que se ríen de todo y de todos. Tiene dos temporadas, es una pequeña joyita escondida y está disponible en Netflix.

My Next Guest Needs No Introduction

David Letterman no sienta a cualquiera en ese sillón. El emblemático presentador estadounidense elige a personajes que considera fascinantes y los presenta ante una platea con gente que, al momento de llegar a ese teatro, no sabe con quién se va a encontrar. De repente, el invitado puede ser George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern o Barack Obama. Se trata de episodios de una hora que incluyen una entrevista íntima, profunda y muy humana en la que Letterman pone en juego toda su chispa humorística y su sensibilidad. Incluso con entrevistados como Kanye West, con quien difiere fuertemente en el plano ideológico, logra una charla que muestra las diferencias sin golpes bajos. Las dos temporadas están disponibles en Netflix.

El robo del siglo

La historia del célebre asalto a la sucursal del Banco Río del barrio bonaerense de Acassuso parecía salida de una película, así que era cuestión de tiempo que el cine devolviera gentilezas y adaptara el relato. De ese robo trata este filme, protagonizado por Diego Peretti y Guillermo Francella, que encarna al integrante uruguayo de la banda que dio el golpe, Mario Vitette. Con la estructura clásica de las películas de robos (alguien tiene la idea del robo, reúne al equipo, se planifica el asalto y se ejecuta), esta tiene como puntos fuertes la forma en la que plantea el desarrollo del crimen, y una buena dosis de humor y absurdo, gracias en parte a sus protagonistas, y en parte gracias al toque argentino de fábrica, con las audacias y disparates de los ladrones durante el asalto. Más allá de las licencias narrativas, y de la molestia que generó entre algunos de los involucrados por la forma en la que se los presenta, El robo del siglo cuenta una historia que suena demasiado buena para ser verdad, pero que, sin embargo, lo fue. Disponible en Fox Play y NS Now.

The Way Back

Existe en Hollywood un arquetipo narrativo que se ha repetido hasta el hartazgo –bueno, es cierto: hay cientos– pero que siempre parece funcionar: un hombre de mediana edad con problemas de alcohol/ira/juego/drogas, con un presente mediocre y un pasado deportivo de gloria, es reclutado por un pequeño equipo de su ciudad natal, que de paso suele ser el equipo en el que ese personaje se lució en sus épocas de gloria. De la mano de la competencia y el entrenamiento, jugadores y técnico logran superar sus adversidades y redimirse como deportistas y personas. Ese es el argumento de decenas de películas y también de The Way Back. Sin embargo, esta película –que se liberó digitalmente al no poder tener un estreno en cines por el covid-19– tiene varios atractivos extras. Para empezar está dirigida por un director que sabe exprimir al máximo la emoción de las películas deportivas. Se trata de Gavin O’Connor, director de Warrior (2011) y El milagro (2004). Y, por otra parte, es la vuelta de Ben Affleck a la pantalla en un papel que parece haber sido diseñado a la perfección para expurgar sus demonios recientes y reales: el alcoholismo y la depresión. Affleck brilla como un técnico de básquetbol que busca su propia redención en esta historia que, por conocida, no deja de ser conmovedora. Disponible para alquiler en NS NOW.

Ingrid cambia el rumbo

Las películas son un reflejo del tiempo en el que se piensan y se filman. Por eso es interesante cuando una historia se arriesga a contar algo que se vincula estrictamente con la época en la que vivimos. Eso es lo que hace Ingrid cambia el rumbo, una pequeña película de 2017 que no llegó a cines locales y que explora, a través del personaje de Ingrid –interpretado de manera fabulosa por la actriz Aubrey Plaza– a los extremos que puede llegar el poder de los influencers de las redes sociales –en este caso Instagram– en las personas más vulnerables. En la película, Ingrid es una mujer insegura que se obsesiona con otra chica a la que sigue en Instagram –Elizabeth Olsen– y se inventa una vida para llegar a ella. Aunque es una comedia, por momentos alcanza cotas bastante siniestras y vale mucho la pena. Está disponible en Netflix.

Un buen día en el vecindario

Tom Hanks tuvo su regreso a las nominaciones al Oscar con esta película, que por fuera de ese reconocimiento pasó inadvertida frente a otras candidatas con más renombre. Pero aunque no tuvo tanto destaque, es una película llamativa, ya que se trata de una biopic poco convencional, en la que el personaje retratado no es el protagonista. Hanks encarna con inquietante parecido al conductor televisivo Fred Rogers, una figura histórica de la pantalla estadounidense por sus décadas de programas infantiles, pero el eje está puesto en un periodista que lo sigue durante un tiempo para escribir un perfil. El escritor verá como su vida se ve sacudida al entablar contacto con el conductor, que le demostrará que en varios puntos de su vida, su visión está equivocada. Disponible para alquiler en NS NOW.

Snowpiercer

Es el futuro. El mundo está atravesando una nueva era de hielo, y la Tierra es una bola de nieve gigante. Lo que queda de la humanidad está a bordo de un largo tren, que viaja de forma permanente por todo el planeta, con sus pasajeros separados en distintas castas: los más ricos y privilegiados viajan delante, entre lujos, y los más pobres en el fondo del tren, hacinados. Ese equilibrio estalla al comienzo de esta historia, cuando los del fondo se rebelan y se disponen a llegar al frente del tren para cambiar las cosas. Algo que, lógicamente, no será tan sencillo. Está basada en una novela gráfica francesa, que ya fue llevada al cine en 2013, bajo la dirección del surcoreano Bong Joon-Ho, el responsable de Parasite. Disponible en Netflix, con un episodio nuevo cada lunes.