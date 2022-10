Dueño de Fritran sobre relación con sindicato: "Me muestran el escudo de Conaprole en la ropa"

Carlos Moreira, dueño de la empresa Fritran SA (ex Cemesa) –dedicada a la distribución de productos congelados elaborados por Conaprole–, asegura que el verdadero objetivo de los integrantes del Sindicato Único de Empleados de Cemesa (Sudec) es “volver a ser trabajadores de Conaprole”. También explicó el motivo del despido de uno de los dos mecánicos de la plantilla, por un caso que definió como de “notoria mala conducta”. Sobre el pedido del sindicado de reintegro de ese trabajador, adelantó que no dará marcha atrás. Eso tiene las negociaciones estancadas, cuando se acerca el período de más venta, el verano. Tras señalar que al problema que implica una caída en la facturación por el 25% desde que compró la empresa (hace cuatro años) se le suma la adversidad que implica el conflicto sindical, enfatizó: “La viabilidad de la empresa está comprometida”. A continuación, la entrevista que Moreira concedió este martes a El Observador.

¿De qué modo describe la actividad de la empresa?

Es una distribuidora de productos congelados de Conaprole. Todos los congelados que tiene Conaprole pasan por acá. Tenemos la parte de helados, la de hamburguesas, la de papas, la de pizzas y hay dos postres que se agregaron últimamente: salchichón de chocolate y alfajores.

¿Cuánta gente trabaja en Fritran y qué tareas realizan?

Entre 85 y 95 personas trabajan en los contratos que hay con Conaprole, porque nos encargamos con personal de Fritran de la distribución de congelados en todo Montevideo, Rocha y Piriápolis. Hacemos el mantenimiento a Conaprole del frigorífico; hacemos el piqueo y expedición de la mercadería que cargan nuestros camiones y otros camiones; nos encargamos de todo el mantenimiento y service de los freezer de Conaprole que hay en Uruguay; y como flete llevamos, con otros camiones de más porte, productos a algunas grandes superficies.

Además, tenemos subcontratada a la empresa de limpieza, que son cinco o seis personas, y también a la empresa de la gente que trabaja en cámara haciendo el piqueo, preparando los pedidos, que son de siete a 12 o 14, según sea baja o alta temporada.

¿Cuánto hace que está al frente de la empresa?

Hace cuatro años, desde el 1° de junio de 2018. Conaprole no me regaló nada, como se dice. Conaprole hizo un llamado a interesados para negociar lo que era Cemesa. La edad que tengo, 62 años, la tengo de vínculo con Conaprole, siempre digo que esto que me fue pasando de mi padre y de mi madre es algo que uno lo tiene tan adentro que por las venas nos corre sangre y leche de Conaprole. A los 18 años estaba en la UTU, no me iba tan bien, saqué la libreta y le dije a mi madre que lo mío era estar arriba del camión, en el reparto. Tengo dos hernias de disco de cargar tanto casillero de hierro con botellas de leche de aquellos años, éramos un peón y yo. Arranqué bien de abajo y llegué a tener varios repartos de leche y hasta de subproductos. Hoy incluso mantengo dos repartos de leche. Conaprole me conoce de toda la vida, sabe de mi conducta como trabajador y empresario y tomó la decisión —después de analizar todas las posibilidades— de venderme lo que era Cemesa y hoy es Fritran.

Pero hubo otros interesados.

Sí, pero no muchos se interesaron, sabían que esto era un hueso duro de roer.

Juan Samuelle

Moreira dijo que el despedido del mecánico no tendrá marcha atrás.

¿Todo el personal de Fritran está sindicalizado?

No, del 47% al 50%, dependiendo del momento.

¿Cuánto hace que comenzó el conflicto?

El actual tiene alrededor de tres meses; el conflicto del sindicato con la empresa es desde que llegué.

¿Y cuál es el motivo del conflicto actual?

El conflicto de ahora sucede por el despido de uno de los dos mecánicos que tenía la empresa.

¿Por qué tomó esa decisión?

Ese mecánico tiene una empresa; acá era trabajador y, además, tenía su empresa. El tema era que en horario de trabajo trabajaba (en Fritran) para su empresa. Mucha gente comentaba que venía a trabajar en un Mercedes-Benz, pero no me importa si venía en un Mercedes-Benz o en un avión. En la parte mía era un obrero más. Después, en la parte empresarial, maravilloso, tiene 10, 12 o 14 empleados, la empresa está en Santa Lucía. Sabemos que son más de 10 empleados por el régimen de empresa que tiene. Se dedica a la cobranza de morosos.

Cuando llego a la empresa, hace cuatro años, increíblemente en el taller había una oficina montada, con aire acondicionado, butaca y computadora. Pregunté para qué queríamos todo eso. Me dijeron que se pasaban las fichas de cambio de aceite y todo eso, aunque había que estar atrás de él permanentemente porque no las hacía. Yo iba al fondo, había tres camiones pinchados y no se daba ni cuenta. Hago desarmar esa oficina y en los primeros años tuvimos una relación fluida, íbamos juntos al taller donde se llevaban los camiones a arreglar, porque vine y acá había dos mecánicos y, sin embargo, se hacía le mecánica afuera. Pero bueno, hablábamos lo más bien, incluso él me decía cosas del sindicato. En la época de Conaprole pusieron encargados de flota para dos mecánicos y él los denunció por acoso laboral, porque lo quisieron hacer trabajar.

Vivía todo el día con la computadora y el celular. Empezamos a hacer una investigación de todas las computadoras de la empresa, no solo en la de él. En su caso entraba acá a las 7 y a las 7.05 comenzaba a trabajar para su empresa desde acá. El descargo que hicieron era que leía algún mail, que entraba al banco a ver si le habían depositado un vale y acá hacía cuatro años que no hacía un vale. La investigación administrativa que se hizo fue con todas las garantías, más que en una investigación a un senador de la República, con abogado, se pusieron testigos, delegados… hablamos y lo máximo que nos llevaban era 14 días de suspensión, o sea reconocían la falta. Entraba en licitaciones, en pedidos de precios, cotizaciones de piscina, para poner un portón eléctrico, altas y bajas en el BPS, bancos, mandaba cartas… y fue despedido. Hace dos meses fue despedido, más o menos, se le pagó la liquidación correspondiente.

¿Esa persona era el presidente del sindicato?

La empresa nunca quiso entrar mucho en detalle de una interna del sindicato que se respetó hasta que se dijo algo que no era verdad. La empresa siempre recibió comunicación de las elecciones del sindicato, incluso nos pedían el lugar físico para hacerlas, nos avisaban, estábamos enterados. Este año eso cambió, no nos avisaron nada. Cuando ya las cosas estaban alborotadas, en conflicto, por el tema de los convenios y de la reorganización, surgió lo del mecánico despedido y eso complicó todo. Antes del despido pedimos al sindicato, por carta, que nos presenten la lista de delegados porque había confusión, a veces venían unos, a veces otros. Teníamos más delegados (del sindicato) que trabajadores. Nos mandan una lista, una foto, donde figuraba Enrique Torino (el mecánico) como presidente del sindicato y en otra carta en la que se equivocaron de fecha como presidente firmó Carlos Cabrera. La verdad es que no hubo elecciones, pero no voy a entrar en detalles. De todos modos, sea o no el presidente, la notoria mala conducta no se puede negar.

¿La negociación está detenida?

No nos sentamos para ver nada. Otras cosas pendientes, se viene el verano y no sabemos cómo vamos a trabajar, está todo trancado por eso. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha hecho lo imposible para solucionar eso, el trabajo del ministerio. Dos años estuvo reuniéndose para hacerles entender que la cartera de clientes es de la empresa, que no es de ellos (del sindicato). No entendían que yo los puedo cambiar para que hagan otro reparto, lo que no puedo es bajarles el sueldo, eso nunca lo pude hacer pero ahora sí lo voy a hacer, prometiéndoles que si ganan menos porque venden menos al cambiar de zona yo les pago la diferencia.

Para sentarnos (a negociar), le dije al ministerio, hay convenios que necesito rever porque tienen 10 años y las cosas cambiaron. El sindicato dice que no cumplimos los convenios y nosotros tenemos otra óptica. Hay 20 y pico de convenios acá. Hay algunos convenios, siempre digo la verdad, uno o dos, no más, donde en alguna parte tenemos diferentes interpretaciones, según la empresa uno de ellos se cumple 100% y otro a medias, pero el resto se cumplen todos. Eso de los convenios igual lo dejamos para negociarlo en marzo. Lo que no puedo dejar para marzo es cómo vamos a trabajar en el verano y el tema del convenio de licencias.

En cuanto a la persona despedida, no se reintegra. Un viernes a las 6 de la tarde el ministerio me llamó para decirme que querían sentarse a negociar, pero eso fue porque ese día a las 2 de la tarde yo anuncié que el lunes empezaba la reorganización de la empresa. Ellos pidieron que Enrique Torino se reintegre, o que vaya al seguro de desempleo y ver en marzo lo de retomarlo, pero ya no se puede porque fue despedido. Plantearon algo como un seguro por enfermedad, porque apenas empezó la investigación se certificó porque sicológicamente estaba afectado.

Juan Samuelle

Carlos Moreira afirmó que está comprometido el futuro de la empresa.

Si no hay una solución, ¿siente está en juego la viabilidad de la empresa?

Totalmente, sí, para el año que viene la empresa está comprometida, tengo que buscarle la vuelta para vender los repartos, pero ellos dicen que es una amenaza. Yo les ofrezco a ellos (al sindicato) el reparto, por el despido y el resto a pagar, y les doy el camión, pero ninguno quiere agarrar el reparto. Tan buen negocio no es. Lo vengo anunciando hace cuatro años, esto viene en decadencia, las condiciones cambiaron, la venta no repuntó, los costos no bajaron, la facturación bajó un 25%. A esa realidad se suma todo lo sindical. Tenemos gente zafral, ellos le llaman rompehuelgas pero son laburantes que tengo que buscar porque ellos no cumplen con la atención de la cartera de clientes que les da la empresa para que se atiendan semanalmente. Todo eso del personal zafral es un sobrecosto, también tengo un sobrecosto de camiones en la calle con menor venta. El año pasado lo que hicieron le costó mucha plata a la empresa, el 13 de diciembre firmaron (por las condiciones de trabajo durante la temporada de verano) y el 14 no hicieron la extensión horaria y, como tocaba sábado el 25 de diciembre y el 1° de enero, trabajaron 48 minutos menos por día de lunes a viernes.

¿Qué reflexión final tiene sobre todo lo que está pasando?

El palo en la rueda del carro estuvo desde el primer día, ellos dijeron que a Carlos Moreira lo iban a aburrir, para que se pudra y se vaya, así ellos podían volver a Conaprole. Lo dicen, me muestran el escudo de Conaprole en la ropa, quieren volver a ser trabajadores de Conaprole porque así tienen la fuerza del sindicato de Conaprole. Nosotros no tenemos nada que ver con la industria. Sin embargo, se hizo un paro de 24 horas y hubo otras medidas que afectaron a toda la industria, lo que pasa es que el sindicato de Conaprole los apoya.

Acá hay sueldos iguales a los de Conaprole y, en algunos casos, mejorados. Acá hay gente que está 8 horas, pero tiene trabajo para tres horas y no se les puede mandar hacer otra tarea y no estamos hablando de hacer tareas de mayor responsabilidad, sino similares. Trabajan 2 o 3 horas y ganan sueldos de $ 70 mil o de $ 80 mil y otros sueldos de $ 130 mil. Un ejemplo, hay un cobrador, cuando la cobranza se terminó en Uruguay y en el mundo, tiene más de medio día libre y planteamos en el ministerio no sacarlo, pero que haga otra tarea administrativa en su tiempo que no sale a la calle, a lo que respondieron que hay que cambiarlo de categoría, lo que implica aumento de sueldo.