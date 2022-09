Barra de Peñarol "Coco" Parentini fue quien amenazó a Heber desde la cárcel

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, confirmó que Edwin "Coco" Parentini fue el responsable de la amenaza que recibió el ministro de la cartera, Luis Alberto Heber, y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, en entrevista con el programa radial Punto de Encuentro (970 Universal).

Según González, Parentini envió una carta a las autoridades, en la que presuntamente amenazaba de cometer crímenes si no se atendían ciertos reclamos. El director indicó que el caso ya está en la Justicia.

Heber hizo público que había recibido una amenaza el 2 de setiembre, consultado en una rueda de prensa por el intento de homicidio a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El secretario de Estado dijo que él "también" había recibido una amenaza, y especificó que llegó desde la cárcel, pero no aclaró cuándo fue, y explicó que no hizo pública la situación "para no alarmar".

Parentini está ubicado "dentro de la Unidad 25" de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), un edificio de "máxima seguridad" dentro del centro penitenciario. Por ello, sumado a que "el ministro tiene su seguridad", González afirmó que no aumentarán las medidas para salvaguardar a Heber, situación similar a la de Mendoza.

El director tampoco ve un aumento de las amenazas a los políticos, y cree que la amenaza de Parentini fue solo "un hecho que existió".