El arco de Nacional: la inesperada oportunidad para Rochet y para el golero de la Cuarta

El arco de Nacional tuvo un intenso movimiento en este segundo semestre del año y Álvaro Gutiérrez trabajó con cuatro jugadores para ese puesto en los siete partidos del Intermedio. La situación de los goleros tricolores tuvo un nuevo giro cuando el jueves la sanidad confirmó que Luis Mejía no podrá jugar el domingo ante Peñarol.

Mejía es el arquero titular. Se lo ganó después de que Eduardo Domínguez comenzara el año apostando por Esteban Conde y aprovechó sus chances cuando Álvaro Gutiérrez lo hizo rotar en la actividad internacional.

Sergio Rochet, quien llegó a mitad de año desde Holanda, es el suplente; Guillermo Centurión es la tercera opción, y en el último partido ante Juventud de Las Piedras fue al banco Ignacio Suárez, juvenil de 17 años de la Cuarta División.

Las oportunidades de Rochet

Las lesiones que ha sufrido Mejía en el arranque del Intermedio le abrieron el arco a Sergio Rochet, quien a diferencia de otros arqueros que esperan en el banco de suplentes durante meses para poder jugar, ha tenido actividad prácticamente que desde su llegada.

Diego Battiste

Luis Mejía

En la primera fecha del Intermedio atajó el panameño, pero a la segunda, ante Danubio en Jardines, tuvo que ponerse los guantes Rochet debido a que Mejía se lesionó y pidió el cambio en el entretiempo.

Ante el club en el que se formó, el arquero de 26 años tuvo su debut oficial en Nacional y también en la Primera división uruguaya, ya que nunca había jugado en la principal categoría local ya que se fue a Europa muy joven. Fue el 21 de julio y Nacional ganó 2-1.

El siguiente partido de los albos fue ante Inter, el 24 de julio, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y nuevamente atajó Rochet, en su debut en el torneo continental y en su primer partido en el Gran Parque Central, el cual fue ganado por los brasileños por 1-0 con gol de Paolo Guerrero en la hora.

El arquero de 1,90 de altura volvió a ser titular al siguiente partido, en el 4-2 ante Progreso en el Gran Parque Central.

Luego, fue al banco en la revancha ante Inter en Porto Alegre, en la que atajó Mejía, y también en el empate 1-1 ante River Plate, donde se lesionó el panameño, quien quedó afuera del encuentro ante Juventud y se perderá el clásico.

Rochet atajó el pasado domingo en Las Piedras, en su mejor actuación desde que llegó a Nacional, y será el arquero ante Peñarol el domingo, sumando a sus debuts en Nacional, Primera división, Campeonato Uruguayo y Copa Libertadores, su primer clásico. Todo en poco más de un mes.

Camilo Dos Santos

Sergio Rochet

El arquero nacido en Nueva Palmira ha ido de menos a más en sus actuaciones. En sus primeros partidos demostró sus condiciones debajo del arco pero le costaba salir a cortar centros, lo que generó dudas que ya fueron despejadas.

Además dejó atrás la sanción que recibió por no cumplir el protocolo de buena conducta del club. Justo en ese entonces, quedó afuera del plantel tricolor que enfrentó a Boston River en Florida, si bien el DT Álvaro Gutiérrez dijo que fue por rotación.

En lo que va del segundo semestre, Rochet fue titular en dos partidos del Intermedio e ingresó en el segundo tiempo de uno. Además, fue titular un partido de copa. Suma un total de 314 minutos jugados.

En tanto, Mejía fue titular en tres partidos, jugó 45 minutos ante Danubio y estuvo en la revancha ante Inter en Porto Alegre por la copa. Suma 405 minutos.

En el clásico, de atajar Rochet y de cumplir los 90 minutos, los minutos y partidos de ambos arqueros quedarán igualados.

Los juveniles a la espera

Además de la competencia del arquero titular, Nacional también ha tenido movimientos a nivel de sus goleros juveniles que están en el primer equipo.

Camilo Dos Santos

Guillermo Centuríón

Guillermo Centurión, de 18 años, es el tercer arquero del equipo y ha estado en el banco de suplentes cuando Mejía o Rochet no han estado en el plantel.

Jugó contra Peñarol en el primer clásico de este año, jugado el 21 de enero, cuando entró a los 30' minutos por Santiago Rodríguez porque Mejía fue expulsado por agresión mutua con Fabián Estoyanoff.

No tuvo un buen desempeño ya que se quedó en la salida en ambos goles. Primero con un pase largo a Agustín Canobbio donde en vez de salir a achicar dio pasos atrás permitiendo el gol del ex Fénix quien no llegó a definir bien. Después, en un centro del propio Canobbio no salió a cortar y quedó mal parado para defender el cabezazo de Gabriel Fernández.

De todos modos, el oriundo de Young tiene una particular historia clásica. En 2015, en la final sub 14 que su equipo ganaba 2-1 cortó un centro en un córner, salió jugando con los pies, corrió todo el campo solo, se la tocó por un costado al golero rival y anotó un gol memorable.

Centurión se lesionó la semana pasada y ante Juventud estuvo en el banco el juvenil Ignacio Suárez, de 17 años y arquero de la Cuarta Dvisión, con presencia en el último Sudamericano sub 17 con la selección uruguaya.

Al joven arquero se le firmó de urgencia un contrato de Primera División y fue suplente en Las Piedras, lo que puede volver a darse en el clásico se Centurión no se recupera del golpe del cuádriceps que lo dejó afuera el pasado fin de semana.

D. Battiste

Ignacio Suárez, (medio) suplente en el partido ante Juventud en Las Piedras