Una mala noticia para Nacional: Mejía quedó descartado para el clásico

La sanidad del Club Nacional de Football confirmó este jueves por la mañana que el arquero panameño Luis Mejía se perderá el clásico del próximo domingo, por el Torneo Intermedio, por estar lesionado.

“El 18/8 Luis Mejía sufrió traumatismo directo sobre rodilla derecha. Pese a terminar el partido, mantuvo intenso dolor. La resonancia muestra un edema del ligamento lateral interno. La rehabilitación se estima que se prolongue por 2 o 3 semanas”, indica el parte sanitario emitido por el club tricolor.

Dos horas antes del comunicado, el entrenador de Nacional había expresado en conferencia de prensa su optimismo y esperanza en torno a que podía contar con el jugador para el partido que se jugará el domingo a la hora 15 en el Estadio Centenario.

“Trabajó diferenciado los primeros días, hoy va a hacer la primera práctica exigente y estamos todos confiados de que pueda tener una buena recuperación y tenerlo para el domingo. Soy optimista, me caracterizo por ser optimista tras hablar con él y ver las evoluciones de los médicos. Pero hasta no trabajar exigentemente no lo sabemos”, dijo Álvaro Gutiérrez.

“Este partido es fundamental y queremos jugadores al 100%, que no entre si sabe que le va a doler. Somos optimistas de que pueda estar a la orden. Se ha hecho todo lo posible y esperemos tenerlo el domingo”, agregó.

Dos horas después, Nacional emitió el comunicado en el que se descartaba al guardameta, quien está sentido desde el partido ante River Plate cuando recibió un golpe en la zona afectada n un choque con el futbolista Luis Urruti.

El golero se perdió el partido ante Juventud del pasado domingo en Las Piedras y en su lugar atajó Sergio Rochet, quien cumplió una correcta actuación y no recibió goles, y que será el arquero tricolor en el clásico del domingo, su primer partido oficial ante los carboneros.