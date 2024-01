El cerebro “sin estrenar” de Bianchi, el rezo fallido de Sturla y el “amigo” Penadés: el año según las murgas

Antes de que la Luna acabe de pasar por todas sus fases, la divinidad griega del sarcasmo y la ironía, Momo, retornará a los barrios de Montevideo. Y con su llegada, en ese preciso instante en que el pueblo vista los trajes del poder para reírse un rato, recordará que “a la esposa de Manini / el Cuqui le dio el espiante / pidiendo casi perdón / a todos los cabildantes. / No le quedaba otra opción / que echar a la funcionaria. / Eso más que un ministerio / parece una inmobiliaria”. O que “cada tanto Sturla sale en los medios con su opinión / a dar un mensaje que jamás nadie le pidió. / Estuvo rezando en la sequía y no le fue bien / solo había que hacer lo del agua en vino pero al revés”. O…

Las 21 murgas que competirán en el concurso oficial de carnaval, a partir del último lunes de este mes, ajustan las cuarteras para ese momento en que se abra el telón. Y El Observador repasa, a juzgar por esos textos preliminares escritos para ser cantados, algunos de los sucesos más connotados del año que terminó.

El pasaporte a Marset

“Los chats comprometedores / que tiene Ache y Bustillo / dejaron en evidencia / a todos los blancos pillos. / Es tan grande el puterío / que hay en la Cancillería / eso más que un ministerio / parece una whiskería”, dirá el salpicón de La Margarita, siguiendo la misma métrica que en la crítica a la entrega de casas de la exministra Irene Moreira.

En un pasaje del canto a la toma de decisiones, Jardín del Pueblo recitará que “al comisario Maciel / no le pagan el jornal / se mandó bruta macana / y tuvo que renunciar. / El presidente no sabe / lo que decían los chat. / Dijo que se fue temprano / solo pasó a saludar”.

Fue la manera que encontró esta murga, una de las pocas populares en el interior del país, para llevar a versos los memes que en tiempos de celulares inundan las redes cada vez que el gobierno se ve involucrado en un escándalo.

La Gran Muñeca, en cambio, prefirió centrarse en la imagen del narcotraficante tras la entrevista en Santo y Seña: “Homenaje a un buen hombre de mi pueblo/ buena gente y familiero / transparente, educado y sincero / No es Pitufo… es Marset”.

El agua salada

La mayor crisis hídrica de la historia reciente de Uruguay, y el manejo que las autoridades hicieron de la misma, no pasará desapercibida en los espectáculos murgueros de este año. La Osa la Rafaela, el conjunto de Maldonado que debuta en el carnaval montevideano, centra su espectáculo en un edificio de Punta del Este. La mucamas son las que llevan y traen los chismes: “La loza de Pablo Mieres no está calefaccionando / Calientes tamo’ nosotras que falta pal´ aguinaldo / Raúl Montero me dice que el agua del hidro sigue saliendo salada / Salado es pa´ nosotras poder tomarla y pagarla”.

La Cayetana bromeará con el rezo —sin resultados— del cardenal Sturla. Y La Gran Muñeca cantará:

“La sequía se hizo larga y causó conmoción / no tener agua potable alertó a la población. / Usted que todo lo sabe, ¿qué futuro puede ver? / Que se están llevando el agua la tienen que defender”.

Las encuestas de opinión pública muestran que, pese a estas crisis, la imagen de Luis Lacalle Pou apenas salió dañada. Así lo contaba esta nota de El Observador. Pero Jardín del Pueblo no se da por vencido y su coro vociferará: “Acá no se salva nadie / no se coma la pastilla. / La cosa viene salada / como agua de la canilla”.

El “amigo” Penadés

El senador “estrella” del oficialismo, el mismo que tendrá que escuchar el carnaval tras las rejas después de haber sido imputado por 22 delitos sexuales, camina rumbo a convertirse en uno de los personajes más nombrados en la fiesta popular.

En el edificio de la península custodiado por las mucamas de La Osa Rafaela resonará: “En el hall hay 22 familias destruidas / preguntado por Gustavo, estoy perpleja / Al que todos le creían ya está en Florida / Penadés abusador, mentiroso, explotador, delincuente, violador / ojalá que vos te pudras tras las rejas”.

Con la música Vos sabés de Vicentico, Gente Grande le dedicará un cuplé al Herrerismo. En uno de sus pasajes, dirá: “Penadés / Recuerdo que siempre decías / Lo de apoyar las minorías / Recién ahora te entendí. Cuando Gandini encajó / Que eras flor de profesional / Se olvidó en el apuro / Pa cuál estás después del laburo. / Si en Fiscalía se complica / no te preocupes que al final / la gente siempre se olvida / y te vuelve a votar”.

La Margarita optará por acercarse al tema a través de la primera denunciante: “El hecho de ser tan pocos / hace que todo nos cueste / Por eso es mayor la hazaña / de la gloriosa Celeste. Por su coraje y valor/ por su estirpe que alucina / orgullo de nuestra patria / si serás grande Romina. / Pero algo huele a podrido / y me parece muy raro / justito hacer la denuncia / después que la ningunearon./ ¿Usted no desconfiaría / cómo viene la jugada? / Si le ofrecían un cargo / no hubiera pasado nada”.

Y cuando suene Amiga Mía, de Alejandro Sanz, Mi Vieja Mula criticará la defensa al legislador preso que hizo Lacalle Pou y el exministro Luis Alberto Heber: “Amigo mío so vos / me mirás a los ojos y asegurás / que es mentira eso que por ahí andan diciendo / que están inventando y te están agrediendo…”.

La casita de Moreira

“Guido Manini Ríos el líder cabildante / que cae en las encuestas ya no es lo que era antes. / ¿Cómo consigue votos? / ¿Cómo convence ahora? / Si ya no están las casas que daba la señora / las amigas de Irene son propietarias todas”. Así lo enfocará la histórica Araca La Cana en su popurrí estilo clásico.

Las mucamas de la Rafaela avisarán que “Moreira le regaló / el tres dos sin estrenar / a una cabildante afín /a mudarse y militar”.

Mientras que De Frente y Mano preferirá jugar con la idea de “puro humo” y recitará: “Diciendo que fue exitosos el manejo de la pandemia / fue una cortina de humo lo de las 50 mil viviendas. / Y fue un caso bochornoso el de Irene Moreira / En su plan nos prometieron no habría más asentamientos / y cada vez son más personas las que en la calle hay durmiendo”. Una combinación de temas que les servirá para cuestionar la gestión del Mides, como Un Título Viejo que dirá: “Si medio gobierno tiene en el Estado laburando / algún allegado / si el Mides reparte un guiso licuado / y un cacho de pan”.

Personajes

A propósito del caso Astesiano, la exfiscal (nacionalista) Gabriela Fossatti tendrá abono en el Teatro de Verano de tanto que la nombrarán: “Lo protege al presidente / la fiscal oficialista / la república no existe / si alguien tiene coronita”, rimará Jardín del Pueblo.

O en versión de Un Título Viejo: “Si aquella fiscal, fanática del Cuqui / se pasea por la tele feliz / si desaparece la conversación de Astesiano y Luis”.

La senadora Graciela Bianchi, otra de las predilectas de las murgas en lo que va de la actual administración, no pasará desapercibida. En el edificio imaginario de Punta del Este, los cupleteros ironizarán: “Dice el ruso que vendió su apartamento / Astesiano lo compró con un descuento / La señora del catorce se quejó por twitt / pobre Bianchi no le llega agua a la suite”.

La Gran Muñeca, por su parte, preferirá:

“Se propuso en Argentina una idea liberal / el poder vender sin trama algún órgano vital / ¿Cuál sería el más costoso de un político de acá? / El cerebro de la Bianchi porque está sin estrenar”.

El salto de un “bando” político a otro, como hizo Bianchi, suele ser motivo de canto murguero. Por eso la exsindicalista Valeria Ripoll también será parte de la fiesta de la mano de Araca La Cana: “Era sindicalista y se cambió de vereda / Hoy juega pa la derecha y se olvidó de la clase obrera/ Se llenó la boca diciéndonos compañeros / y al final era solo un lobo que se disfrazaba de cordero”.

Cayó La Cabra, la murga que otrora había estado en el candelero mediático por una cuarteta “hiriente” sobre el fallecido Jorge Larrañaga, prefirió no adelantar demasiado para no tropezar dos veces con la misma piedra. Pero entre sus pinceladas aparecerá el intendente artíguense Pablo Caram: “Qué lindo es verlos sentados / están más acomodados / que pariente de Caram. / Las familias citadinas / nos pusimos combativas / cuando supimos que hay niños / trabajando en Artigas. / Mi hijo que crezca libre / disfrutando su niñez / después de karate, dibujo / del club, de piano y de inglés”.

La Cayetana pondrá el ojo en Juan Sartori:

“Logra Juan Sartori lo que se propone / porque no presenta las declaraciones / quedensé tranquilos que las va a llevar / él se las arrima el día que vaya a laburar”.

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse, una asidua participante del carnaval desde la platea y también dentro de las cuartetas, llegará la escenario de la mano de Gente Grande: “Hay opiniones divididas / por la bicisenda de Caro Cosse / separa a los bondis de las bicis / también la avenida principal / Lo barato sale caro / piensa Caro antes de cruzar / alguno le grita “ricas cosses” / y otro duda si la va a votar”.

En el espectáculo de La Gran Muñeca su referencia será indirecta: “Cambió el Centro y la Ciudad Vieja su pasado un tanto gris / hoy tenemos bicisenda del Cordón hasta el Solís / Si esa zona se renueva, ¿qué otra cosa cambiará? / Una cárcel en la sede del Partido Nacional”.

¿La murga solo critica al oficialismo y a la derecha? Es una pregunta que regresa cada carnaval, como la discusión de la pelusa de los plátanos en primavera o la congestión en el peaje de Pando los domingo de enero.

La Margarita aprovechará los acomodos en los gobiernos departamentales para cuestionar también al Frente Amplio.

“Aprovechando sus cargos / pa acomodar sus parientes / costumbres del interior / que tienen los intendentes. / Y no hay que hacerse los osos / porque desgraciadamente / se acusa solo a los blancos / pero también hay del Frente”.

¿Desgraciadamente? ¿La murga critica al FA como pidiendo disculpas? Unos dirán que las murgas son todas de izquierda. Otros que el sentido de la fiesta —desde los carnavales venecianos— es reírse de quien está en el poder y hoy gobierna la coalición multicolor. Otros pedirán rendición de cuentas por quién paga estos libretos. Los más conservadores cuestionarán el humor. Los más liberales dirán que el humor no tiene límites salvo los que establece el propio humor. Y así…

Inseguridad

“Hoy Villa Española es tierra de nadie esa es la verdad / ya la abandonaron los que prometían seguridad / lo único que hicieron es vergonzoso, aunque les duela / es preparar niños pa esquivar balas en las escuelas”. Ese es el foco de La Cayetana.

Jardín del Pueblo preferirá: “Se despiertan los vecinos / con los narcotraficantes / mientras que la policía / reprime a los estudiantes”.

Entre clásico y rupturistas

Hay tópicos que vuelven cada febrero. La dictadura —o mejor dicho la falta de verdad y el terrorismo de Estado— es uno de ellos y no podría estar ausente tras el 50 aniversario del golpe de Estado.

“Se homenajearon los 50 años / de una época de oscuridad / y casualmente unos días antes / se encuentran restos de un familiar. / Ellos dicen que hay cerrar la etapa / nosotros que nos digan dónde están / esperando cuando aparezcan todos / no haya pasado medio siglo más”. Sonará La Guardia Vieja con la música original de Sebastián Custiel.

La Trasnochada, a su vez, dirá: “Porque el cielo de los ricos / es el infierno del pobre / y este río de cobre / donde el rancho se hace añicos / protegen a los milicos / con grandes jubilaciones y olvidaron los aviones / en silencios de aeropuerto / la verdad es nuestro puerto manga de viejos cagones”.

La misma murga insiste con los privilegios de los ricos diciendo: “Los ricos tienen un cielo lleno de laboratorios / los pobres sin sanatorios con el alama por el suelo / mientras los trabajadores allá en Casa de Galicia / se chocan con la codicia de un Estado despreciable, / qué raro siempre son ellos pisoteando los derechos”.

De Frente y Mano también va por ahí con el clásico asunto de los impuestos, los precios de los combustibles y jubilaciones:

“Vendió humo el presidente cuando en plena campaña / dijo yo no subo impuestos, y no aumentaré la nafta / se burló y nos vio la cara cuando dijo con euforia / que no pensaba aumentar a la edad jubilatoria”.

Queso Magro, en cambio, optará por el golpe de efecto y, como es habitual en la murga láctea, la risa desde lo desconocido. El espectáculo se situará en el año 2074, fecha en que el conjunto estará celebrando el 50 aniversario de su primer título en carnaval. “Qué rápido cambia el mundo / salvo el Uruguay es lento / es 2074 / y no terminamo´ el censo. / Pero no todas son malas / queda muy poquito tiempo / faltan solo 10 añitos / pa recuperar el puerto. / Pasaron las elecciones del 2073 / el pueblo muy disconforme votó enojado otra vez / La gente buscando un cambio / pensando en renovación / votaron de presidente / a Lacalle Ponce de León”.