El clásico más especial para Los Teros: se enfrentan a Chile con Lemoine como DT

Una semana después de la montaña rusa anímica que significó la victoria ante Canadá (14 jugadores durante 60 minutos, 9 puntos abajo a falta de 15’, remontada en la última pelota del partido), Los Teros se enfrentan a otro viaje fuerte desde lo emocional. Desde la hora 20.15 la selección uruguaya de rugby juega ante Chile. La carga clásica de siempre está encima de la mesa, pero este año se agrega un argumento extra: del otro lado estará, como entrenador, nada menos que Pablo Lemoine, la piedra fundamental de este proceso exitoso que comenzó en 2012 y que, con una gran transformación, hoy tiene a Uruguay en el puesto 17 del mundo y clasificado a su segundo Mundial.

Está claro que no será un Uruguay versus Lemoine, pero a nadie le escapa que el expilar derecho conoce a Los Teros como pocos, y a su vez, que Los Teros conocen cada detalle de la forma de pensar de Lemoine, el hombre que empujó para comenzar el proyecto de alto rendimiento, y que dirigió al equipo hasta el Mundial de Inglaterra 2015. Dejó de pertenecer a la URU a principios de 2017 tras un año como director de rugby, y tras un breve paso por Alemania, llegó a Chile impulsado por Sudamérica Rugby, presidida por Sebastián Piñeyrúa.

Mucha agua pasó bajo el puente, pero es la primera vez que se verán cara a cara. Lemoine intenta en Chile hacer lo que hizo en Uruguay: ser una punta de lanza cultural antes que nada, para transformar la mentalidad de un equipo amateur en uno profesional. “Hay que ser profesional en la cabeza antes que en el dinero”, fue una de sus frases de cabecera en Uruguay, y ahora está intentando aplicarlo en Chile.

Paradójicamente, su mandato fue el inicio de un proceso por el cual, siete años después Uruguay terminó de distanciarse de Chile. Si los años anteriores a 2012 fueron los que Los Teros se separaron de Los Cóndores por calidad de jugadores, a partir de esa época fue que la transformación fue estructural: una dirigencia se alineó con el plan del DT, para que los jugadores por fin pudieran empezar a tener las condiciones adecuadas para desarrollar su potencial.

Por eso es que hoy las distancias favorecen claramente a los celestes. Ocupan el puesto 17 del mundo, mientras Chile está en el 29. Los Teros vencieron el año pasado a Argentina XV y a Rumania, están asentados en el Tier 2, llevan cuatro triunfos seguidos ante Canadá y quieren acercarse a los países que están entre el puesto 12 y el 15 del mundo, mientras los trasandinos han perdido sus últimos partidos ante Brasil y hoy están debajo de ellos en el ranking. Uruguay va a su segundo mundial consecutivo, mientras en Chile no son pocas las voces que se alzan para definitivamente darle prioridad al seven, que ya ha vencido a Argentina y este año intentará el ascenso al Circuito Mundial.

Las distancias, objetivamente, son grandes. Sin embargo, y a pesar del 67-15 en Santiago hace un año por el mismo torneo, no deja de ser un clásico, con lugar a sorpresas como las de mayo de 2018, cuando –con varios suplentes, es cierto, y con el nombre de Uruguay XV– los celestes cayeron ante Chile como locales 22-20.

Uruguay lleva con el envión anímico de la victoria ante Canadá, pero además, desde el juego, el equipo de Esteban Meneses ha mostrado una nueva faceta defensiva, con la que buscará llegar al Mundial de setiembre: gran intensidad en el contacto, mucha actividad para el reposicionamiento, poca disputa en los breakdowns, conscientes que en la Copa del Mundo tendrán que defender mucho más que atacar. Lo hizo en el amistoso ante Jaguares hace dos semanas, pero allí los argentinos mostraron las diferencias que hay entre un equipo Tier 1 y Tier 2 y lo lastimaron en las formaciones fijas y móviles hasta redondear una goleada 61-0. Lo hizo también ante Canadá, al menos hasta la roja a Santiago Arata, cuando ajustó el sistema y apostó por enlentecer la posesión del rival. Ante Chile es esperable que muestre más de lo primero, ahogando en defensa a un rival que mostró en la derrota 71-8 ante EEUU sentir el ritmo del rival.

El debe está en ataque, ya que ante Canadá el equipo se abocó a la defensa tras la roja, pero le faltó juego ofensivo, que lo encontró en los minutos finales de partido. Tiene con qué hacerlo esta noche, y si mantiene la defensa de este 2019, y no subestima al rival, tiene los argumentos para una victoria en este clásico especialísimo.

Entrevista a Esteban Meneses: “Hay que retomar la iniciativa”

¿Cómo ve al equipo tras la victoria con Canadá?

Al plantel lo veo muy bien. Uno cuando gana el partido del sábado pasado, con 14 jugadores, termina anímicamente muy bien. Por eso nos sirvió mucho para corregir. Es una frase hecha pero es mucho más fácil corregir cuando gana, hay que aprovechar ese envión anímico. En este camino de la Copa del Mundo teníamos que ir mejorando para llegar al mundial e la mejor manera. Chile jugó con EEUU, fue duro, fue una derrota abultada, y cuando le dan semejante sacudón los equipos tienden a responder. Va a ser una batalla porque siempre ante Chile son así. Va a ser planteado de esa manera.

¿Qué hay que corregir?

Sin dudas defensivamente el equipo mostró un sacrificio, un reposicionamiento defensivo muy grande. Nos equivocamos en una sola patada, una de las últimas del primer tiempo, presionamos muy mal, con cuatro jugadores y lo pagamos. Tenemos que corregir ahí, y en el ataque el equipo resignó un poco de ataque, se resignó a defender. Hay que retomar la iniciativa, por más que seamos 14 no tenemos por qué no correr para adelante y pasarnos la pelota. Cuando el equipo en el segundo tiempo lo hizo en 10, 15 minutos se encontró de nuevo, se dio cuenta que estaba en partido y lo pudimos definir. Las claves de mejora están ahí, reposicionamiento de kicks ofensivos, presión y mejorar nuestras carreras y pasarnos la pelota.

O sea que el juego más cerrado no fue tanto por estrategia que por necesidad.

Fue un poco una estrategia, dijimos 'somos 14, no vamos a aguantar', pero no por eso no nos permitimos no pasarnos la pelota. El equipo quedó en el debe, está pendiente y este fin de semana tratemos de volver a nuestro juego en ataque. Y seguir encontrándose en defensa, que el objetivo está en la defensa, en mejorarla, y llegar a Japón con un equipo que nos tengan que hacer muchísimas fases para poder quebrarnos. Así como te digo que en ataque seguiremos incorporando cosas, en carreras, en posicionamiento de careras frontales que permitan pasarnos mejor la pelota. En formaciones fijas que es lo que nos diferencia entre tier 1 y tier 2. En formaciones ante tier 1 nos falta todavía, Jaguares no encontraba el espacio y van al line, al maul, al scrum y nos perforan por ahí. Es lo que corregimos para estar a ese nivel.

La defensa fue un punto alto.

Si bien nos hicieron tries, el equipo con uno menos tuvo gran volumen defensivo, sacrificio como equipo, mas del lado de los backs. Tuvimos que sacar a Fede Favaro, creímos que era lo mejor sacar un back, y tuvieron un compromiso defensivo muy bueno.

¿Cómo influye desde lo anímico jugar contra Lemoine?

No es que se juega contra Lemoine. Pablo es profesional, como antes le tocó defender a su nación hoy su trabajo le hace estar en Chile, como antes con Alemania. Enfrente tenemos un técnico que nos conoce mucho, que sabe todo, es un gran desafío que tenemos. No hay que tomarlo como una desventaja sino como una ventaja.

¿Se planifica teniendo en cuenta que sabe mucho de Uruguay?

Sabemos que sabe y lo tomamos como un dato, como información, a la hora de la estrategia del partido lo tenemos en cuenta. Por supuesto, uno sabe bien cómo Pablo piensa el juego, y también lo vamos a usar.

El plantel es un rompecabezas teniendo en cuenta los jugadores que van a EEUU. ¿Cómo ve que toma el plantel estas oportunidades extendidas para varios jugadores?

Yo y el plantel lo vemos como una gran oportunidad para los que les toca estar. Hicimos un plantel de 34 jugadores y cada uno lo toma como una gran oportunidad. Estar acá es una oportunidad de rendimiento y cada rendimiento lo vamos a estar viendo. El sábado que bien nos toca Argentina, jugaremos con una Argentina joven pero muy buen equipo en cancha de Vélez. Es un gran desafío.



Nicolás Bruzonne, ayudante técnico de Chile: "Hay que aprender a hacer la autocrítica"

¿La motivación de un clásico da más herramientas para acortar distancias con Uruguay?

Siempre hay herramientas y la rivalidad entre ambos equipos puede motivar un poco más al equipo a tener una mejora en cuanto a lo mental, que fue uno de los grandes problema que tuvimos con EEUU. No supimos preparar el partido, sabíamos que erra duro pero nunca entramos en sintonía con lo que iba a pasar y terminó pasando.

¿Cómo llega Chile tras la goleada ante EEUU en la primera fecha?

Corregir errores que no veníamos cometiendo va ser clave. Enfrentamos a un Uruguay que se está preparando para un mundial, está dentro de los 20 mejores del mundo, con jugadores muy comprometidos, una Unión que trabaja muy bien, que es para copiar y para transmitir, igual que lo que hizo Argentina en su momento. En Chile deberíamos copiarlo y en el corto plazo ponerlo dentro de la cancha.

¿Ahora sí hay una intención de Chile de trabajar en el alto rendimiento?

Es una decisión a nivel mundial que excede al seven y a su vez lo incluye. World Rugby ha decidido desarrollar a Sudamérica, gracia a Dios Chile esta incluido en ese proyecto y Chile tiene que responder. Estoy totalmente agradecido por la confianza. Uno está construyendo la experiencia fuera de la cancha, Pablo (Lemoine) tiene la experiencia adentro y afuera y ayuda y educa. Como unión se esta avanzando, todavía a paso lento respecto a la competencia que ya esta avanzada. Nos va a costar, no va a ser de un día para otro, los resultados no van a venir de un día para otro y lamentablemente los que más sufren son los jugadores. Pero ojalá que salgamos fortificados, que la Unión sea más grande, que enseñemos a la cultura del rugby chileno cómo se trabaja y a largo plazo tengamos resultados.

Se necesita paciencia.

Exactamente. Como lo tuvo Argentina, hoy Uruguay, hay que tener paciencia, el camino lo vienen macando las grandes potencias y hay que seguir ese camino. Los procesos requieren tiempo, después si no funcionan se pasa raya y para afuera, como marca el alto rendimiento. Pero antes se necesita tiempo.

Traen a algunos jugadores del Seven pero guardan a otros. ¿Cómo se administra eso, teniendo en cuenta que Chile en seven tiene torneos claves en las semanas que vienen?

El seven viene con un proceso mucho más largo. Los resultados del Seven son a un proceso de 8, 10 años. No es casualidad que este como está. El xv estamos empezando recorrer ese camino, vamos a mejorar, tomamos a esos jugadores que tienen una cultura de trabajo de rugby mejor e intentamos que traigan su experiencia, su nivel de contacto, su físico al xv. Obviamente respetando que vienen Vancouver, Hong Kong, preolímpico que el rugby le da al seven de Chile. La van a cumplir y ojalá que le puedan seguir entregando al rugby de xv todo lo que puedan.

¿Cómo influirá desde lo anímico el hecho de que Lemoine enfrente por primera vez a Uruguay?

Creo que mucho para él, y como staff, lo mismo que me paso a mí con Argentina. No sé si se trasmite a los jugadores. Hay que aprender a hacer la autocrítica y mejorar a Chile. Obviamente está bueno estudiar a Uruguay, o Argentina o Brasil pero tenemos que estudiarnos a nosotros, saber cuáles son nuestras fallas y ser inteligentes para corregirlo.

¿Con qué se irán conformes el viernes?

Yo creo que con un cambio de la cabeza. Si los jugadores están conformes, y para eso ellos tienen que hacer algo en la cancha, sentirse cómodos en la cancha. Cuando uno ve en la cancha el juego que se plantea, estudia y se entrena, es cuando siente que el traspaso se está haciendo y es bueno. Uno como entrenador se siente conforme con eso. Es sería una motivación muy grande, entender que podemos repetir en el tiempo del partido las acciones que entrenamos, que por ciertos momentos aparecieron con Estados Unidos y con Argentina. Cuando más se repita en el partido, el resultado se puede dar. O no, pero nos iríamos más contentos.

Los detalles

Uruguay: 1. Sanguinetti, 2. Kessler, 3. Sagario, 4. Rodríguez, 5. Magno, 6.l Gaminara (c), 7. Ormaechea, 8.o Nieto, 9. Inciarte, 10. Cat, 11. Freitas, 12. Vilaseca, 13. Prada, 14. Leivas, 15 G.Mieres

DT: Esteban Meneses

Chile: 1 Javier Carrasco, 2 Tomás Dussaillant, 3 Matías Dittus, 4 Bastián Burguener, 5 Javier Eissmann, 6 Martín Sigren (capt.), 7 Thomas Orchard, 8 Ignacio Silva, 9 Juan Pablo Larenas, 10 Francisco González Moller, 11 Gonzalo Lara, 12 Vicente Ayarza, 13 Julio Blanc, 14 José Ignacio Larenas, 15 Christian Huerta. DT: Pablo Lemoine

Estadio: Charrúa

Hora: 20.15

juez: Federico Anselmi (UAR)

TV: ESPN3

Entradas: generales $150, menores de 15 gratis