El clásico se transformó en la materia pendiente de este Peñarol

"¡Fenómeno, me hiciste ganar otro clásico!", le gritó Fabián Estoyanoff a Darwin Núñez mientras lo abrazaba con una sonrisa gigante. No fue en ocasión de ganar el bicampeonato uruguayo, del que justamente este lunes se cumplió un año, sino que fue inmediatamente después del último partido que Peñarol le ganó a Nacional, el amistoso de Boca Ratón que el delantero hoy de Almería, lo definió en la hora.

Era un encuentro amistoso por la "Copa Gigantes de América", pero se sabe que los clásicos no tienen nada de amistoso. Estoyanoff y todo Peñarol lo celebraron como locos saltando en el medio de la cancha en la que también saltaban los tres dirigentes que habían viajado, el presidente Jorge Barrera, Alejandro Ruibal y Evaristo González. Así se viven esta clase de partidos.

A esa altura, Peñarol seguía estirando su racha a 10 partidos sin perder en la cancha ante su rival eterno. Se escribe "en la cancha" porque hubo un clásico ganó Nacional sin jugarlo, debido a lo que fueron los disturbios ocasionados por algunos parciales aurinegros por el Campeonato Uruguayo Especial 2016. Ese partido, obviamente, cuenta para la estadística. No obstante, se subraya de que los que se disputaron, el tricolor no pudo ganar hasta el último.

Leonardo Carreño

Ese gran triunfo de Nacional por 3-0 que correspondió al pasado Torneo Intermedio, terminó con esa racha y comenzó con otra: ahora hace tres encuentros oficiales que los manyas no pueden con su rival.

Pero más allá de la estadística, fue una derrota que pegó durísimo en el plantel de Peñarol. Porque íntimamente en el grupo no solo se entendió que se perdió un clásico, sino que lo que más dolió fue la forma de perder, no solo por el marcador, sino porque se entendió que un encuentro de estas características, se debía jugar con otra actitud.

A partir de allí y con algún aditamento extra como la salida del profesor Alejandro Valenzuela a México, salvando algunos compromisos, el equipo de Diego López comenzó una crisis futbolística que comenzó a darse vuelta al ganar en las últimas cinco fechas. Una crisis que estuvo a punto de sacarlo del puesto de DT.

Por todo eso, si será importante este clásico para todo Peñarol. Obviamente que esa clase de encuentros siempre son para ganar como sea, pero en esta oportunidad se suman otras cosas. Por un lado, las tablas de posiciones. Hace tres semanas, Nacional le llevaba siete puntos en el Clausura y ocho en la Anual. Hoy eso se redujo a uno en el torneo y dos en la tabla acumulada, es decir que el conjunto aurinegro depende de sí mismo, algo impensado hace muy poco tiempo.

Por otro, estos jugadores saben que están en falta. Este año, más allá de que ganaron los dos clásicos amistosos (el de Verano 2-0 y el de Boca Ratón en Estados Unidos 2-1), empataron -y perdieron por penales- la Supercopa Uruguaya, también igualaron 1-1 en el primer clásico que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo y vienen de caer 3-0 por el Intermedio.

Esta es la oportunidad que todos están esperando, empezando por los referentes. No es casual que Fabián Estoyanoff se recuperara de su lumbalgia que lo dejó fuera de las canchas durante seis fechas, justamente una antes de enfrentar a Nacional. No será titular, pero quiere estar.

Tampoco es casualidad que la gran recuperación futbolística y física que mostró el sábado el capitán Cristian "Cebolla" Rodríguez, el mejor del equipo y autor del gol que dio el triunfo ante River. El Cebolla estuvo afuera por la lesión eterna en el sóleo de una de sus piernas, pero ya dos fechas antes del clásico -contra Cerro- estuvo algunos minutos en cancha y frente a River pareció en algo al de hace un año.

Carlos Pazos

¿Y Walter Gargano? Tiene cuatro tarjetas amarillas y si jugaba ante River y recibía una más, quedaba fuera del clásico. No jugó debido a que padeció anginas, pero si hubiera sido un encuentro trascendente, habría estado. No se quiso perder el clásico y no se lo perderá. Este lunes, retornó sin problemas a los entrenamientos.

En la interna aurinegra entienden que existe una materia pendiente. Que si bien hasta el año pasado en materia de clásicos las cosas iban sobre rieles, este año no sucede lo mismo y de alguna forma, se juramentaron cambiar con eso y entienden que esta es la gran oportunidad.

Peñarol ha mejorado notoriamente su juego en el último mes. También lo hizo desde el punto de vista físico y anímico. Y el fútbol también es un estado de ánimo.

"Un mes atrás, Nacional era favorito. Ahora estamos más parejos", informó una fuente cercana al plantel a Referí. Así es como lo ven en las entrañas de Los Aromos.

Trindade puede ir al medio y no al lateral

La ausencia de Giovanni González debido a los partidos amistosos de la selección nacional, deja un hueco en el lateral derecho. Todo indicaba que Jesús Trindade jugaría en su lugar, pero según pudo saber Referí, Diego López lo pensará muy bien.

Es que tiene muy claro que en el pasado clásico, el doble cinco con Gargano y Guzmán Pereira, quedó demasiado solo en la mitad de la cancha contra cinco rivales que se venían con todo. No le salió bien la jugada en esa ocasión.

Carlos Pazos

Debido a eso, no sería de extrañar que refuerce aún más el mediocampo para este encuentro que viene. Ahí es donde entra la posibilidad de que Trindade juegue en el medio juego, en donde comúnmente rinde muy bien.

La respuesta que busca López es saber si pondrá o no en el lateral derecho como titular a Ezequiel Busquets. Esa es la gran duda.

El resto de la zaga será el mismo con Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal y el argentino Gabriel Rojas, quien ha sido un puntal últimamente, sobre todo, en ofensiva.

En el medio están puestos Gargano, Matías De los Santos, Cristian Rodríguez y Facundo Pellistri. Por eso, de jugar allí Trindade, el Cebolla ocupará el lugar de Agustín Canobbio.

Carlos Pazos

Mientras tanto, en ofensiva, si bien ya está para volver Lucas Viatri, nadie le saca la titularidad a Xisco Jiménez en estos momentos. El argentino será una opción de recambio.

Se ponen a la venta las entradas

Este martes se habilitará la venta de entradas para los socios de Peñarol tanto en Redpagos como en Tickantel.

Los precios son los siguientes: Tribuna Ámsterdam generales $ 900 y socios $ 600 y Tribuna América, puerta 3 (contra la Ámsterdam) $ 1.400 y $ 1.000.

La venta para público en general de Peñarol comenzará el miércoles.