El derrame del Grupo City en los clubes uruguayos; ¿cuántos millones repartió en fichajes?

En los últimos períodos de pases del fútbol uruguayo, entre los clubes o grupos empresariales que más han invertido en jugadores locales se destaca el City Football Group (CFG), que con su filial local Montevideo City Torque o con otro de sus clubes, como New York City FC de Estados Unidos, ha desembolsado varios millones en fichajes.

En poco más de un año y medio, desde febrero de 2020 hasta el último y reciente período de pases, el CFG ha invertido más de US$ 10 millones para contratar a cuatro futbolistas que jugaban en los Campeonatos Uruguayo, de Primera y Segunda división.

El primero de los fichajes con los que el grupo sacudió el mercado fue el 21 de febrero de 2020 cuando Montevideo City Torque anunció oficialmente la contratación de Renzo Orihuela, el zaguero juvenil de Nacional.

El monto de la transferencia fue de US$ 1.76 millones, según el portal especializado Transfermarkt, del que se tomaron las cifras para este informe.

Diego Battiste

Renzo Orihuela, el primer gran fichaje del CFG en Uruguay

El anuncio también llamó la atención porque un equipo del medio local, con el respaldo del CFG, le compraba un jugador a uno de los grandes, algo no habitual en el mercado uruguayo, en el que Nacional o Peñarol suelen vender sus jugadores al exterior.

Según supo Referí, el contrato que se firmó podría permitirle a los tricolores recibir hasta un total de US$ 8 millones por el 80% del pase si el futbolista va cumpliendo etapas y confirmando su evolución. Para eso se fijaron bonos, con uno de US$ 1 millón en caso de pasar a Girona, uno de los equipos del grupo, o US$ 5 millones en caso de llegar a Manchester City, el principal club del conglomerado.

Nacional, además, mantiene el 20% sobre los derechos federativos del zaguero que siguió a préstamo en los tricolores durante toda la temporada 2020 y el Apertura 2021, y que para este Clausura pasó a Montevideo City Torque, donde ya debutó.

Leonardo Carreño

Nico Acevedo al dejar Liverpool y pasar a NYCFCm, junto a Román Cuello, hoy DT de Torque

A los pocos días del anuncio del fichaje de Orihuela, el CFG volvió a abrir la billetera. El 2 de marzo de 2020 New York City FC de la MLS de Estados Unidos, otro de los clubes filiales del grupo, hizo oficial la contratación de Nicolás Acevedo, el volante de Liverpool.

“New York City FC anunció hoy que el Club adquirió al mediocampista Nicolás Acevedo en una transferencia permanente, utilizando Allocation Money (dinero que la MLS brinda a sus franquicias), del club uruguayo Liverpool F.C.”, indicó el equipo de “la gran manzana”.

La transferencia de Cacha Acevedo, quien hoy se afianzó en el equipo celeste de la MLS, fue por US$ 2.69 millones, siempre según los datos de Transfermarkt.

La siguiente contratación fue en noviembre de 2020, cuando Montevideo City Torque adquirió la ficha de Santiago Rodríguez, otro jugador proveniente de Nacional, que nuevamente negoció una de sus promesas al grupo empresarial.

Staff Images / Conmebol

Santi Rodríguez en su paso por MC Torque

Fue el fichaje en el que más han gastado en Uruguay, en una operación de US$ 5 millones, y la segunda a los tricolores, que, en total, sumado Orihuela y Rodríguez, vendió jugadores al CFG por US$ 6.8 millones.

Tras el anuncio, el enganche siguió a préstamo en los albos hasta fin de año pasado, si bien no pudo jugar el Clausura ni las finales. En marzo de este año pasó a Montevideo City Torque, con el que jugó dos partidos por el Apertura y seis por la Copa Sudamericana, y a los pocos meses, en junio, se fue a New York City FC, donde ya disputó sus primeros 13 partidos con cuatro goles anotados hasta el momento.

@NYCFC

Santi Rodríguez en New York City

El último pase millonario del CFG fue en el reciente período del mercado local, en el que Montevideo City Torque fichó al juvenil de Danubio Nicolás Siri, por US$ 3.6 millones.

Según supo Referí, el grupo le compró a los franjeados, que este año juegan en Segunda división, el 70% de la ficha del delantero por un monto global de US$ 3.7 millones, por lo que al club de la Curva de Maroñas le quedan US$ 2.8 millones libres.

Danubio

Siri, el último fichaje de MCT

Fue la venta más importante que realizó Danubio en su historia, según confirmó a Referí, su presidente, Arturo Del Campo. Hasta ese entonces la de más valor había sido la transferencia de Edinson Cavani a Palermo de Italia por US$ 4.5 millones, pero como el delantero salteño no se había formado en las inferiores danubianas, el club franjeado tenía solo el 50% de su ficha.

Pasando raya, con las cuatro contrataciones de Orihuela, Acevedo, Santi Rodríguez y Siri, el CFG ha repartido en el fútbol uruguayo US$ 13.1 millones de euros en poco más de un año y medio.

Además de esos fichajes, Montevideo City Torque y Nacional acordaron la cesión a préstamo hasta diciembre de 2022 de los juveniles Santiago Cartagena y Axel Pérez, formados en los albos y que hoy juegan en los celestes. Se trata de dos cesiones con opción de compra, las que están fijadas según distintas variables, que, por ejemplo, tienen en cuenta cuándo se hace uso de la opción. Según explicaron a Referí desde los “ciudadanos”, la base comienza en US$ 2 millones por el 50% de cada ficha, lo que aumentaría a US$ 2,5 millones en caso de que la opción se haga cuando finalice el préstamo.

@MvdCityTorque

Axel Pérez y Cartagena, a préstamo en Montevideo City

El método y el gran pase que no se dio

¿Cómo trabaja Montevideo City Torque a la hora de fichar a un jugador del fútbol uruguayo? ¿Debe reportarlo ante los responsables del City Football Group? Desde los ciudadanos explicaron a Referí cómo es la operativa ante un fichaje.

Lo primero que indicaron es que “no existe ellos y nosotros”. “Somos todo uno. Uruguay al igual que cualquier país tiene sus scouts regionales con la diferencia de que en Uruguay está Torque”, indicaron. “Torque compra jugadores como los compra Girona o Manchester City”.

Cuando hay un jugador del medio local que les interesa se llevan adelante unos “procesos internos” establecidos en el CFG y el que negocia es Torque.

Staff Images / Conmebol

Santi Rodríguez en su paso por MC Torque

Con respecto al caso de Nicolás Acevedo, explicaron que en ese momento New York City FC necesitaba un jugador con esas características, los distintos scouts del CFG presentaron sus candidatos y desde Torque propusieron al volante de Liverpool, quien fue el elegido. Los neoyorquinos negociaron directo con los de Belvedere y no a través de la filial uruguaya.

El derrame de millones en el fútbol uruguayo del Grupo City, que a nivel de infraestructura estrenó este año su academia deportiva de último nivel, pudo haber sido aún mayor si hubieran concretado un gran pase que no se dio: el de Facundo Pellistri.

En mayo de 2020 el CFG se posicionó en la delantera para hacerse con el juvenil de Peñarol cuya clausula estaba fijada en US$ 10 millones. Así se informó en España y lo confirmó Referí, que supo que desde meses seguían al jugador que en ese entonces era la joya carbonera.

El plan del City para ficharlo buscaba no tener que pagar la totalidad de la cláusula del futbolista. En ese sentido, según informó AS de Madrid, la propuesta era abonar al contado el 50% de ese monto, US$ 5 millones, y la otra mitad en base a distintas bonificaciones y variables a futuro, como, por ejemplo, que llegara a jugar en el primer equipo de Manchester City.

Manchester United

Pellistri finalmente fue al United

También se iba a incluir un porcentaje para una futura transferencia y el contrato iba a ser por cinco años, con un salario que ajustarse de acuerdo a sus avances, con la intención de que fuera cedido en su primera temporada en Europa.

Según supo Referí, la idea era que en ese primer año europeo lo hiciera en el fútbol español y que no fuera una obligación que vaya al equipo del Grupo City en ese país, Girona, hoy en Segunda división, sino que tuviera libertad para elegir entre las propuestas que surgieran. Finalmente, el pase no se dio y Pellistri fue a Manchester United, el eterno rival del City, que en sus dos primeras temporadas lo cedió a Alavés, justamente del fútbol español.

En esa puja, al CFG le tocó perder, pero a pesar de eso ha sido el protagonista de los últimos períodos de pases a la hora de adquirir promesas del fútbol uruguayo.