El desafío clásico de Matías De los Santos, el juvenil que levantó a Peñarol

El pasado 24 de agosto, Matías De los Santos jugaba su tercer partido como titular en Peñarol cuando a los 31 minutos perdió una pelota al borde del área, presionado por Matías Arezo, que le costó a su equipo un gol y la derrota ante River Plate en el Saroldi para empezar a quedar relegado en el Torneo Intermedio.

Por esa razón, Diego López lo tuvo 48 días al margen del equipo. El tiempo suficiente para que el juvenil volante de 21 años aprendiera el valor de las segundas oportunidades.

Y De los Santos no la desaprovechó. Desde que el entrenador volvió a confiarle la titularidad –ante Wanderers, aquella noche donde si perdía López iba a ser cesado– el artiguense se convirtió en una de las piezas claves del equipo.

Camilo Dos Santos

Con De los Santos en el medio, como uno de los laderos de Walter Gargano junto con Jesús Trindade, Peñarol fue recuperando sus signos identitarios.

Por De los Santos, Peñarol recuperó la intensidad del juego, la capacidad de asociarse por el callejón central, la pegada desde afuera del área y liberar a Walter Gargano de la responsabilidad de tener que hacerse cargo en exclusiva de la gestión de pelota en el medio, los lanzamientos en largo y la articulación de las líneas.

De los Santos debutó el 7 de junio de 2018 en el último partido de Leonardo Ramos en Peñarol, por la última fecha del Intermedio ante Defensor Sporting en el Franzini (triunfo 3-1) y solo duró 21 minutos en cancha tras suplantar a Fabián Estoyanoff porque Christian Ferreyra lo expulsó.

Llegó a Peñarol con 13 años a mediados de 2011 tras un trabajo de captación de José Batlle Perdomo en Artigas donde también fueron reclutados Franco Martínez, Enzo Martínez, Paolo De Menezes y Fernando Do Prado.

“Nos gustaron y a fin de año los trajimos definitivamente a la casita para jugar en la sub 14. En enero de 2012 jugaron el torneo de Alegrete en Brasil”, contó a Referí Pablo Torres, presidente de las formativas del club.

“Matías es de la generación de Federico Valverde, Luis Cartés, Diego Rossi, Santiago Bueno, Fabián Píriz y Martín Chávez. En 2012 jugaron 29 partidos, empataron dos y perdieron uno saliendo vicecampeones. En Sexta, en sub 16 y en Quinta salieron campeones. Matías jugó nueve clásicos en juveniles, empató uno, perdió uno y ganó siete, no tiene goles clásicos”, dijo Torres que no necesita ir al archivo para revelar los datos porque lo lleva todo en su memoria.

Camilo Dos Santos

“No era un jugador de 10 puntos, pero siempre fue un jugador ocho puntos, nunca andaba mal. En esa generación no jugaba de doble 5 porque en Séptima jugaban en el medio con Franco (Martínez) y Lucas Moreira y más adelantado estaba Valverde que no marcaba, solo jugaba. En Sexta, el Chueco Perdomo armó el medio con Matías, Valverde y Franco y los tres van a la selección sub 17 al Sudamericano de Asunción 2015, aunque Franco se lesionó antes del torneo y no pudo viajar. En esa preselección de 30 jugadores 11 eran de Peñarol”, contó Torres.

“Matías es un típico jugador de Artigas, un buen jugador, de gran técnica, no es aguerrido por naturaleza sino por contagio, no corría tanto como Franco pero se destacaba como gran pasador”.

Contra Racing, en el 3-3 de la sexta fecha se destacó con dos golazos.

Leonardo Carreño

“En juveniles no le pegaba a los tiros libres, no solo porque estaba Valverde sino porque también Fernando Do Prado era el mejor pegador de la generación y le pegaba con las dos piernas”, recordó Torres que ve con orgullo a otro jugador del club en Primera.

Guzmán Pereira con lumbalgia

Diego Battiste

Guzmán Pereira terminó el entrenamiento del lunes con una lumbalgia que lo puede dejar afuera de la lista de convocados para el clásico de este domingo que se jugará a la hora 16 en el Estadio Centenario.

Si bien el volante perdió la titularidad tras la derrota 1-0 ante Liverpool en Belvedere puede ser una alternativa de cambio en el banco de suplentes, sobre todo pensando en darle mayor solidez al sector.

Pereira tuvo un notable primer semestre del año formando un gran tándem junto con Walter Gargano.

Sin embargo, un esguince de rodilla le hizo perder pie en el equipo y en su retorno no logró su mejor condición futbolística.

Por eso Diego López apostó por una conformación más dinámica del mediocampo incluyendo a Matías De los Santos.